【森香澄・カンニング竹山MC】結婚相談所のリアリティ番組で５名の「成婚者」が誕生。＃マリプロ

成婚数が国内最多*の株式会社IBJ（代表取締役社長：石坂 茂、東証プライム：6071）は、これまでにない本気すぎる婚活リアリティ番組『The Marriage Project（ザ・マリッジプロジェクト）～結婚までのリアル全部見せます～』にて、一般公募で集まった男女７名の参加者のうち、５名の成婚者が誕生しました。

結婚相談所を身近に感じていただくために

本番組では、結婚相談所における婚活のプロセスや、カウンセラーによる伴走、意思決定の過程を丁寧に描き、“結婚に至るまでのリアル”を可視化してきました。

自身の人生や結婚観を重ね合わせながら考えるきっかけにしていただくため、一般公募により集まった参加者7名の1年間にわたる婚活の過程を通じて、出会い、交際、迷い、葛藤、そして運命のプロポーズに至るまでのリアルな姿を、余すところなく描いています。

IBJは本番組を通じて、結婚相談所という仕組みへの正しい理解を広げるとともに、婚活が特別なものではなく、人生の前向きな選択肢のひとつであることを、より多くの方に伝えていきたいと考えています。

婚姻数の減少や少子化が進む中、結婚はますます個人の価値観や生き方に深く関わるテーマとなっています。今後もIBJは「ご縁がある皆様を幸せにする」という理念のもと、一人ひとりのライフプランに寄り添ったサービス提供と、健全な婚活文化の醸成に取り組んでまいります。

The Marriage Project（ザ・マリッジプロジェクト）～結婚までのリアル全部見せます～

出演者：森香澄、カンニング竹山 ほか

配信先：YouTube

制作 ：株式会社IBJ

森香澄＆カンニング竹山が本音で語る結婚観

MCには、森香澄さん、カンニング竹山さんを迎え、参加者一人ひとりの心の動きや選択に寄り添いながら、結婚やパートナーシップについて多角的な視点で語り合います。今年30歳を迎えた森香澄さんの等身大の結婚観と、結婚18年目を迎えるカンニング竹山さんの経験に基づく視点が交差し、恋愛や結婚について、共感と気づきに満ちた率直なトークが展開されています。

■『The Marriage Project（ザ・マリッジプロジェクト）』とは

“結婚までのリアル”をテーマに、一般公募で集まった男女７名の１年間の婚活に密着。恋愛と結婚の違いをリアルに体感しながら、結婚までの葛藤を通して参加者たちの本音や成長を描く、新感覚の婚活リアリティ番組です。

出会いのドキドキ、葛藤、別れ、そして運命のプロポーズ──参加者たちは理想と現実の狭間で揺れながら、互いの気持ちや価値観と向き合います。

MCの森香澄とカンニング竹山による赤裸々トークにも注目。恋愛模様や涙の瞬間、予想外の展開まで余すところなく伝えます。果たして７名は、1年という限られた時間の中で理想のパートナーとの結婚にたどり着けるのか──。

■番組出演者

森 香澄

1995年6月16日生まれ。東京都出身。

2023年3月にテレビ東京を退社後、プロダクション「seju」に所属。アナウンス業、タレント業のみならず、ドラマ「年下童貞(チェリーボーイ)くんに翻弄されてます」「奪い愛、真夏」に出演するなど、女優としても活動の幅を広げている。

カンニング竹山

1971年4月2日生まれ。福岡県出身。

1992年にお笑いコンビ「カンニング」を結成。現在はピン芸人として活動を続け、コメンテーターや俳優としても幅広く活躍。

婚活カウンセラー 畑（はた）

婚活の最前線に立ち続け、通算800名の男女を成婚に導いてきた敏腕カウンセラー。婚活者に対する“愛情”と“戦略眼”を兼ね備えた「婚活のプロフェッショナル」として参加者一人ひとりと向き合いながら番組参加者の本気の婚活をサポートする。

■マリプロ公式サイト

■番組URL（YouTube）

https://www.youtube.com/@The_Marriage_Project

■株式会社IBJ

マッチングだけに留まらないトータルサポートで、日本で最も多くの成婚（＝婚約）*を創出しています。独自の結婚相談所プラットフォームで全国の結婚相談所と婚活者をつなぎ、人だけが提供できる親身なサポートで、お客様のライフスタイルや婚活フェーズに合わせたサービスを提供。日本の深刻な課題である「人口減少問題」に、結婚に至るカップルを生み出すことで貢献したいと考えています。

本 社 ：東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト 12階・17階

代表者 ：代表取締役社長 石坂 茂

公式サイト：https://www.ibjapan.jp/

*日本マーケティングリサーチ機構調べ(成婚数:2024年累計、2025年2月期_指定領域における市場調査) ※成婚数:IBJ連盟内での成婚者数