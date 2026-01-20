「Everidays for SmartHR」 が「SmartHR Plus Partner Award 2025」にて、GROWTH MARKET賞 －オリジナルアプリ部門－ を受賞

株式会社 yett

SmartHR専用のクラウドストレージ「Everidays for SmartHR」を運営する株式会社yett（本社：福岡県福岡市、代表取締役CEO：高橋航太）は、株式会社SmartHR（本社：東京都港区、代表取締役CEO ：芹澤雅人）が主催する「SmartHR Plus Partner Award 2025」において、GROWTH MARKET賞 －オリジナルアプリ部門－ を受賞したことをお知らせします。

「SmartHR Plus Partner Award 2025」および「GROWTH MARKET賞」について

「SmartHR Plus Partner Award」は、クラウド人事労務ソフト「SmartHR」と連携するアプリストア「SmartHR Plus」において、ユーザー企業の利便性向上やDX推進に大きく寄与したパートナー企業を表彰するアワードです。今回、SmartHR専用のクラウドストレージである「Everidays for SmartHR」がGROWTH MARKET賞を受賞しました。

「GROWTH MARKET賞」は、柔軟な発想とスピード感ある改善で、より多くの企業へ新しい価値と使いやすさを届けたパートナー企業に贈られる賞です。SmartHR Plusに登録されている50を超えるアプリの中から、アワード対象となる5つのアプリの一つとして選出されました。

- SmartHR Plus Partner Awardの詳細：https://www.smarthr.plus/awards/2025

受賞理由（SmartHR社からのコメント）



「Everidays for SmartHR」は、人事情報と連携して社内マニュアルや規程を自動共有できるアプリです。

入退社や異動に応じて閲覧権限が自動更新され、共有漏れを防止します。

導入企業さまからは「申請導線の集約で便利」「現場職員もスマホで簡単に閲覧できる」といった声が寄せられています。

こうした利便性とセキュリティの両立を通じて社内情報共有の向上に貢献いただいたことから、Growth Market賞を授与いたしました。

Everidays for SmartHRについて

「Everidays for SmartHR」は、就業規則や業務マニュアルなど、多くの書類を安全に保管し従業員と共有できる、SmartHR専用のクラウドストレージです。SmartHRの従業員アカウントで利用でき、雇用形態や部署などで資料の共有設定も可能です。

また、SmartHRを複数のグループ企業で利用している場合でも、複数の企業に対する書類の格納・配布を、1つの画面上で横断的に実現できます。

- Everidays for SmartHRの製品ページ：https://www.smarthr.plus/apps/everidays-for-smarthr

会社概要

社名：株式会社 yett（イエット）

代表者：代表取締役CEO 高橋 航太

設立：2018年7月

本社：福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目4-25 アクロスキューブ博多駅前

URL：https://yett.co.jp

事業内容：Webサービス（SaaS）の企画・開発・保守・運用

顧客要求仕様に基づくソフトウェアの設計・開発・保守

※ 本プレスリリースに記載された情報は、発表日現在のものです。

※ 本プレスリリースに記載されている会社名・サービス名は、各社の登録商標または商標です。