【最大20％OFF】大阪・泉佐野市の愛犬と泊まれる1棟貸切ヴィラ　「泉佐野キャンモアグランピングリゾート」が開業3周年キャンペーンを販売開始

【最大20％OFF】開業3周年を記念した3大キャンペーンを実施

外観［泉佐野キャンモアグランピングリゾート］

本キャンペーンでは、「食・絆・時間」 をテーマに、2026年4月末まで旅のスタイルに合わせて選べる特別プランをご用意しました。

■第1弾｜わんちゃん用の【無添加おやつ】プレゼントプランわんちゃん用・無添加おやつプレゼントプラン

大切な家族の一員であるわんちゃんに、安心して食べてもらえる「食」のギフトをご用意しました。

本プランでご宿泊いただいたお客様には、厳選された2種類の無添加おやつから、お好きな1袋をプレゼントいたします。

【プラン内容】

以下１.または２.のいずれか1袋をプレゼント

１. 高知県産かたくちイワシを使用した無添加せんべい（40g）

２. 素材本来の優しい味わいを楽しめる手作り無添加クッキー（80g）

【対象条件】

本プランでご宿泊のお客様

【実施期間】

2026年1月19日（月）～2026年4月30日（木）

■第2弾｜土日も対象！最大20％OFF・4名以上の特定日限定のグループ割プラン4名以上の特定日限定のグループ割プラン

「家族みんなで」「犬友（いぬとも）同士で」賑やかに過ごしたい方に最適な、人数が増えるほどお得になるグループ向け割引プランです。土日も対象のため、週末の記念日旅行や特別な集まりにもご利用いただけます。

【プラン内容】

ご利用人数に応じて宿泊料金を割引

・4名利用：10％OFF

・5名利用：15％OFF

・6名以上：20％OFF

【対象条件】

4名以上でのグループ利用※土日・祝日も対象（特定日限定）

【実施期間】

2026年1月19日（月）～2026年4月30日（木）

■第3弾｜2泊目以降20％OFF！連泊割引プラン2泊目以降20％OFFの連泊プラン

滞在時間を気にせず、ゆったりと時間に余裕をもって楽しめる連泊プランです。愛犬とともに、日常を忘れてゆったりと過ごす贅沢な滞在をお楽しみいただけます。

【プラン内容】

2泊目以降の宿泊料金が20％OFF※最大3泊目まで適用

【対象条件】

同一客室での連泊利用※特定日限定

【実施期間】

2026年1月19日（月）～2026年4月30日（木）

宿泊者の声から見える「選ばれる5つの理由」

外観［泉佐野キャンモアグランピングリゾート］

オープン以来、泉佐野キャンモアグランピングリゾートには、「ペット臭が全く気にならない」「愛犬とずっと一緒に過ごせて安心できた」など、多くの愛犬家のお客様から高い評価が多数寄せられています。“愛犬ファースト”と“人の快適性”を両立した宿づくりに真摯に向き合ってきたからこそ集まった、リアルな宿泊者の声。そこから見えてきた、泉佐野キャンモアグランピングリゾートが選ばれる5つの理由をご紹介します。

内装［ドッグヴィラ4ベッド(2LDK)］内装［ドッグヴィラ2ベッド(1LDK)］専用ガーデンスペース［全室共通］１．大阪市内から約1時間。1棟貸切のプライベート空間

全6棟すべてが、愛犬同伴可能な1棟貸切のプライベートドッグヴィラ。他の宿泊者やわんちゃんを気にすることなく、愛犬と“ずっと一緒”に過ごせる環境が整っています。

さらに、マナーウェアを着用すればベッドでの添い寝も可能。滞在中の制限が少ない点も、愛犬家に支持される理由のひとつです。

専用ガーデンスペース［全室共通］※画像はイメージです２．専用ガーデン完備。愛犬も人ものびのび過ごせる屋外空間

全棟に約40平方メートル 超の専用ガーデンスペースを完備。天然芝のプライベートドッグランとして利用でき、愛犬が自由に走り回れる環境です。屋根付きの食事スペースも備えているため、天候を気にせずBBQや外気浴を楽しめるのも魅力。さらに「段差が不安」という宿泊者の声をもとにスロープを設置するなど、愛犬目線での工夫を重ねています。

