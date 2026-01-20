【鞄工房山本】「実際に見て、確かめたい」という声から。全国でランドセル展示会を開催

株式会社鞄工房山本

奈良県橿原市でランドセルの製造・販売を行う株式会社鞄工房山本（代表取締役社長：山本一暢）は、

毎年多くのご家族にご来場いただいているランドセル展示会を、2027年ご入学向けモデルを中心に全国各地で開催しています。

近年、ランドセル選びにおいて「実際に見て、背負って、子どもに合うか確かめたい」というお声を多くのご家族からいただいており、こうした声にお応えするため、直営店だけでなく、全国各地でランドセル展示会を開催し、実物を体験できる機会を設けています。

展示会で体験できること

展示会では、鞄工房山本のランドセルを一堂に展示。色味や質感、背負い心地を、実際に「見て・触って・背負って」ご確認いただけます。

- 実物を背負ってサイズ感や重さを体感- カラーや素材の違いをその場で比較- スタッフによる丁寧なご案内・ご相談対応

「はじめての一生もの」を選ぶ大切な時間を、ご家族で落ち着いてお過ごしいただける場です。

写真やカタログでは伝わらない“中身”を、実物で

展示会では、見た目のデザインだけでなく、ランドセルの中身や設計の工夫も確かめていただけます。

鞄工房山本のランドセルは、6年間毎日使うことを見据え、肩ベルトの立ち上がり構造や背あての形状、細部の補強に至るまで、お子さまの体への負担を考えた設計を行っています。

こうした仕様やものづくりの考え方については、過去のプレスリリースでもご紹介しており、展示会ではそれらを実物を通してご確認いただけます。

》2027年ご入学向けランドセルラインナップを公開。軽さと作りの良さを両立する全21シリーズを発表(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000028.000017085.html)

2027年ご入学向け展示会開催スケジュール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17085/table/29_1_1cd0fd2222bd427c2958aa847db30b27.jpg?v=202601201151 ]

直営店では、常時ランドセルを展示・販売します。

- 奈良本店・銀座店・横浜店・大阪梅田店- 販売開始：2026年2月5日（木）

》直営店についてはこちら(https://www.kabankobo.com/introduction/)

LINEでかんたん予約、少人数制でご案内

展示会は予約優先とさせていただいているため、事前のご予約がおすすめです。

ご予約は、鞄工房山本の公式LINEアカウントから受け付けており、日程確認から予約まで、スマートフォンで簡単にお手続きいただけます。

》展示会日程・ご予約はこちら(https://www.kabankobo.com/exhibition02/)

展示会でのご購入特典について

展示会でランドセルをご購入いただいた方には、限定の購入特典をご用意。

牛革・人工皮革のランドセルをご購入された場合、名入れオプション価格（税込5,900円）を1,000円オフさせていただきます。

※コードバンは、期間を問わず無料で名入れしていただけます。

》展示会購入特典の詳細はこちら(https://www.kabankobo.com/special_offer/)

ご家族に寄り添うランドセル選びを

鞄工房山本のランドセルは、奈良の自社工房で職人が一つひとつ仕立てています。

展示会は、そうしたものづくりの想いや、細かな仕様について直接お伝えできる大切な機会でもあります。

お子さまの成長や通学スタイル、ご家族の想いに寄り添いながら、6年間安心して使えるランドセル選びを、これからもお手伝いしてまいります。

メディアの皆さまへ

本展示会は、子育て・教育、地域イベント、ものづくり・職人文化、といった切り口で取材いただきやすい内容です。

展示会当日の様子や、ご家族のランドセル選びの様子などの取材・撮影も可能です。写真素材のご提供にも対応しております。

会社概要

株式会社鞄工房山本

所在地：奈良県橿原市南浦町899

代表者：代表取締役社長 山本一暢

創業：1949年

設立：2006年

事業内容：ランドセル・鞄・革小物の製造販売、農業

Webサイト：https://www.kabankobo.com/

Instagram：@kabankobo_yamamoto(https://www.instagram.com/kabankobo_yamamoto/)

お客さまお問い合わせ先：rando@kabankobo.com