【江戸三作ナイト】夜の博物館×大慶直胤の世界「直胤ナイト」レポート！

「江戸三作ナイト」のイベント概要

「江戸三作ナイト」は、現在開催中の特別展「江戸三作と門弟たち」をより深く楽しんでいただこうと、江戸三作に数えられる水心子正秀・大慶直胤・源清麿の3刀工を取り上げた事前予約制のイベントです。江戸三作ナイトでは、学芸員による「はじめての江戸三作講座」と貸切鑑賞会・ギャラリートークを実施。参加者には、刀身グラビア写真付きパンフレットや非売品の限定刀朱印もお渡しします。そのひとつとなる直胤ナイトが、2025年12月19日（金）・20日（土）に開催されました。

イベント概要

開催日：2025年12月19日（金）・20日（土）

開催時間：16時～18時30分

開催場所：名古屋刀剣博物館

【イベントスケジュール】

大慶直胤の理解が深まる「直胤ナイト」

[表: https://prtimes.jp/data/corp/23091/table/54_1_a90eb3eacb24574e42fd8d5d71c97564.jpg?v=202601201151 ]「はじめての刀剣講座」で知る大慶直胤

「直胤ナイト」の主な企画のひとつとして、名古屋刀剣博物館6階学習室にて学芸員による「はじめての刀剣講座」を開催。本講座では、刀工・大慶直胤をより身近に感じていただけるよう、「1.大慶直胤の生涯」、「2.大慶直胤の作風」、「3.旅する刀工・大慶直胤」の3つのテーマを中心に構成されました。

刀剣講座の様子刀剣講座のテーマ

「1.大慶直胤の生涯」では、大慶直胤の出身地や水心子正秀への入門時期、晩年に全国各地を巡りながら作刀を行っていたことなど、その歩みを紹介しました。続く、2.大慶直胤の作風では、水心子正秀のもとで備前伝を学んだ点に触れつつ、独立後に大慶直胤がどのような日本刀作りを目指していったのかについて解説。さらに、3.旅する刀工・大慶直胤では、現存する作品を見るだけでは伝わりにくい、制作当時の社会情勢や、大慶直胤の交友関係が作品に与えた影響を掘り下げました。

講座終了後には、「普段あまり聞くことのない話だったので興味深かった」、「（名古屋刀剣博物館の）展示作品が多く、鑑賞しやすい設備も整っているので、また来館したい」といった感想が寄せられ、なごやかな雰囲気のなかで講座を終えることができました。

館内貸切で楽しむ 学芸員のギャラリートーク

講座終了後は、特別展「江戸三作と門弟たち」を開催している北館4階展示室へ移動し、学芸員によるギャラリートークが行われました。解説では、口頭に加えて、刃文など刀剣の細部を拡大したフリップも用いられ、ひと味違う視点で刀剣の魅力を味わっていただきました。

トークでは、水心子正秀・大慶直胤・源清麿を中心に、その系譜に連なる刀工たちの作品にも触れ、参加者にとって閉館後の静かな展示室で刀剣の世界に浸るひとときとなったのではないでしょうか。

学芸員のギャラリートーク限定刀朱印と新登場・直胤パンフレットの配布

「直胤ナイト」では参加者に向けた特典として、特別展「江戸三作と門弟たち」のメインビジュアルにも使用されている刀剣の茎をモチーフにした、非売品の限定刀朱印をお渡ししました。あわせて「江戸三作と門弟たち」のために制作された、刀身グラビア写真付きの「直胤パンフレット」も配布。講座や展示の内容を振り返り、余韻を楽しんでいただけるグッズとパンフレットとなっています。



なお、直胤パンフレットは12月19日（金）に発売開始し、「水心子正秀パンフレット」とともに名古屋刀剣博物館のミュージアムショップ・オンラインショップにて販売中です。

直胤パンフレット

大慶直胤のオリジナルグッズはミュージアムショップへ

ミュージアムショップでは、特別展「江戸三作と門弟たち」に合わせたオリジナルグッズとなる、刀朱印、茎キーホルダー、アクリルキーホルダーをご用意。すべて同特別展のメインビジュアルに使用されている大慶直胤の刀剣の茎をモチーフに制作しています。

まずは刀朱印のご紹介です。刀朱印は、押形を思わせる茎と刀身のデザインに、筆文字で「大慶直胤」の名を配し、名古屋刀剣博物館の落款風ロゴをあしらった1枚。

大慶直胤の刀朱印

続く茎キーホルダーは、丈夫なダイキャスト製となっており、茎に切られた銘や目釘孔に至るまで忠実に再現。ダイキャストならではのずっしりとした重みや、アンティークシルバーのカラーリングは実物に近い質感を感じていただける仕上がりです。さらに、江戸三作による在銘作の茎を模した「アクリルキーホルダー」のオリジナルガチャも登場。水心子正秀・大慶直胤・源清麿の各刀工につき2振ずつ、全6種をラインナップし、どれが出るかは回してからのお楽しみです。

大慶直胤の茎キーホルダー江戸三作の茎アクリルキーホルダー

なお、刀朱印、茎キーホルダーは、大慶直胤をはじめ、水心子正秀、源清麿の所蔵刀剣をモチーフにしたデザインも展開しています。また、特別展「江戸三作と門弟たち」のオリジナルグッズは、通販でのご購入も可能です（「刀朱印」は店頭販売のみとなっております）。

特別展「江戸三作と門弟たち」のグッズ :https://www.heartmark-shop.com/item_list.html?siborikomi_clear=1&keyword=%E6%B1%9F%E6%88%B8%E4%B8%89%E4%BD%9C

特別展「江戸三作と門弟たち」は惜しまれつつ閉幕いたしました。パンフレットやグッズとともに、江戸三作の世界の余韻をお楽しみいただけていれば幸いです。そして2026年1月22日（木）からは新企画展「いろんな刀大集合」を開催いたします。バラエティ豊かな刀剣の世界が広がる次回展示にも、ぜひご期待ください。

企画展の概要

■展示タイトル：企画展「いろんな刀大集合」

■期間：2026年1月22日(木)～3月15日(日)

■場所：北館4階 特別展示室

■主な展示品：

【特別重要刀剣】古剣 無銘

【特別重要刀剣】太刀 銘 吉用

【重要刀剣】薙刀 銘 洛陽住藤原国広造 慶長十六八月日

【重要刀剣】脇差 銘 津田越前守助広 寛文十年二月日

企画展「いろんな刀大集合」公式ページ :https://www.meihaku.jp/event-ironnakatana/