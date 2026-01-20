【豚骨の銘店「博多長浜らーめん 田中商店」監修】カップ麺『辛オニ濃厚豚骨』が1月20日(火)より順次発売！
人気飲食店である、つけ麺「つじ田」や江戸前天丼「日本橋 天丼 金子半之助」などをグループで運営するオイシーズ株式会社(所在地：東京都千代田区 、代表取締役：工藤 智）傘下の株式会社 GMS（所在地：東京都千代田区、代表取締役：白石 卓）は、東洋水産株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：住本 憲隆)が販売するカップ麺「田中商店 辛オニ濃厚豚骨」を監修いたしました。2026年1月20日(火)より順次全国のセブン-イレブン等で期間限定販売されます。
■商品概要
田中商店の特徴である濃厚な香りが漂う豚骨スープに、人気トッピングである「赤オニ」のパンチのある辛さを加えました。ただ辛いだけでなく、豚骨をしっかりと感じられる「クセになる味わい」に「特許製法」のかため極細麺を使用。湯戻し2分で歯切れの良い味わいをお楽しみください。
商品名：田中商店 辛オニ濃厚豚骨
価 格：248円(税抜き)
内容量：108g
発売日：2026年1月20日 (火)～順次
販売先：セブン-イレブン他
販売期間：在庫が無くなり次第販売終了
※取扱い状況は企業および店舗により異なります。
製造メーカー：東洋水産株式会社
■博多長浜らーめん 田中商店とは
東京・足立区にて豚骨を炊き続けて25年。創業以来、豚の頭からつま先まで三日三晩煮込み、都度継ぎ足しを繰り返してきた拘りのスープに福岡から直送される極細麺、特製窯で焼き上げた本格チャーシュー、すべてのバランスを大切にしコクがあって、キレがある一杯をご提供。数々の賞を受賞してきた「豚骨らーめん」をご堪能ください。
■店舗概要
店舗名：博多長浜らーめん 田中商店
住所：〒121-0061 東京都足立区花畑1丁目16－11
Google map：https://maps.app.goo.gl/qYdrVw7aWRMmoBg77
営業時間：18:00~翌04:00
定休日：なし(年中無休)
駐車場：有
公式HP：https://tanaka-shoten.net
※店舗での販売はございません。予めご了承ください
■オイシーズとは
日本橋 天丼 金子半之助（株式会社バイザ・エフエム）、つじ田（株式会社H.I.T WORLD）、田中商店（株式会社GMS）、など人気飲食店を傘下に抱えるホールディングス会社です。
“日本の「おいしい！」を世界へ”をビジョンに掲げ、おいしさに徹底的にこだわり、本物と呼ばれる一品を提供しています。個性豊かな各ブランドを磨き、日本の誇る「おいしい」を世界中の多くの方々へ届けていきます。
■会社概要
会社名：オイシーズ株式会社
代表者：代表取締役 工藤 智
所在地：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3丁目2 高橋ビルディング5階
設立：2016年10月
事業内容：飲食店の経営、管理、プロデュース等
店舗数：117店舗（国内91店舗、海外26店舗 ※2025年3月時点）
HP：https://www.oishes.com
▼グループ会社運営店舗情報等
つけ麺 つじ田：https://tsukemen-tsujita.com
日本橋 天丼 金子半之助：https://kaneko-hannosuke.com
田中商店/田中そば店：https://tanaka-shoten.net
ブランドシェアリングサービス：https://oishes.com/business/other/member-stores