【2月13日(金)17:00開催】無料オンラインウェビナー/バズに頼らないSNSマーケティングへ｜成果を生む「コンテンツ設計」の実践論

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）は、ビジネスの拡大に繋がる様々な取り組みを行っている。そして今回、代表の井上が自らスピーカーを務め、2026年2月13日(金)17:00～SEOとSNSの進化を踏まえた“成果から逆算するコンテンツ設計”の考え方について、オンラインセミナーを開催すると発表した。

2026年2月13日(金)17:00～マーケの勝敗はコンテンツで決まる。バズ頼みを卒業するSNS時代の運用設計

詳細/お申込みは下記URLより

バズ頼みを卒業し、成果につなげるSNS時代の運用設計とは

SNSや動画が当たり前となった今、マーケティングの現場では「バズれば勝ち」という幻想が崩れ始めています。再生数やフォロワー数は伸びても、売上や商談につながらない--そんな課題を感じている企業やマーケターは少なくありません。動画・SNS時代に重要なのは、バズを狙うことではなく「当たった後に成果を回収できる導線」を持つこと。差別化を前提に、反応の良いコンテンツへ広告を投下し、担当者の専門性や個性を活かすことで、信頼と接触頻度を積み上げていきます。本ウェビナーでは、SNS単体に閉じず、DMやイベントなどオフライン施策も含めたタッチポイント設計、PR TIMES活用やリスト蓄積をKPIに置く考え方まで踏み込み、明日から使える実践論を共有します。バズ依存の運用から脱却し、SNSを「成果につながるマーケティング資産」に変えたい方に向けた30分です。

開催詳細

日時

2026年2月13日(金)17:00～17:30

参加費

無料

形式

オンライン

参加対象

・マーケティング担当者

・マーケター志望者

・エンジニア

・事業責任者

・経営者

・新規事業担当者

・転職志望者

お申し込み方法

Peatixから参加チケットをお申し込みください。

https://peatix.com/event/4793325/view

スピーカーのご紹介

KOBUSHI MARKETING 代表 井上 裕介

岡山県出身。千葉大学教育学部在学中、学生時代に音楽レーベル兼アーティストマネジメント会社を起業。COOとして年間売上1.2億円規模に成長させる。その後、青山学院大学専門職大学院MBA取得。2015年-2018年まで、デジタルマーケティング、メディア、システム開発企業に勤務後、フリーランスとしてデジタルマーケティング新規事業を中心としたコンサルティング&デリバリー、フリーランスやベンダーのアカウントマネジメント、オリジナルブランドKOBUSHI BEERを中心とした、イベント、コミュニティ事業を展開。

KOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた4,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業をなど約70社が参加している。

KOBUSHI BEERのラインナップ

【KOBUSHI MARKETING合同会社】

https://kobushi.marketing/

【KOBUSHI BEER】

https://kobushi.beer/

【イベント・セミナー・交流会】

https://kobushi-beer.peatix.com/

【KOBUSHI MARKETINGの顧客事例】

https://kobushi.marketing/category/interview/

【KOBUSHI BEER 通販サイト】

https://kobushibeer.stores.jp/

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーについて

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサー

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーとは、渋谷発のクラフトビールブランドが保有する1万人規模の経営者・マーケター人脈を活用し、月額3万円（税別）からの低コストで「信頼に基づく紹介（リファラル）」による質の高い商談機会を提供するパートナーシップ制度であり、単なる名刺交換に留まらず、渋谷道玄坂の拠点での集客支援付きイベント主催権や4,000名超のクローズドなオンラインコミュニティでの発信権といった「主催者側」としてのブランディング機会も付与されることで、過去にはROI約15倍を達成する事例が出るなど、認知拡大と実利的な売上向上を同時に実現する高い費用対効果が特徴です。

コミュニティスポンサーの詳細 :https://kobushi.marketing/community_sponcer/コミュニティスポンサーの導入事例 :https://kobushi.marketing/category/interview/