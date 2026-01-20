【北海道の経営者必見】TikTokShopで地方創生を加速させるビジネス交流会「EZOEDO」を2/6に開催！

株式会社UTARIII

株式会社UTARIII（本社：北海道札幌市、代表取締役：安達さやか）は、東京と北海道の可能性を繋ぐビジネス交流会「EZOEDO」の特別回を、2026年2月6日（金）に札幌市中央区の「かでる2.7」にて開催いたします。

今回は、急速に市場が拡大している「TikTokShop」に焦点を当て、国内トップクラスの実績を誇る株式会社ぬるぬる 代表取締役 山下智博氏を招致。EC事業への新規参入や売上拡大を目指す中小企業の経営層・事業責任者を対象に、再現性の高い運用ノウハウを公開します。

■ 開催の背景：北海道の「いいもの」を、最新の仕組みで全国へ

「北海道から30億企業を創る」を掲げる弊社は、地方の優れた商品やサービスが、マーケティングの壁によって埋もれてしまう現状を打破したいと考えています。

現在、世界中で急成長しているTikTokShopは、2026年の日本市場においても最重要の販売チャネルです。本イベントでは、データに基づいた「売れるロジック」を北海道の経営者に直接届けることで、地域経済のDX（デジタルトランスフォーメーション）と、東京・世界へ向けた販路拡大を支援します。

■ 登壇者紹介

山下 智博（やました ともひろ）氏

株式会社ぬるぬる 代表取締役

TikTokSHOP売上データ解析ツール「FastMoss」日本市場戦略パートナー。TikTokSHOP市場解説マガジン「売れTik」編集長。

2025年12月には、わずか3日間のライブコマースで250万円を完売し、日本週間ランキング第10位にランクイン。また、支援企業の週間売上が1,000万円を突破するなど、データに基づいた戦略的リーダーとして注目を集めています。

安達さやか（あだちさやか）氏

株式会社UTARIII 代表取締役CEO

札幌生まれ、二児の母。21歳・資金ゼロで起業し、読者1万人超のママインフルエンサーを経て、M&Aで老舗企業を承継。現在は地方創生PF企業「株式会社UTARIII」代表として、年間20回以上の交流会主催やNoMaps連携など、北海道と東京を繋ぐ事業を展開。「北海道から30億企業」を掲げ、ママ社長として挑戦を続けている。

藤谷トモヒロ（ふじやともひろ）氏

株式会社UTARIII 代表取締役COO

2006年、21歳で札幌にて株式会社テンセンスを創業。Web制作やEC事業を経て、デジタル広告運用へ注力。Google主催イベントでの表彰や認定パートナー取得など高い専門性を確立し、導入企業は300社を超える。2025年には博報堂DYONEよりエキスパートパートナーに認定。現在は北海道活性化プロジェクト「UTARIII」を法人化するなど、マーケティング知見を活かし地方創生にも情熱を注ぐ。

【講演テーマ】

初月100万以上を無理なく叩き出すTikTokShopの運用方法 ～初級編～

「なぜ今、TikTokで物が売れるのか？」最新アルゴリズム解説

「3日で250万売るライブ」の具体的な構成と準備

「日本第5位の企業」が実践しているデータ分析術

■ このような方におすすめ

EC事業への新規参入を検討している経営者・事業責任者

自社商品の販路を全国に広げたいと考えている地方企業

従来の広告手法に限界を感じているマーケティング担当者

最先端のビジネス潮流に触れ、横の繋がりを作りたい方

【過去の「EZOEDO」交流会の様子】

■ イベント開催概要

日時： 2026年2月6日（金） 13:15～15:00（受付13:00～）

会場： 道民活動センタービル かでる2.7 940研修室（札幌市中央区北2条西7丁目）

参加費： 3,000円（税込）

お申し込み方法： 以下のPeatixページよりお申し込みください。

https://tiktokshop-seminar-0206.peatix.com/

プログラム

13:00～ 受付開始

13:15～13:25 主催挨拶・UTARIII紹介（代表：安達さやか）

13:25～13:40 UTARIIIが取り組むTikTokShop事業について（藤谷トモヒロ）

13:40～14:30 特別講演：山下智博 氏

14:30～15:00 ビジネス交流会

【会社概要】

社名：株式会社UTARIII

設立：2025年11月27日

代表者：代表取締役CEO 安達さやか / 代表取締役COO フジヤ友広

所在地：北海道札幌市中央区南二条西三丁目12-5 K2 SQUARE 7F

事業内容：交流会運営、SNSマーケティング支援、地方創生事業

URL：https://utariii.com

【本件に関するお問い合わせ・スポンサー申し込み】

株式会社UTARIII 事務局（広報担当：大田原）

Email：marketing@utariii.com