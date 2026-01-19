【不妊治療経験者1,028名に調査】約６割が待ち時間「1時間以上」、約半数が転院を経験と回答。～不妊治療経験者が抱える不満・不安の実態が明らかに～

一般社団法人生殖医療センター

不妊治療専門の生殖医療クリニック錦糸町駅前院は、不妊治療経験者1,028名を対象に「不妊治療に関する意識調査」を実施いたしました。本調査では、クリニック選びの重視ポイントや待ち時間の実態、専用アプリへのニーズ、保険適用外になった場合の継続意向など、患者様が抱える不満や不安の実態が明らかになりました。

《調査結果ポイント》

・クリニック選びの重視ポイント1位「妊娠率」（48.1%）、2位「家から近い」（45.8%）、3位「口コミ」（44.6%）

・実際の待ち時間：「30分以上」が約9割（89.3%）、「1時間以上」が約6割（61.5%）

・約半数（48.9%）が転院経験あり

・85.5%が「胚培養士の培養技術は重要」と回答、67.5%が「培養士を選びたい」

・保険適用外でも58.2%が「治療を継続する」、保険同等額なら73.0%が継続意向

アンケートデータについて詳しくはこちら

https://seishoku-clinic.com/strengths/

■ 調査背景

2022年4月の保険適用拡大以降、不妊治療を受ける方が増加する一方で、クリニック選びや治療中の不満・不安を抱える方も少なくありません。当院は開院に先立ち、不妊治療経験者1,000名以上を対象としたアンケート調査（期間：2024年12月23日～2025年1月6日）を実施。そこで浮き彫りとなった「待ち時間」「プライバシー」「費用の壁」といった患者様の切実な課題を解決すべく、従来のクリニックのあり方を刷新した新しい不妊治療クリニックの形を目指します。

■ 調査概要

調査タイトル：不妊治療に関する意識調査

調査期間 ：2024年12月23日～2025年1月6日

調査対象 ：不妊治療経験者（現在治療中44.3%、過去5年以内に治療経験55.7%）

対象地域 ：関東地方（東京都48.6%・神奈川県21.1%・埼玉県16.4%・千葉県13.8%）

有効回答数 ：1,028名（全員女性、平均年齢36.6歳）

調査方法 ：インターネット調査（マクロミル）

治療内容 ：体外受精：68.0%

タイミング法：54.9%

顕微授精：46.7%

人工授精：44.6%

（複数回答）

■ 調査結果

1. クリニック選びの重視ポイント

「不妊治療のクリニック・病院を選ぶ際に重要視しているポイントはどれですか？（5つまで）」という質問に対し、「妊娠率」（48.1%）が最も多く、次いで「家から近い」（45.8%）、「口コミ」（44.6%）という結果になりました。

「妊娠率」「医師の経歴」「症例数」など治療成績・専門性を重視する傾向と、「家から近い」「営業時間」「予約の取りやすさ」など通いやすさを重視する傾向の両方が見られました。一方で「待ち時間が短い」（6.6%）は低い結果となり、待ち時間は「あきらめている」実態がうかがえます。

2. 初めての検査先

「初めての検査は不妊治療専門クリニックと産婦人科（病院）どちらにいきましたか？」という質問では、約7割（69.8%）が「専門クリニック」と回答しました。

3. 待合室のプライバシー

「不妊治療のクリニック・病院の待合に他の患者様がいることは気になりますか？」という質問では、約半数（47.5%）が「はい」と回答し、プライバシーへの配慮を求める声が多いことがわかりました。

4. 待ち時間の実態

「来院してからの待ち時間はどのくらいありましたか？」という質問では、「30分以上」と回答した方が約9割（89.3%）に上りました。「1時間以上」は約6割（61.5%）、「2時間以上」も15.3%と、長時間の待ち時間が常態化していることが明らかになりました。

5. 待ち時間の許容範囲

「どのくらい待つと待ち時間が長いと感じますか？」という質問では、「1時間以上」で長いと感じる方が約65%を占めました。実際の待ち時間（約6割が1時間以上）と比較すると、多くの患者様が許容範囲を超えた待ち時間を経験していることがわかります。

6. 専用アプリに欲しい機能

「クリニック専用アプリにあってほしい機能を3つ選択してください」という質問では、「予約が取れる」（41.0%）が最も多く、次いで「治療経過やスケジュールをアプリで確認できる」（35.3%）、「待ち時間を具体的に教えてくれる」（30.1%）という結果になりました。

7. 胚培養士の技術の重要性

「不妊治療において胚培養士の培養技術は重要だと思いますか？」という質問では、85.5%が「はい」と回答しました。また、「胚培養士を知らない」と回答した方も8.8%いることがわかりました。

8. 培養士の選択希望

「自分の胚培養を担当する培養士を選択できるとしたらしたいですか？」という質問では、68.5%が「はい」と回答しました。培養士への関心の高さと、担当者を選びたいというニーズがあることがわかりました。

