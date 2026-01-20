【叡啓大学】１月15日（木）Pitch Jamを開催しました

広島県公立大学法人

叡啓大学（学長：有信睦弘、広島市中区）は、2026年１月15日(木)に、Pitch Jamを叡啓大学1階のプロジェクトワークスペース（PWS）で開催しました。当日の様子をお知らせします。2026年1月15日（木）、叡啓大学15階の叡啓トップにて、「ひろしまバリューシフトプログラム」の中間報告会を開催しました。

Pitch Jamとは？

概要

・学生と実践教育プラットフォーム協議会員企業の方が、自身が関わっているプロジェクトについて発表し、お互いの活動を知る会です。

・社内、学外で発表した資料や内容のまま、「ついでに」発表していただくコンセプトなので、準備に時間をかける必要はありません。

目的

・学生と協議会員がつながるきっかけづくり

・フィードバックを通してプロジェクトを前に進めること

プログラム

18:30-18:40 Pitch Jamについての説明（10分）

18:40-20:20 プロジェクト発表（各10分＋質問・フィードバック10分）

20:20-20:30 クロージング（感想・次回への改善点共有）

株式会社フォノグラム 正木さん 新谷さん

ビジネスの場で行われる名刺交換を、記憶に残る体験へと転換するサービス構想「パシャトレ」が紹介されました。AIを活用したカード生成により、商談や採用の場に新たなコミュニケーションを生み出すアイデアが提示されました。

有限会社トラベルボックス広島 渥美さん

広島を訪れる観光客が、短時間の通過にとどまらず、地域に滞在し体験したくなる仕掛けづくりをテーマに、ショートトリップツアーの企画・開発に取り組む学生プロジェクトが紹介されました。地元のグルメや知られざる観光資源に着目し、学生ならではの視点を活かした観光コンテンツを創出していきたいという意欲や可能性が示されました。

4年生 梶原 百恵さん

平和や社会課題への関わり方を問い直すプロジェクト「EXPRESS HIROSHIMA」のこれまでと今後について発表が行われました。大きなビジョンと日常的な行動をどのようにつなげていくか、参加者に問いを投げかける内容となりました。

中国SC開発株式会社 石田さん

社員の意識や行動を可視化するために行われたアンケート結果をもとに、仕事の楽しさや価値観の浸透についての取り組みが紹介されました。定量データと現場の実感を行き来しながら、組織改善に向き合う姿勢が共有されました。

森信建設株式会社 日置さん

企業が変革に向き合う際の考え方やプロセスに焦点を当て、伴走型で課題に取り組むプログラム「ひろしまバリューシフトプログラム」の実践例が共有されました。完成した答えを外部から持ち込むのではなく、試行錯誤を重ねながら解き方そのものをつくっていく姿勢が印象的な発表でした。

フィードバック

参加した学生・協議会企業の方々からは、「プレゼンの仕方が参考になった」「学生・社会人関係なく交流や意見交換ができていい時間だった」といった声が多く寄せられました。

PitchJamは、完成度の高い成果を発表する場ではなく、構想途中のアイデアや問いを持ち寄り、他者の視点を通じて磨いていく場としても活用することができます。今回のイベントでも、登壇者・参加者が立場を越えて意見を交わし、それぞれの次の一歩につながる示唆が得られる時間となりました。

今後の予定

次回のPitch Jamは、2026年４月16日(木)の開催を予定しています。学生だけでなく、企業・行政の皆さまからのプロジェクト紹介も歓迎しております。

叡啓大学では、今後も産学官の垣根を越えた対話や実践を促進するために、様々なイベントを実施予定です。実践教育プラットフォーム協議会の皆さまには様々なイベント情報を随時ご案内いたしますので、ぜひご参加ください。

