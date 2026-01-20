地域の未来を育む“学びの畑”──「キャベツ畑で農業を学ぶ」農育体験レポート

🧒 子どもが畑で出会ったのは、野菜だけじゃなかった。

冬の空気が澄みわたる1月の朝、神奈川県平塚市にある有機農場「いかす」の畑に、20名の親子が集まりました。

この日開催されたのは、「キャベツ畑で農業を学ぶ」と題された農育プログラム。

主催は、地域密着型の不動産会社「マッケンジーハウス」と、自然と共に生きる農業を追求する「株式会社いかす」。「大きい！」「重たい！」畑に入った子どもたちは、土から頭をのぞかせるキャベツに目を輝かせ、夢中になって引っこ抜きます。でも、体験は“収穫”だけではありませんでした。

畑は、こどもたちの「なぜ？」が育つ場所

「どうして虫がいるの？」「なんで水をあげないの？」

子どもたちの素直な疑問に、スタッフがやさしく答えていきます。

農薬も化学肥料も使わず、自然の力だけで育った野菜たち。



野菜を「ただ食べるもの」ではなく、「育まれた命」として見つめる視線が、少しずつ変わっていくのが伝わってきました。

命をいただく時間──味噌汁がつないだ感謝の心。

最後は、農場で用意された“野菜たっぷりの味噌汁”を、親子で味わいます。

※この味噌汁には、その日収穫したキャベツは入っていません。

「また来たい！」笑顔と驚きが育てた一生の記憶。

人参のかたちがユニークだったこと、土のにおいが気持ちよかったこと、

キャベツを持ち上げたときの重さ、味噌汁の優しい味。

ひとつひとつが、子どもたちの“未来の根っこ”になっていく。

そう感じさせる、あたたかい時間でした。

いかす農場の取り組みと信頼

令和3年度 関東農政局長賞

オーガニック・エコフェスタ最優秀賞（2021年カブ／2022年キャベツ）

ソーシャルプロダクツ賞（SDGs実践）

いかすの農業は、教育と社会課題に向き合う「未来を耕す挑戦」です。

次回の開催も、あなたの参加をお待ちしています。

この体験プログラムは、年4回のシリーズで展開中です。

自然とふれあい、命にふれる時間を、ぜひ親子で。

■ 会社概要

所在地：神奈川県平塚市錦町2-16

事業内容：住宅事業、空間プロデュース、地域連携プロジェクト

URL：https://www.mackenzie.co.jp/