【新製品】「塗らないより、調子がいい」肌を整える日中美容液UV『ウェアルーUV』リニューアル発売（2026年3月16日）

えそらフォレスト株式会社

紫外線だけでなく、温度差や摩擦、ブルーライトなど、現代の“見えない外的ストレス”にも配慮した進化型スキンケアUV。

HANA オーガニックの「ウェアルーUV」は、肌を“守る”だけでなく、日中も心地よく過ごせる状態へ“整える”ことを目指したスキンプレバイオティクス発想のUVケアです。

天然由来成分100％のやさしさで、「何も塗らない素肌より、むしろ調子がいい」肌を叶えます。

えそらフォレスト株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役：細田 洋平）は、2026年3月16日、天然由来成分100％のスキンケアUV「ウェアルー UV」をリニューアル発売します。

全国の取扱店およびHANA オーガニック公式オンラインショップにて販売予定です。

HANA オーガニック は「本当のわたしはきっともっと美しい」をコンセプトに、肌へのやさしさと使用感の充実を両立するケアを追求しています。「浄める － 肌と心をまっさらに整える」「目覚める － 肌悩みに応じて本来の力を引き出す」「守る － 外的ストレスから肌を保護し、うるおいを育む」という3つのケア思想のうち、今回の「ウェアルーUV」は、“守る”という役割を軸に、日中の肌を心地よく整えるアイテムとして進化しました。

■ 見えない外的ストレスまでケアする、“整えるUV”へ

リニューアルする「ウェアルーUV」は、紫外線防止にとどまらず、温度差・摩擦・ブルーライト・近赤外線など、肌に影響を与える多様な外的ストレスにも着目。

こうした刺激に配慮しながら、日中を快適に過ごせる使い心地を追求しました。

従来のように「守るために我慢する」日焼け止めではなく、きしみや乾燥、被膜感を感じさせず、素肌が呼吸するような軽さで、一日中心地よく使える“日中美容液UV”へと進化しました。

紫外線吸収剤を使わずにSPF30・PA++の防御力をキープ。

ウェアルーUVは、国際規格（ISO 24444）に基づく測定により、UVBを約97％カットするSPF30相当の防御力と、日本化粧品工業連合会基準に基づくUVA防御指標であるPA++を備えた、日常使用に適した防御力です。※

過剰な防御ではなく“必要十分な紫外線対策と肌へのやさしさ”を両立した「生活紫外線対応設計」で、軽やかなのにうるおいが続くストレスフリーな使用感を実現。

「今日は肌を休めたい」そんな日にも心地よく使えます。

※SPFおよびPAは、紫外線防御指数を示す指標であり、効果効能を保証するものではありません。

■「塗らないより、調子がいい」という確かな実感

現代人の肌は、紫外線だけでなく、エアコンによる乾燥、屋内外の温度差、マスクや衣類の摩擦、スマートフォンやPCからのブルーライト、太陽光に含まれる近赤外線など、目に見えない刺激に日々さらされています。

これらは、乾燥やくすみ印象、肌のふっくら感やしなやかさの変化、肌環境の乱れにつながる要因として知られています。

新生「ウェアルーUV」は、こうした外的ストレスから肌を「守る」だけでなく、日中もすこやかに「整える」ことを目的に処方を再設計しました。



紫外線や外的刺激に配慮しながら、ダマスクローズ水やスキンプレバイオティクス成分、植物エキスを組み合わせ、日中も肌がうるおいを保ちやすい状態を意識した使い心地に仕上げています。

乾燥やくすみ、ゆらぎが出やすい“何も塗らない素肌”よりも、むしろ肌の調子をすこやかに整える。

それが、「塗らないより、調子がいい」という実感の理由です。



実際に現行品の愛用者による比較テストでは、7割強の方が「リニューアル版の方が良い」と回答。特に伸びやなじみ、仕上がりの自然さなど、主要な使用感すべてで現行品を上回る結果となりました。“塗らないより調子がいい”という言葉を裏づけるように、使うたびに心地よさを実感できる仕上がりへと進化しています。

■“肌ストレスフリー”を実現する、4つのこだわり

１．初代から受け継ぐ、“ストレスフリー設計”

シリコンや合成ポリマーに頼らず、粉体を最小限に抑え、肌を覆わずに美しく魅せる“ストレスフリー設計”を継承。軽やかで素肌を覆わない仕上がりで、まるで“何も塗っていない”ような快適さです。

板状・球状ミネラルのブレンドによる光拡散設計で、黄ぐすみを抑え、肌を覆わずに自然なツヤと透明感を演出します。

日中美容液・ノンケミカルUV・化粧下地・ライトファンデーションの4役を担い、石けんでオフできる手軽さも魅力です。

〈ピンクベージュ〉〈イエローベージュ〉の2色展開で、肌のトーンや仕上がりに合わせて選べます。

２．肌を整える“スキンプレバイオティクス発想”

ベースには、うるおいに満ちたダマスクローズ水を使用。乾燥や外的ストレスに配慮し、保湿力にすぐれた植物エキスを中心に設計しています。

さらに、肌表面の常在菌バランスに着目したスキンプレバイオティクス成分「α-グルカンオリゴサッカリド（植物由来の糖を原料とした成分）」を配合。HANA オーガニックを象徴するこの成分が、肌表面のうるおい環境に寄り添い、すこやかな肌印象をサポートします。



いわゆる防腐剤は使用せず、防腐効果のある植物由来成分を採用し、肌フローラを乱さず、敏感肌でも安心して使える“肌環境をいたわる設計”を徹底しています。

3．植物の力で“やさしく守る”ボタニカルシールドブレンド

ダマスクローズα-グルカンオリゴサッカリド

紫外線や温度差、摩擦、ブルーライト、PM2.5など、日中にさらされる多様な環境ストレスに向き合うため、独自の〈Botanical Shield Blend（ボタニカルシールドブレンド）〉を採用しました。

