アンリツ、試験業務を高度化するWebソリューション「TestDeck」を提供開始

アンリツ株式会社

アンリツ株式会社（社長 濱田 宏一）は、モバイル端末の試験業務をDXにより高度化するWebソリューション「TestDeck」の提供を開始しました。本ソリューションは、複数の通信計測システムをWebサーバに接続し、試験データを集約することで、試験計画・設定・実行・結果を統合管理し、一元的な活用を可能にします。これにより、試験業務の効率化と、新たな視点での試験分析に貢献いたします。

TestDeckはWebベースで、通信計測システムの試験業務を効率化できるソリューションです。本ソリューションを導入することで、試験結果や進捗を一元管理し、蓄積した過去データから端末バージョンごとの性能傾向や課題を迅速に把握することが可能になります。さらに、一元化された通信計測システムの共有や利用状況の見える化によって、国内外の複数拠点での試験業務も最適化し、試験にかかるコスト削減とモバイル端末開発期間の短縮化を実現します。

アンリツは、Beyond 5Gや6G時代に向けて、本ソリューションの機能拡張を継続し、試験業務のさらなる高度化を支援してまいります。

開発の背景

通信規格や端末機能の進化に伴い、モバイル端末ベンダーでは対応するべき試験項目が増え続け、試験業務の負荷が高まっています。加えて、試験環境はグローバルに点在し独立しているため、試験データが分散し、横断的な分析や結果の共有が困難でした。TestDeckは、こうした課題を設備・試験データの集約と可視化により解決し、効率的な試験運用を実現します。

製品概要

TestDeckは、試験業務のDXを推進するWebソリューションです。通信計測システムの有効利用から、ワークフローの効率化、グローバル規模のテスト最適化までをおこない、効率化や新たな視点での分析を実現します。

主な機能は以下の通りです。

- Test Vision: 試験結果の一元管理により、試験失敗事由や試験端末の傾向分析を可能にします。- Test Hub: 試験環境や試験計画、予約、実行、試験結果の集約管理を可能にします。- Test Utilization: 試験設備やライセンスの集約管理を可能にします。- Comprehensive Test Automation(PCT[※1]/RFCT[※2]向けソリューション): GCF/PTCRBに基づき試験計画の自動化をおこない、効率的な測定システムの運用を可能にします。

以下の製品についてサポートします。

- 5G NR モバイルデバイステストプラットフォーム ME7834NR(https://www.anritsu.com/ja-jp/test-measurement/products/me7834nr)- New Radio RFコンフォーマンステストシステム ME7873NR(https://www.anritsu.com/ja-jp/test-measurement/products/me7873nr)- Rapid Test Designer Platform（RTD）(https://www.anritsu.com/ja-jp/test-measurement/products/mt8000a)- MX800050ASmartStudio NR MX800070A(https://www.anritsu.com/ja-jp/test-measurement/products/mt8000a)

TestDeck MX710000Aの紹介はこちら(https://www.anritsu.com/ja-jp/test-measurement/support/downloads/brochures-datasheets-and-catalogs/dwl21374)

用語解説

[※1] PCT

Protocol Conformance Testの略称。端末が3GPPで規定された各種通信プロトコル手順に正確に準拠して動作することを GCF/PTCRB 認証要件に沿って評価する、ME7834NRの主要機能の一つです。

[※2] RFCT

RF Conformance Testの略称。端末の送受信特性が3GPPに定められた無線パラメータ仕様に適合しているかを GCF/PTCRB 認証要件に沿って評価する、ME7873NRの主要機能の一つです。