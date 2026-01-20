株式会社セレナーデ

美容サロンのオンライン予約需要が年々高まる中、サロン向け予約一元管理システム「サロンコネクト」を提供する株式会社セレナーデ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：川原 潤）は、「楽天ビューティ」のAPIを活用したシステム連携の運用を開始致しました。



当社ではこれまでも「楽天ビューティ」との連携機能を提供してまいりましたが、


今回のAPI連携方式への移行により、連携精度のさらなる安定化、予約データの連携スピード向上が期待され、サロン現場のDXをさらに加速させ、信頼性の高い予約管理環境を実現いたします。



美容業界では、予約管理の効率化が顧客満足度向上・機会損失削減の重要な要素として注目されており、セレナーデは本アップデートを通じて、サロンの円滑な業務運営と生産性向上の支援を強化してまいります。



【サロンコネクトについて】


サロンコネクトは、大手5つのポータルサイトの予約を一元管理できるサロン専用システムです。


ポータルサイト間の予約情報を自動で同期することで、ダブルブッキングを防止し、予約の取りこぼしをゼロへ近づけます。


また、以下のような多彩な機能を備え、サロン運営をトータルで支援します。



＜オプション＞


ネット予約 ：月額1,000円(税込)


POS(お会計)：月額6,980円(税込)


LINE連携予約：月額2,000円(税込)



初期設定の煩わしさがなく、1週間の無料トライアルが可能ですので


まずはお気軽にお問い合わせ下さい。


初期費用：無料


月額費用：3,980円(税込)


URL： https://salonconnect.jp/



【株式会社セレナーデについて】


社名　　： 株式会社セレナーデ


代表　　： 代表取締役　川原 潤


設立　　： 2006年


資本金　： 10,000,000円


URL　　 ： https://www.snade.co.jp/


所在地　： 東京都渋谷区渋谷2-3-6 青光ビル2F


事業内容： システム提供・サーバ提供・アプリ提供・インターネットメディア業