日中に起こりやすい肌状態の変化に合わせ、植物由来成分それぞれの特性を活かして組み合わせたブレンドです。

新配合の植物性デンプン由来整肌成分（じゃがいも由来）や、ツバキ種子油、コメ胚芽油などの植物由来成分が、肌負担や酸化ストレスに配慮し、日中の肌を心地よく保ちます。

4．天然精油の香りで、肌と心のリズムを整える

ホワイトカカオローズマリーイザヨイバラ

ダマスクローズ、クラリセージ、ゼラニウム、イランイラン、ネロリ、ラベンダーの6種の花精油をブレンド。

朝のスキンケア時間を、肌と心のバランスを整える香りで包み込みます。

深呼吸したくなるような穏やかな香りが、日々のスタートを心地よく整えます。

■ 使用方法

ダマスクローズイランイランクラリセージネロリ

朝のスキンケアの最後に、軽く振ってから適量を手に取り、顔全体にやさしくなじませます。紫外線を受けやすい頬や鼻の高い部分には重ねづけを。日中は汗やタオルでふいた後に塗り直すのもおすすめです。石けんでやさしく落とせます。

■ お客様の声

- 「つけていないように軽いのに、しっかり守られている」- 「肌がつるんと整い、ファンデーションいらずの仕上がりに」- 「ピンクベージュは肌を明るく、イエローベージュは自然に馴染む」- 「何本もリピートしているほど、このつけ心地が好き」

肌へのやさしさと仕上がりの美しさの両立が、HANA オーガニックのUVケアが長く愛される理由です。

※上記はすべて個人の感想であり、使用感には個人差があります。

■ こんな方におすすめです

■ 製品概要

- ファンデーションに頼らず、素肌そのものを美しく見せたい方- 紫外線吸収剤を避けたい敏感肌・ゆらぎ肌の方- 肌へのやさしさと紫外線対策の両立を求める方- 日中の乾燥やくすみ、摩擦などの“生活ストレス”が気になる方- 石けんで落とせるUVを探している方- 環境に配慮した製品を選びたいウェアルーUV ピンクベージュ/イエローベージュ

ブランド名：HANA ORGANIC

製品名：ウェアルーUV(日焼け止めベース)

SPF30 PA＋＋

カラー： ピンクベージュ／イエローベージュ（全2色）

天然由来成分：100％

植物成分のオーガニック比率：99.0％

発売日：2026年3月16日

容量：30g

価格：4,400円（税込）

発売場所：HANA ORGANIC 公式オンラインショップ、全国の取扱店

公式HP：https://www.hana-organic.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/hana_organic/

LINE：https://page.line.me/276pnlsf?openQrModal=tru(https://page.line.me/276pnlsf?openQrModal=true)

【全成分】ダマスクバラ花水、トリ（カプリル酸／カプリン酸）グリセリル、酸化チタン、プロパンジオール、スクワラン、グリセリン、ラウリン酸ポリグリセリル-１０、ベヘニルアルコール、ミリスチン酸オクチルドデシル、ミリスチン酸ポリグリセリル-１０、（カプリル酸／カプリン酸）ヤシアルキル、酸化亜鉛、ポリヒドロキシステアリン酸、イザヨイバラエキス、α-グルカンオリゴサッカリド、ローズマリー葉エキス、クリスマムマリチマムエキス、オウゴン根エキス、カカオ種子エキス、ツバキ種子油、コメ胚芽油、ビターオレンジ花油、イランイラン花油、オニサルビア油、ニオイテンジクアオイ油、ビターオレンジ葉／枝油、ラベンダー油、レウコノストック／ダイコン根発酵液、セイヨウシロヤナギ樹皮エキス、デキストリン、プルラン、オクチルドデカノール、ステアロイルグルタミン酸Ｎａ、アルミナ、ステアリン酸、キサンタンガム、ステアリン酸ポリグリセリル-２、ステアリン酸グリセリル、（ダイマージリノール酸／ステアリン酸／ヒドロキシステアリン酸）ポリグリセリル-１０、ステアリルアルコール、ホホバエステル、エタノール、水、ＢＧ、タルク、シリカ、酸化鉄、マイカ、ラウロイルリシン、水酸化Ａｌ、ステアロイルグルタミン酸２Ｎａ

■ HANA ORGANIC について

「本当のわたしに還る Holistic Care」をコンセプトに、自然の力で肌と心を整える、オーガニック化粧品・ヘアケアブランドです。

できる限り水を使わず、ダマスクローズウォーターをベースに処方設計しています。植物エキスのブレンドや、肌環境に着目したマイクロバイオーム設計、気分にやさしく寄り添う花精油の香りなど、肌と心の調和を目指した処方にこだわっています。

■ えそらフォレスト株式会社について

設立：2010年11月24日

所在地：福岡県福岡市博多区上呉服町3-4

代表取締役：細田 洋平

事業内容：オーガニック化粧品企画製造・D2C支援事業等

B corp認証取得企業（原料や活動における第三者認証を意識したものづくり）

公式HP：https://www.esola-f.co.jp/

■B corp認証について

えそらフォレスト株式会社は「Bcorp認証」を取得しています。

B Corp認証とは、社会や公益のための事業を行っている企業に発行される国際的な認証制度です。

公益性の高い事業を展開する企業が、BLab(TM)Wが独自に設定した200を越える厳しい基準をクリアすることで認証されます。フェアトレードやLEEDなどは製品や建物を認証するのに対し、B Corpは企業のあり方を認証するのが特徴です。