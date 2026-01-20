【豚骨の銘店「博多長浜らーめん 田中商店」監修】カップ麺『辛オニ濃厚豚骨』が1月20日(火)より順次発売！

オイシーズ株式会社

人気飲食店である、つけ麺「つじ田」や江戸前天丼「日本橋 天丼 金子半之助」などをグループで運営するオイシーズ株式会社(所在地：東京都千代田区 、代表取締役：工藤 智）傘下の株式会社 GMS（所在地：東京都千代田区、代表取締役：白石 卓）は、東洋水産株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：住本 憲隆)が販売するカップ麺「田中商店 辛オニ濃厚豚骨」を監修いたしました。2026年1月20日(火)より順次全国のセブン-イレブン等で期間限定販売されます。

■商品概要

田中商店の特徴である濃厚な香りが漂う豚骨スープに、人気トッピングである「赤オニ」のパンチのある辛さを加えました。ただ辛いだけでなく、豚骨をしっかりと感じられる「クセになる味わい」に「特許製法」のかため極細麺を使用。湯戻し2分で歯切れの良い味わいをお楽しみください。

商品名：田中商店 辛オニ濃厚豚骨

価 格：248円(税抜き)

内容量：108g

発売日：2026年1月20日 (火)～順次

販売先：セブン-イレブン他

販売期間：在庫が無くなり次第販売終了

※取扱い状況は企業および店舗により異なります。

製造メーカー：東洋水産株式会社

■博多長浜らーめん 田中商店とは

東京・足立区にて豚骨を炊き続けて25年。創業以来、豚の頭からつま先まで三日三晩煮込み、都度継ぎ足しを繰り返してきた拘りのスープに福岡から直送される極細麺、特製窯で焼き上げた本格チャーシュー、すべてのバランスを大切にしコクがあって、キレがある一杯をご提供。数々の賞を受賞してきた「豚骨らーめん」をご堪能ください。

■店舗概要

店舗名：博多長浜らーめん 田中商店

住所：〒121-0061 東京都足立区花畑1丁目16－11

Google map：https://maps.app.goo.gl/qYdrVw7aWRMmoBg77

営業時間：18:00~翌04:00

定休日：なし(年中無休)

駐車場：有

公式HP：https://tanaka-shoten.net

※店舗での販売はございません。予めご了承ください

■オイシーズとは

日本橋 天丼 金子半之助（株式会社バイザ・エフエム）、つじ田（株式会社H.I.T WORLD）、田中商店（株式会社GMS）、など人気飲食店を傘下に抱えるホールディングス会社です。

“日本の「おいしい！」を世界へ”をビジョンに掲げ、おいしさに徹底的にこだわり、本物と呼ばれる一品を提供しています。個性豊かな各ブランドを磨き、日本の誇る「おいしい」を世界中の多くの方々へ届けていきます。

■会社概要

会社名：オイシーズ株式会社

代表者：代表取締役 工藤 智

所在地：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3丁目2 高橋ビルディング5階

設立：2016年10月

事業内容：飲食店の経営、管理、プロデュース等

店舗数：117店舗（国内91店舗、海外26店舗 ※2025年3月時点）

HP：https://www.oishes.com

▼グループ会社運営店舗情報等

つけ麺 つじ田：https://tsukemen-tsujita.com

日本橋 天丼 金子半之助：https://kaneko-hannosuke.com

田中商店/田中そば店：https://tanaka-shoten.net

ブランドシェアリングサービス：https://oishes.com/business/other/member-stores