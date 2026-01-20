P・SPO会員向け、100円自販機ドリンクのポイント交換を再開
P・SPOは、会員向け特典として提供している「100円自販機ドリンク」のポイント交換サービスを再開しました。公式LINE内のポイントガチャで獲得したポイントを使用し、対象の100円自販機でドリンクと交換できます。
本サービスは、日常的に利用しやすい会員特典として提供しており、運動後やちょっとした休憩時など、気軽に利用できる仕組みです。
P・SPOポイントとは
P・SPOポイントは、P・SPO会員限定で公式LINE内の「ポイントガチャ」から取得できるポイントです。
ガチャは1日1回利用可能で、日付が変わる深夜0時頃にリセットされ、毎日ポイントを獲得するチャンスがあります。
■交換方法
- P・SPO公式LINEを開く
- 「P・SPOポイントガチャ」をクリック
- 「景品 確認＆交換」を選択して景品交換フォームを送信
- 発行されたQRコードを自販機横の専用端末にかざして交換
※交換リクエストは1日最大5本までとなります。
※1日に6本以上の交換が確認された場合、利用停止となる場合があります。
■ 対象者
P・SPO会員
※公式LINE追加、会員認証をして会員用メニューに切り替える必要あり。
■ 対象店舗
- 空港通り店
- 湯渡店
- 中央通り店
- ダイノ店
- 本町店
- 北条店
- 鷹子店
- 伊予店
- 砥部店
■ その他の交換可能な景品（一例）
P・SPOポイントは、ドリンク交換以外にも以下の景品と交換可能です。
- プロテイン 1杯
- あしカラダ 全身60分
- ストレッチ 60分
- 愛大前店 うどん1杯
- 1か月分のベーシック会費
- ていれぎの湯 入浴1回
- とべ温泉 入浴1回
- セルフエステ登録料半額
■ 利用にあたっての注意事項
・景品内容は予告なく変更となる場合があります
・ポイントの利用は会員様のみ可能です
（休会中、未納がある場合は利用できません）
・ポイントの有効期限は最終取得日から30日です
・取得時刻により、30日後の朝または夜に失効します
・不正が確認された場合、ポイントは無効となります
P・SPOでは今後も、会員が日常的に楽しみながら利用できるサービスの提供を通じて、継続的な利用価値の向上を目指してまいります。
■会社概要株式会社三福ホールディングス
P・SPOカンパニー社長 ： 村上晃平
所在地 ： 愛媛県松山市中村2丁目1-3
公式HP ： https://pspo.jp/
Instagram ： https://www.instagram.com/pspo.ehime
LINE ： https://page.line.me/255qqjnk
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社三福ホールディングス P・SPO事務局
住所：〒790-0056
愛媛県松山市土居田町23-1 ダイノ P・SPO 土居田店
電話番号：0120-337-217
担当：中村