9. 診療時間の希望

「朝早くから行っているクリニック（朝5時から）か夜遅くまで行っているクリニック（夜22時まで）ならどちらが嬉しいですか？」という質問では、「夜遅くまで」（53.8%）が「朝早く」（46.2%）をやや上回りました。

回答が拮抗していることから、患者様の生活スタイルによってニーズが異なり、朝・夜どちらも幅広い診療時間が求められていることがうかがえます。

10. 転院経験

「不妊治療のクリニック・病院を転院したことはありますか？」という質問では、約半数（48.9%）が「はい」と回答しました。多くの方が最初に選んだクリニックから転院を経験しており、クリニック選びの難しさや治療中の不満が転院につながっている実態が示唆されます。

11. 保険適用外になった場合の継続意向

「保険適用外（回数や年齢）になったタイミングで治療をやめますか？継続しますか？」という質問では、58.2%が「治療を継続する」と回答しました。保険適用外になっても治療を続けたいという強い意向がうかがえます。

12. 保険同等額での自費診療継続意向

「保険適用額と同等の金額で自費診療が可能な場合、治療を継続したいと思いますか？」という質問（Q11で「治療をやめる」と回答した430名が対象）では、73.0%が「はい」と回答しました。費用面での支援があれば、治療継続意向が大きく高まることがわかりました。

■ 調査結果まとめ

本調査により、不妊治療経験者が抱える以下の課題が明らかになりました。

・約9割が「30分以上」の待ち時間を経験し、約6割は「1時間以上」待っている

・約半数がプライバシーを気にしており、個室待合などの配慮が求められている

・約半数が転院を経験しており、クリニック選びの難しさが浮き彫りに

・85%以上が培養士の技術を重要視し、約7割が担当培養士を選びたいと回答

・保険適用外でも約6割が継続意向、費用支援があれば約7割が継続したい

・専用アプリには「予約」「スケジュール確認」「待ち時間通知」機能が求められている

■ 1,000名の声から生まれた当院の10の取り組み

1. 女性医師が担当

男性に見られたくないという声に応え、女性医師が担当

2. 朝8:00～夜21:00まで診療

仕事との両立を支援する幅広い診療時間、土日祝も診療

3. 事後決済で待ち時間ゼロ

会計待ちをなくし、診察後すぐに帰宅可能

4. 駅チカ（徒歩4分）

錦糸町駅から徒歩4分、3路線利用可能

5. 専門家が常駐

臨床心理士・生殖看護認定看護師・助産師が常駐

6. 24時間予約可能

LINE・WEBで24時間予約・変更対応

7. 独自アプリで利便性向上

治療スケジュール、検査結果確認、各種書類管理

8. 半個室待合・リラクゼーションルーム

プライバシーに配慮した待合スペース

9. 電子同意書の導入

煩わしい紙の手続きを削減

10. 全種類対応可

自然周期・低刺激・中刺激・高刺激、患者様に合った治療法を提供

■ 高い技術力を持つ培養士チーム

調査では85.5%の方が「培養士の技術は重要」と回答しています。当院では、大手不妊治療クリニックや海外での勤務経験を持つ培養士チームが、高い技術力で患者様の治療をサポートいたします。

【当院の培養成績（培養士チームの過去2年間データ）】

・体外受精 受精率：71.5%

・顕微授精 受精率：94.6%

・良好胚 凍結率：52.9%

■生殖医療クリニック錦糸町駅前院について

主な診療内容

受付診察室内診室リラクゼーションルーム培養室（ラボ）

▪️不妊治療

・一般不妊治療

タイミング法

人工授精

男性不妊治療

プレコンセプションケア

・高度不妊治療

体外受精

顕微授精

精子凍結

卵子凍結（未受精卵凍結）

・各種検査

AMH(抗ミュラー管ホルモン)検査

ブライダルチェック

男性不妊検査

▪️婦人科

婦人科検診

性感染症検査

ピル処方

院長・培養室長・施設情報

生殖医療クリニック錦糸町駅前院 院長 竹内 亜利砂

日本産科婦人科学会認定 産婦人科専門医

日本生殖医学会認定 生殖医療専門医

生殖医療クリニック錦糸町駅前院 培養室長 川口 優太郎

日本卵子学会

アジア太平洋生殖医学会

日本組織培養学会

クリニック概要

名称 ：生殖医療クリニック錦糸町駅前院

URL ：https://seishoku-clinic.com/

診療科目 ：不妊治療専門・婦人科

所在地 ：東京都墨田区江東橋2-6-7

マーキュリー錦糸町ビルII 3-5F（受付は4階となります）

アクセス ：JR総武線快速/JR中央線・総武線各駅停車 「錦糸町駅」南口 徒歩4分

東京メトロ半蔵門線「錦糸町駅」2番出口 徒歩6分

診療時間 ：

診療時間A：8:00～17:00

診療時間B：12:00～21:00

※曜日によって診療時間が異なりますので、詳しくはHPをご確認ください。

休診日 ：なし

予約方法 ：WEB予約、LINE予約、電話予約