株式会社ウェスタナ

関西の教育現場で「AI格差」が深刻化している。生徒の6割がChatGPT等の生成AIを利用する一方、教員の利用率は4割未満に留まる(※1)。この状況を受け、株式会社ウェスタナ(本社:兵庫県神戸市、代表取締役:井上勝典、関西を中心に中小企業向けAI導入支援・AIセミナー・DX推進を行うAI専門企業)は、企業向けAIセミナーで培った実践的ノウハウを教育現場へ無償提供する「教職員AI研修セミナー」を2026年1月より本格始動。現在、随時お申し込み受付中。

【本取り組みの3つのポイント】

- 「教育AI格差」の解消中高生の6割がAI利用も教員は4割未満という逆転現象に対応- 企業向けAIセミナーの実績を教育現場へ還元神戸のAI導入支援企業が延べ200社超・400名超に実施したAIセミナーの実務ノウハウを無償提供- 完全カスタマイズ研修阪神間の小中高・塾を対象に、AIリスク管理から校務効率化まで学校の実情に合わせて実施

■ 背景:教育現場で加速する「AI格差」と指導の喫緊性

現在、教育現場では生成AIの普及が急速に進んでいます。最新の調査(※1)では、中学生の約6割(62.5%)がChatGPT等の生成AIを利用経験があるのに対し、教員の利用率は約4割(37.2%)に留まるという「逆転現象」が起きています。

特に高校生においては、レポート作成や受験勉強にAIを使いこなす生徒が増える一方で、指導する側の教員からは「不正利用の判断が難しい」「リスクをどこまで許容すべきか指針がない」「生徒の方が詳しくて指導しづらい」といった不安の声が上がっています。

神戸を拠点に関西の中小企業へAI導入支援を行う株式会社ウェスタナは、この状況を地域社会の重要課題と捉え、これまで企業向けに提供してきたAI研修の知見を教育現場へ完全無償で提供することを決定いたしました。

■ 本取り組みの狙いと「AI企業」としての使命

本プロジェクトは、以下の3つの柱を軸に展開します。

1. 生徒指導の安全確保(リスク管理)

著作権、プライバシー、フェイクニュースの見極め、AI生成コンテンツの判別など、教育者が知っておくべきAIの「影」の部分を、企業コンサルの視点で具体的に解説します。

仙台大学の調査では、高校生の67.9%が「ファクトチェックの方法を知らない」と回答しており、教員がAIの基本とリスクを理解していなければ適切な指導はできません。

2. 教職員の働き方改革(校務効率化)

授業案の作成、保護者への連絡文作成、生徒レポートの添削補助など、多忙な教員の業務をAIでいかに効率化できるか、即実践可能なワークフローを提案します。

3. 地域格差の是正

神戸、大阪、関西全域の公立・私立学校、塾へ専門知識を届けることで、地域社会全体のデジタルシフトを加速させます。

■ ウェスタナの「教職員向けAI研修」の特徴

実務直結の知見

延べ200社以上、400名以上(2025年12月現在)の中小企業担当者へAIセミナーを実施してきた、現場主義のノウハウ。企業での活用事例や実際に起きたトラブル事例、AIのリスクと可能性について実践的な知見を提供します。

満足度88%を記録した企業向けAIセミナーで培った「使える知識」を、教育現場向けにカスタマイズしてお届けします。

学校ごとのカスタマイズ

事前ヒアリングを実施し、小学校、中学校、高等学校、学習塾など、それぞれの教育環境や課題に合わせた内容を提供します。

「一緒に考える」というスタンスで、現場の先生方から「今、どんなことに困っているか」「生徒たちがどうAIを使っているか」をお聞きし、最適な研修内容を設計します。

完全無料

- セミナー費用:無料- 交通費:阪神間は無料(阪神間以外の関西圏は実費のみ)- 会議室提供:20名程度までなら神戸市内の自社会議室も無償提供可能

※会場および必要な音響設備(大きな会場の場合)は、貴校でご準備をお願いします

研修内容例

- AIの基本的な仕組みと限界- ChatGPTをはじめとする生成AIの使い方- 教育現場で起こりうるリスクと対策- AI生成コンテンツの見分け方- 著作権・プライバシーの問題- 実際に起きているネガティブな事例- 教員の業務効率化への活用例(授業計画作成補助、配布資料の下書き作成など)- 生徒への指導のポイント

