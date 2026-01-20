笑いを通じて人を尊重する力を育む「笑い教育」の取り組みを紹介【第113回教育情報共有会｜1月29日｜どなたでも参加可｜視聴無料】

株式会社マインドシェア（本社：東京都港区、代表取締役：今井祥雅）は、「教育機関の取り組みに対する認知・理解の促進」と「知見の深化」を目的に、これまでに112回にわたり 『教育情報共有会』を開催してまいりました。
第113回となる今回は「-目標は笑い教育を義務教育化すること-26年4月”人を傷つけない笑い”を広める "笑い教育フェス"開催への想いとは？」をテーマに、笑ってみ亭じゅげむ氏(一般社団法人笑ってMe 代表 / 笑い教育家)よりお話しいただきます。




■本セミナー開催の背景


じゅげむ氏が掲げる「笑い教育」とは

近年、学校現場や社会全体において、他者を尊重したコミュニケーションのあり方が改めて問われています。言葉や表現が原因となり、人を傷つけてしまうケースも少なくありません。


こうした中で注目されているのが、「人を傷つけない笑い」を通じて自己表現力や他者理解を育む「笑い教育」です。
本セミナーでは、笑い教育の実践者を招き、その考え方や取り組みを共有することで、教育の新たな可能性を考える機会とします。





■登壇者プロフィール


笑ってみ亭じゅげむ 氏

一般社団法人笑ってMe 代表 / 笑い教育家


小学校教員としての教育現場経験と、落語の実績を活かし、「人を傷つけない笑い」を学ぶ笑い教育を開発。
学校や企業での出前授業・研修を通じて実践を重ね、これまでに年間100件以上、4年間で延べ1万人以上に笑い教育を提供してきた。現在は、笑い教育の義務教育化を目指し、教育現場および社会への普及に取り組んでいる。





■笑い教育フェス2026について



2026年4月、「人を傷つけない笑い」をテーマとしたイベント『笑い教育フェス2026』の開催が予定されています。


本フェスは、笑いを通じて他者を尊重しながら自己表現する力を育む「笑い教育」の考え方を、教育関係者や子ども、保護者、一般の方々に広く伝えることを目的としています。これまで学校での出前授業や企業研修などを通じて実践されてきた笑い教育を、より多くの人に体験・共有してもらう場として企画されており、教育と笑いを結びつけた新たな学びの機会の創出を目指しています。



現在、本フェス開催に向けた準備の一環として、クラウドファンディングを通じた取り組みも行われています。これは、笑い教育の社会的意義や活動の背景を知ってもらい、取り組みを継続・発展させていくための一つの手段として実施されているものです。本セミナーでは、笑い教育の実践や考え方に加え、このフェス開催に込めた想いについても紹介します。


■セミナー内容

今回は笑ってみ亭じゅげむ氏より、


■人を傷つけない笑い「笑い教育」とはどのようなものか


■「笑い教育」を始めたきっかけ


■なぜ今「笑い教育」なのか


■"笑い教育フェス"開催への想い


等についてお話しいただきます。


■セミナー概要

第113回教育情報共有会


「-目標は笑い教育を義務教育化すること-26年4月”人を傷つけない笑い”を広める "笑い教育フェス"開催への想いとは？」


■日時：2026年1月29日(木)16時00分～17時00分


■登壇：笑ってみ亭じゅげむ氏(一般社団法人笑ってMe 代表 / 笑い教育家)


■ファシリテータ：西澤陽介(株式会社マインドシェア)


■対象：どなたでもご覧いただけます


■申込：https://note.com/eism_ms/n/nfa916c560ab3


※必ず所属組織の個人メールアドレスでの登録をお願いいたします


※視聴URLについては、絶対に他者へ共有することはお控えください


※1画面を複数人でご覧になる際も、視聴される方おひとりずつのご登録をお願いいたします


■参加費：無料


■配信方法：ZOOMウェビナー


■主催：株式会社マインドシェア


■教育情報共有会とは？


2021年4月の開始以来、『教育情報共有会』は112回を超える開催実績を重ね、延べ12,000人以上の教育関係者にご参加いただいています。登壇者には大学・短大・専門学校関係者をはじめ、学生や企業の方々など、教育に関わる多様な立場の皆様をお招きし、現場のリアルな実践と取り組みを共有してきました。


地域や職位の枠を超えたつながりや情報交換の場としても機能しており、「他校の取り組みが大いに参考になった」「明日から実践に活かせる学びがあった」といった、満足度の高い声が多数寄せられています。今後もマインドシェアは、現場の声や実践知を共有する場を通じて、教育の未来に貢献してまいります。






■株式会社マインドシェアとは？


株式会社マインドシェア（本社：東京都港区／代表取締役：今井祥雅）は、1989年（平成元年）の創業以来、民間企業や自治体を中心にマーケティング支援事業を展開しています。
調査・コンサルティングからプロモーションまで幅広いサービスを提供しており、課題の原因究明から改善まで、一貫して伴走型の支援を行っています。





■マインドシェアのスクールマーケティングについて

「スクール」分野では25年以上の実績を有しています。これまでに年間40校以上、累計275,000名以上の生徒・学生を対象とした調査を実施してきました。


【主な提供サービス】


・非出願者・合格非入学者調査


・入学生・在学生・卒業生満足度調査　


・新学部設置の受容性調査　


・学生スタッフの育成　


・高大連携の推進サポート





本件に関するお問い合わせ

株式会社マインドシェア


スクールチーム：西澤、友野、二階堂、飯田


TEL：03-5232-6880


MAIL：edu-info@mindshare.co.jp