専用サウナと客室露天風呂［全室共通］客室露天風呂［全室共通］専用サウナ［全室共通］３．本格フィンランド式サウナ＆客室露天風呂で“ととのう”贅沢

ガーデンスペースには、専用サウナと客室露天風呂を完備。セルフロウリュ対応のフィンランド式サウナで、好みの温度に調整できます。外気浴スペースでのリラックスタイムは格別で、「サウナ目的で来たけど期待以上だった」「水風呂用の氷まで用意されていて感動」といった声も寄せられています。

ラージヴィラ4ベッド(3LDK)４．「ペットOKの宿とは思えない」清潔感と充実の室内設備

「施設が驚くほど綺麗」「ペット特有のにおいが気にならない」といった声が寄せられる、清潔感あふれる空間も大きな魅力です。客室内には大型冷蔵庫や洗濯機、豊富な調理器具を備えており、連泊でも快適に過ごせる設備が整っています。「まるで自宅のように寛げるのに、非日常感もある」という声が、選ばれる理由のひとつです。

BBQメニュー５．愛犬と一緒に楽しめる、地元食材にこだわった食事体験

大阪・泉南エリアの食材を中心としたBBQや季節の鍋料理をご用意。食材の持ち込みも可能で、自由度の高い食事スタイルが叶います。「愛犬と一緒に食事ができるのが嬉しい」という声も聞かれ、リピーターにつながる理由のひとつとなっています

3周年の感謝を込めて。愛犬と過ごす、かけがえのない時間を

イメージ

愛犬とともに過ごす旅は、何ものにも代えがたい大切な思い出になります。3周年を迎える「泉佐野キャンモアグランピングリゾート」で、“安心・快適・贅沢”が揃った特別な滞在を、ぜひこの機会にご体験ください。

◆施設概要

施設名：泉佐野can more GlampingResort

住所：〒598-0021 大阪府泉佐野市日根野565-2

アクセス：【お車でお越しの方】

大阪市内より約1時間

泉佐野ICからは、国道481号経由で約10分ほどとなります。

【電車でお越しの方】

南海本線「泉佐野」駅よりバスにて約21分

JR阪和線「日根野」駅よりバスにて約10分

公式サイトを見る :https://www.sennan-glamping.com/Resort Glamping.com（リゾートグランピングドットコム）とは

リゾートグランピングドットコムは、全国のグランピング施設・リゾートヴィラに特化した予約サイトです。これまで主流であった旅館・ホテルでの宿泊とは異なる新たな体験型宿泊施設として認知されたグランピング。全国でも続々と開業が続いており、一定の基準を満たした評価の高いグランピング施設が予約可能です。

リゾートグランピングドットコム公式サイト：https://www.resort-glamping.com

株式会社ブッキングリゾートについて

株式会社ブッキングリゾートは、宿泊・観光業界の集客支援を専門とする企業です。主な事業内容として、宿泊施設への集客支援コンサルティング、グランピング予約サイト「リゾートグランピングドットコム」の運営、ペット同伴可能な宿泊施設の情報提供と予約サービスを行う「いぬやど」の運営、宿泊施設の開発支援、直営宿泊施設の運営などがあります。

【会社概要】

社名：株式会社ブッキングリゾート

代表：坂根正生

住所：大阪市北区梅田2-6-20パシフィックマークス西梅田13階

設立：2013年5月27日

資本金：393,641,920円

事業内容：グランピング・リゾートヴィラ、ペットと泊まれる宿の予約サイト運営

お問合せ先：info@booking-resort.jp

HP：https://www.booking-resort.jp