研修時間: 90分～120分(学校の状況に応じてカスタマイズ可能)

最小人数: 5名から対応可能

実施形式: 対面・オンライン・ハイブリッド形式に対応

■ 代表取締役コメント

株式会社ウェスタナ 代表取締役 井上 勝典

「関西の中小企業200社以上へのAIセミナー提供を通じて痛感したのは、ツールを入れるだけでは意味がなく、『使える人材』を育てることこそが本質だということです。教育現場にも同じ課題があります。生徒がAIを使いこなす一方、指導する側が取り残される――この状況を放置すれば、地域全体のデジタル格差が次世代に持ち越されてしまいます。

神戸・関西を拠点とするAI導入支援企業として、企業向けAIセミナーで培った『安全で実践的なAI活用メソッド』を教育現場へ還元し、地域全体のデジタルリテラシー底上げに貢献したい。それが今回の無償提供を決断した理由です。

私たちは教育の専門家ではありませんが、AI活用の専門家として、現場の先生方と『一緒に考える』ことで、教育現場に適したAI活用の形を見つけていきたいと考えています」

■ 対象エリア

神戸市、西宮市、芦屋市、尼崎市、宝塚市、伊丹市など阪神間を中心に、大阪・京都・奈良など関西全域に対応します(阪神間は交通費込み無料)。

■ よくあるご質問

Q. 公立学校でも申し込み可能ですか?

A. はい。自治体・教育委員会単位でのお申し込みも受け付けております。

Q. 研修時間はどのくらいですか?

A. 基本は90分～120分ですが、学校の状況に応じてカスタマイズ可能です。

Q. 何名から申し込めますか?

A. 5名以上から対応可能です。少人数の場合は神戸市内の自社会議室もご利用いただけます。

Q. オンライン開催は可能ですか?

A. はい。対面・オンライン・ハイブリッド形式に対応しています。

Q. 事前相談だけでもお願いできますか?

A. もちろんです。事前相談は完全無料です。「まずは話を聞いてみたい」という段階でも大歓迎です。

■ 自治体・教育委員会・メディア関係者の皆様へ

株式会社ウェスタナでは、本取り組みを通じて官民連携による地域活性化を模索しています。教育現場でのAI活用は、単なるツールの導入ではなく、次世代のデジタルリテラシー教育の根幹を成すものです。

「まずは専門家の話を聞いてみたい」という自治体担当者様からのご相談や、取材についても柔軟に対応しております。

■ 株式会社ウェスタナについて

株式会社ウェスタナは、兵庫県神戸市を拠点に、関西の中小企業と教育機関を対象にAI導入支援・AIセミナー・DX推進を行うAI専門企業です。「関西の中小企業をAIで強くする」をミッションに掲げ、現場密着型のAIコンサルティングとAI活用セミナーを通じて、延べ200社以上・400名以上の中小企業担当者へAI活用支援を提供しています。

- 会社名: 株式会社ウェスタナ- 所在地: 兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファッションマート7F(六甲アイランド)- 代表取締役: 井上 勝典- 設立: 2019年- 主な事業内容: AI導入支援、AIセミナー・AI研修、ウェブマーケティング、集客支援- 公式サイト: https://www.westana.co.jp/ (https://www.westana.co.jp)- AI導入支援サービス: https://www.westana.co.jp/ai/- 本件詳細ページ: https://www.westana.co.jp/blog/ai/teacher-ai-seminar-free-kansai-kobe-osaka/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ウェスタナ 広報担当

電話: 078-891-6922(平日9:00～18:00)

お問い合わせフォーム: https://www.westana.co.jp/contact/

【参考資料・データ出典】

※1 引用データ出典

- ニフティ株式会社「小中学生のAI利用動向調査」2025年5月発表中学生のChatGPT利用経験62.5%、勉強・宿題でのAI利用44.6%- アルサーガパートナーズ株式会社「教育現場における生成AIの活用実態に関する調査」2025年9月発表教員の生成AI利用率37.2%、AI活用に前向きな教員61.9%- 仙台大学AI教育研究チーム「学生と教員を対象とした生成AIの教育利用状況と意識に関する全国調査」2024年7月発表高校生の67.9%がファクトチェックの方法を知らない