チェジュ航空、日本➞韓国全路線片道運賃700円～「新春セール」オープン

株式会社チェジュ航空「提供：チェジュ航空」

チェジュ航空（代表取締役社長：キム・イベ、Kim E-bae）は、1月26日（木）17時まで、日本発韓国行き航空券を片道運賃700円から販売する「2026新春セール」を実施する。

「2026新春セール」は、チェジュ航空が年間を通じて実施する最大規模の特価キャンペーンで、搭乗期間は3月29日から10月24日まで。対象となる韓国行き航空券を最大98％割引し、片道運賃は700円から提供する。航空券は、チェジュ航空公式ホームページ（www.jejuair.net）およびモバイルアプリ・モバイルウェブで販売される。対象路線は、東京（成田）、大阪（関西）、福岡など日本各地とソウル（仁川・金浦）、釜山を結ぶ日韓全路線。

チェジュ航空は、韓国旅行を計画する利用者の利便性向上を目的に、多彩な特典・割引も用意した。

「2026新春セール」期間中に航空券を予約した会員を対象で、GOLDランクへの特別昇格、ソウルおよび釜山エリアのホテル宿泊券、ソウルシティツアーバス無料乗車券などを抽選でプレゼントする。また、ARTE MUSEUM釜山、韓服レンタル、新羅免税店などの提携割引も利用できる。

チェジュ航空はSTANDARD運賃に適用できる最大2,000円の割引コードを配布、新規会員がアプリで初めて往復航空券を予約する場合には、5％の重複割引も受けられる。

チェジュ航空は2005年に設立され、リーズナブルな運賃を通じて旅行の大衆化を実現してきた韓国No.1＊ LCC（Low Cost Carrier）である。現在、アジア太平洋地域48都市・62路線を運航している。＜以上＞

※記載の運賃は片道あたりの基本運賃であり、空港使用料、燃油サーチャージ、各種税金等は含まれておりません。別途必要となります。

*2026年1月基準、日韓路線搭乗客数1位(韓国国土交通部調べ)