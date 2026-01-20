今平周吾プロ共同開発！アマチュアが“ツアープロの握り”を体感できるグリップ

ダイヤ株式会社

ゴルフ用品ブランド「ダイヤゴルフ」を展開するダイヤ株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：豊澤一誠）は、ダイヤゴルフ契約プロ今平周吾選手と共同開発した新グリップシリーズを1月20日より発売します。プロの実グリップを型取った特別モデルで、握るだけで正しい握りを体感可能です。自宅でも使用できる練習器具2商品とクラブ装着型の3商品で上達を支えます。発売に合わせ特設ページも公開します。

■ 今平周吾プロモデルグリップシリーズ特設ページ

https://www.daiya-idea.co.jp/corp/imahira_shugo/information/interview/

ダイヤゴルフ契約プロ今平周吾選手『今平プロモデルグリップダイヤスイングプロツアーショート』使用イメージ

［商 品 名］ 今平プロモデルグリップダイヤスイングプロツアーショート

［品 番］ TR-5021

［価 格］ 8,800円(税込)

［発 売 日］ 2026年1月20日

［商 品 名］ 今平プロモデルグリップダイヤスイングFX

［品 番］ TR-5019

［価 格］ 7,150円(税込)

［発 売 日］ 2026年1月20日

［商 品 名］ 今平プロラッピンググリップ

［品 番］ TR-5024

［価 格］ 2,750円(税込)

［発 売 日］ 2026年3月1日

ダイヤゴルフは、契約プロである今平周吾選手とともに「正しいグリップをもっと誰もが再現しやすい形で提供したい」という思いから、本シリーズの共同開発をスタートしました。今平周吾選手本人のグリップを忠実に型取りし、角度・指の配置・握圧のかかり方まで再現したことで、“握った瞬間にプロ基準へ整う”新しいアプローチが実現しました。



1月20日発売の『今平プロモデルグリップダイヤスイングプロツアーショート』と『今平プロモデルグリップダイヤスイングFX』は、正しい握りを維持したままスイングできる自宅練習向けのモデル。毎日繰り返すことでスイングの再現性を高められる設計です。

3月1日発売の『今平プロラッピンググリップ』は、ご自身のクラブにかぶせて実打できるトレーニングモデル。握りのブレをその場で確認でき、即フィードバックを得られる点が魅力です。発売に合わせ、開発ストーリーや使い方をまとめた特設ページも公開します。

自身のグリップについてインタビューを受ける今平周吾選手（2025年10月撮影）

■ 『今平周吾プロモデルグリップシリーズ』商品特長

1. プロの“握りの再現性”を極めた唯一の実寸モデルグリップ

今平周吾選手の実際のグリップを“そのまま型取り”し、形状・角度・指の収まり・圧のかかるポイントまで忠実に再現した特別モデルです。プロのグリップを、アマチュアが握った瞬間に体感できる設計で、言葉で学ぶのではなく“感覚で理解する”ことが可能になります。さらに、握るだけで自然と正しい形へ導くため、練習初期に起きやすい迷いやクセを抑制し、スイング全体の安定にもつながる基礎づくりの土台となるモデルです。

2. 正しい握りを保ったまま振れて目的別に選べる2種のスイング練習器具

今平周吾プロの実グリップを搭載した2つのスイング練習器具は、「正しく握って正しく振る」動作を自然に身につけられるトレーニングシリーズです。『今平プロモデルグリップダイヤスイングプロツアーショート』は、重さ680gのショート設計により、通常の素振りでは得られない“しなり”と“遠心力”を体感可能。インパクトゾーンで鳴る「カチッ」という音により、正しい加速ポイントを耳で確認でき、自然と再現性の高いスイングへ導きます。

『今平プロモデルグリップダイヤスイングFX』は、フェースの開閉を2色シールで可視化でき、しなるシャフト構造により手打ちやスイングリズムの乱れを体感的に修正できる静音仕様モデル。目的や課題に応じて選べる、今平プロの理論を凝縮した本格派ラインアップです。

3. 普段のクラブで実打しながら学べる着脱簡単ラッピンググリップ

3月1日に発売される『今平プロラッピンググリップ』は、普段使うクラブにかぶせるだけで装着できる実打対応モデルです。プロの握りをそのままクラブに反映できるため、練習場やラウンド前の短時間でも「今の握りは正しいか」を即チェックできる点が大きなメリットです。着脱も簡単で、気になる瞬間にすぐ装着して確認できます。普段のクラブで練習できることで、グリップの感覚とスイング動作が直結し、改善スピードを飛躍的に高める実用性の高いモデルです。

■ 商品仕様とラインアップ

商品名 ： 今平プロモデルグリップダイヤスイングプロツアーショート

品番 ： TR-5021

素材 ： [ヘッドカバー]EVA樹脂 [ヘッド]スチール [シャフト]POM樹脂

[グリップ]シリコーンゴム

本体寸法 ： [全長]約80cm [厚み]約4cm

本体質量 ： 約680g

価格 ： 8,800円(税込)

発売日 ： 2026年1月20日

ＪＡＮ ： 4901948046937

商品紹介URL ： https://www.daiya-idea.co.jp/golf/swing-training/4901948046937-2/

詳細はこちら :https://item.rakuten.co.jp/daiya/4901948046920/

商品名 ： 今平プロモデルグリップダイヤスイングFX

品番 ： TR-5019

素材 ： [ヘッドカバー]EVA樹脂 [ヘッド]スチール [シャフト]POM樹脂

[グリップ]シリコーンゴム

本体寸法 ： [全長]約70cm [厚み]約4cm

本体質量 ： 約690g

価格 ： 7,150円(税込)

発売日 ： 2026年1月20日

ＪＡＮ ： 4901948046913

商品紹介URL ： https://www.daiya-idea.co.jp/golf/swing-training/4901948046913-2/

詳細はこちら :https://item.rakuten.co.jp/daiya/4901948046906/

商品名 ： 今平プロラッピンググリップ

品番 ： TR-5024

素材 ： シリコーンゴム

本体寸法 ： [全長]約24.5cm

本体質量 ： 約65g

価格 ： 2,750円(税込)

発売日 ： 2026年3月1日

ＪＡＮ ： 4901948047187

商品紹介URL ： https://www.daiya-idea.co.jp/golf/swing-training/4901948047187-2/



■ 取扱い場所

・全国のゴルフショップ、スポーツショップの一部店舗、インターネット通販等

・当社公式ショッピングサイト(楽天市場) URL : https://item.rakuten.co.jp/daiya/4901948046920/

・当社公式ショッピングサイト(Yahoo!ショッピング) URL ： https://store.shopping.yahoo.co.jp/daiya-idea/tr5020.html

・amazon.co.jp当社ストア商品ページURL : https://www.amazon.co.jp/dp/B0GGPZ5SF8

［ダイヤ株式会社］

・所在地 ： 〒164-0001 東京都中野区中野2-2-4

・代表者 ： 代表取締役 豊澤 一誠

・事業内容 ： ゴルフ用品、家庭用品、ベビー用品などの企画開発販売

・ホームページ： https://www.daiya-idea.co.jp/

＜一般のお客様からのお問い合わせ先＞

ダイヤ株式会社 消費者サービス係

TEL : 03-3381-5454 受付時間 : 10:00-12:00／13:00-16:00（土日・当社休日を除く）

E-Mail: tk.de@daiya-idea.co.jp

問い合わせ: https://www.daiya-idea.co.jp/contact/