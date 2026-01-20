【導入事例】ECH株式会社、動画版チャットボット「VideoChoose」導入でCVR向上を実現

NewSpot株式会社

NewSpot株式会社（本社：東京都、代表取締役：大貫修平）が提供する動画版チャットボット「VideoChoose」は、ヘアケア・化粧品などの自社ブランドを展開するD2C企業、ECH株式会社（本社：東京都、代表取締役：井関様）に導入され、公式オンラインショップのCVR（コンバージョン率）向上および顧客体験の改善に貢献しています。

【VideoChoose 導入事例 インタビュー記事】

https://www.video-choose.com/works/3338/

【 ECH株式会社 代表取締役 井関氏インタビュー ▼ 】

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=LUiRekjmyuc ]

【 KAMIKA シルキースティックファンデーション VideoChoose導入例 ▼ 】

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=rnF8CZbaDWM ]

ECH株式会社は、2006年2月の設立以来、ECを主軸に事業を展開し、「KAMIKA」「Tricore」「ブラックサプリ」など複数のD2Cブランドを運営。公式オンラインショップを主要な販売チャネルとする中で、購入直前の不安や疑問をLP（ランディングページ）内でいかに解消するかが長年の重要テーマとなっていました。

■ 導入背景：文字情報だけでは伝えきれない商品の魅力

ECH株式会社では、成分や機能性、使用感など説明が多くなりがちな商材において、「文字だけでは商品の強みが十分に伝わらない」という課題を抱えていました。

特にスティックファンデーションなど、購入直前に迷いが生じやすい商品では、安心感の醸成がCVR向上の鍵となっていました。

そこで注目したのが、動画で接客体験を再現できる動画版チャットボット「VideoChoose」です。

■ VideoChoose導入による変化：情報を整理し、的確に伝える

VideoChooseの導入により、来訪者の悩みや関心に応じてシナリオを分岐させ、必要な情報だけを動画で届けることが可能に。

その結果、「自分に合う色は？」「カバー力は？」「自然な仕上がりになる？」といった購入前の疑問をスムーズに解消できるようになりました。

ECH株式会社 代表取締役 井関様は次のようにコメントしています。

「情報が整理された状態で、的確な訴求ができていると感じました。

分岐を活用することで、一人ひとりに必要な情報だけを届けられ、不要な説明をあえて省ける点が非常に良かったです。」

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=g-IORqq8Nbg ]

■ 制作・運用面での評価：伴走型の改善と高い完成度

制作に携わったD2C事業部 セールスマーケティング部 鎌田様からは、以下のような評価をいただいています。

「言語化しきれなかった細かいニュアンスまで汲み取っていただき、撮影から動画への落とし込みまで非常に丁寧でした。

LP全体の世界観やブランドの空気感も自然に反映され、完成度の高さに安心しました。」

導入後はABテストを重ねながら継続的に改善を行い、CVR向上という明確な成果も確認されています。

■ “売る”だけでなく、“信頼をつくる”体験へ

VideoChooseは、単なる販促ツールではなく、オンライン上での疑似接客体験を実現する点が特徴です。

文章では伝えにくいブランドの想いや商品の背景を“人が話す感覚”で届けることで、理解と共感を同時に生み出し、LTV（顧客生涯価値）の向上にも寄与しています。

井関様は今後について次のように語っています。

「一度作って終わりではなく、改善を続けながら“自社にとって最適な形”を作っていくことが重要だと感じています。

今後展開する新ブランドにおいても、ぜひ継続的にパートナーとしてご一緒したいです。」

■ 動画版チャットボット「VideoChoose」とは

YouTubeやTikTokなどで、動画広告が圧倒的な影響力を持つ一方で、従来のLPが読まれなくなっている現状があります。この課題を解決するのが「VideoChoose」です。

「VideoChoose」は、国内初※1の 動画版チャットボット であり、デジタルマーケティングに革新をもたらすソリューションです。これをウェブサイトや広告LPに設置することで、訪問者の関心を惹きつけ、情報を直感的かつ効果的に伝え、最適なアクションへと導きます。

購入・予約フォームページへの遷移だけでなく、他社の決済チャットボットとシームレスに連携し、スムーズな購買体験を提供します。「VideoChoose」で興味を引いたお客様を、他社の決済チャットボットへ自然に誘導し、コンバージョンを最大化します。

※1：2024年8月1日～2024年9月6日 動画版チャットボットでのリサーチ結果より

■ 従来のウェブサイトやチャットボットの課題

ウェブサイトや広告LPにおいて、多くの企業が、受注や資料請求などの成果に繋がらないという課題を抱えています。それには、「サービスの魅力や価値が伝わらない」、「信頼感・安心感がない」、「テキストばかりで読む気にならない」といった課題に起因しています。

顧客体験改善のために、従来のシナリオ型チャットボットツールや、生成AIを活用したチャットボットツールなどの導入も普及してきていますが、あくまでテキストが中心であるため、思うように成果につながっていないケースも多く発生しています。

VideoChoose（ビデオチューズ）は、それらの課題を一挙に解決し、顧客体験を高め、受注数や資料請求・問い合わせなどを増加させるための国内初※1のソリューションです。

■ 動画制作サービス

動画コンテンツはユーザー自ら用意することも可能ですが、ノウハウやリソースがないユーザー向けに、当社では、動画コンテンツの制作サービスも提供しています。撮影、編集、スタジオ手配、キャスティングまでリーズナブルに提供します。PDCAサイクルを回して、追加の動画が必要でも柔軟に対応いたします。

■ 「NewSpot株式会社」について

NewSpot株式会社は、革新的な技術とソリューションを通じて、ビジネスの成長と変革を促進します。私たちは単なる技術提供にとどまらず、クライアントのビジネス課題を深く理解し、最適なソリューションを提案・実装することで、真の価値を創造します。NewSpotは、技術革新を通じて企業の可能性を広げ、新たなビジネスチャンスを創出する、信頼できるパートナーとして、お客様とともに成長を続けています。



