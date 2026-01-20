入園・入学準備で大活躍の［お名前シール］に、当店の人気イラストが仲間入り！文字の読めない0歳～3歳でも認識しやすい、ゆる～いアニマル・メンダコ・モモンガなど全８デザインが新登場！

株式会社サンアドシステム

入園・入学準備グッズのECサイト「シールDEネーム」を運営する株式会社サンアドシステム（本社：大阪府大阪市、代表取締役：山根 昭二）は、簡単にお子さまの持ち物に名前つけができる【お名前シール】のデザインを2026年1月7日（水）に8種類追加しました。

【新デザイン】ママデザイナー監修のおしゃれなオリジナルデザイン

名前シール・商品一覧 :https://www.seal-de-name.com/sp/seal/?utm_source=Times-seal260120#main

いまや入園・入学準備には欠かせないお名前シール。シールDEネームは、デザイナーがメインで企画・運営しているため、品質はもちろんデザインにもこだわりつづけてきました。

現在は、文字の読めない０歳のお子さまから高校生、介護施設やデイケアサービス等で利用するご年配にまでご愛用いただいております。

そのため、マイマークとして認識しやすいイラスト入りから、イラストが入らないシンプル系までバリエーション豊かなデザインを増やしつづけております。

■いらすとフレーム（シロクマ・うさぎ・犬・ネコ）

当店人気の『おむつ名前スタンプ』で人気の“もちアニマル”が、カラーになってお名前シールになりました。カラフルになり、スタンプよりもさらに可愛さが増しました。また、文字の読めない0歳～3歳ごろのお子さまもフォルムで認識しやすいためマイマークとしてもお使いいただけます。

■メンダコ、モモンガ、働く車のショベルカー・救急車

当店人気の「ぷちシリーズ」でお名前シールのMIXだけで販売していた、ショベルカーと救急車が「単独で欲しい！」というご要望があり、単体デザインとして仲間入り。さらに“モモンガ”と“めんだこ”も加わって、ぷちシリーズが全51種類となりました。

24年以上、お客さまの声をもとに成長してきたお名前シール

1998年にFAXとハガキでの受注からはじまり、４年後にオンラインショップをスタート。23年以上つづけている強みを生かし、お子さまの成長と共にお名前シールに求められる変化を聞き、改善を続けています。

１、文字が読みやすくなるようにバランスチェックずみ

創業当時はアナログで作成していたため、文字バランスを1つ1つデザイナーがチェックし作成しておりました。これは品質保持に欠かせない作業であるため、システム化を進めた現在でも、デザイナーが必ずチェックを行い随時調整を行っております。

２、クラス名も入れられる

「クラス名は入れられませんか？」というお声から始めた2段組サービス。ひとつひとつ手作業になりますが、今でも無料対応をつづけております。またクラス名だけではなく、漢字の上にフリガナとしてご利用いただくなど、ご好評をいただいております。

３、お子さまの成長とともに変わる求めるサイズに対応

四角から特大、極小サイズまで、さまざまな大きさのシールを1シートにまとめて販売しております。はじめて使う人にオススメするものから、欲しいサイズが分かる人に選びやすいように配慮したシート展開を行っています。

４、学校で学ぶ文字・旧字体に対応

「き」「さ」「そ」「り」は、学校で学ぶひらがなで作るため、文字を覚える時期のお子さまにピッタリ。また、ひらがなだけではなく、漢字・ローマ字にも対応。漢字は、旧字体でも作成可能なので安心です。

【お名前シール】商品ラインアップ

時短でかわいくキレイに仕上げられる「お名前シール」。シールDEネームでは、お弁当箱や文具、衣類やタオル・ランチョンマット、お昼寝布団などにも貼れるさまざまなタイプのシールを販売しています。

防水ラミネートtype

ラミネート防水で食洗機・レンジ対応のお名前シールは、文具から食器類まで色々なものに貼ることができます。

布用ノンアイロンtype

指で布に直接貼って24時間経過すれば、洗濯できます。洗濯タグのない、靴下やランチョンマットなどに最適。ノンアイロンタイプなので、時短にも繋がります。

算数セット用お名前シール

名前つけが大変で有名な小学校の算数セット。このシールがあればかなりの時短になります。追加できるピンセットも使いやすいと好評です。

洗濯タグ用ノンアイロンtype

洗濯タグにぎゅ～っと貼るだけなので、アイロン要らず。時短に加えてはがせる上に跡も残らないので、人にあげたり、ご兄弟での使い回しに便利です。

アイロンラバーtype

アイロンで布につけると、生地になじみゴワゴワしません。衣類から靴下、お昼寝布団までさまざまな持ち物に名入れできます。

【お名前シール 各種】

◎販売価格：1,290円～（税込・送料無料）

◎購入方法：シールDEネームオンラインショップより

◎URL：https://www.seal-de-name.com/sp/seal/(https://www.seal-de-name.com/sp/seal/?utm_source=Times-seal260120#main)

はたらくパパママを応援するキュレーションサイト「いつDEもママらぶ」

▼保育園・幼稚園でつかうお名前シールに“マーク”を入れるメリットと“マイマーク”の選びかた

https://www.seal-de-name.com/mamalove/name_seal-merit/(https://www.seal-de-name.com/mamalove/name_seal-merit/?utm_source=Times-seal260120#main)

▼入園準備に必須の名前つけ。洋服・下着のどこにつけるのが正解？

https://www.seal-de-name.com/mamalove/nyuen_namaetsuke-doko/(https://www.seal-de-name.com/mamalove/nyuen_namaetsuke-doko/?utm_source=Times-seal260120#main)

▼小学校の入学準備がサクッと終わる！お名前シールの種類と選びかたのポイント

https://www.seal-de-name.com/mamalove/name_seal-erabikata/(https://www.seal-de-name.com/mamalove/name_seal-erabikata/?utm_source=Times-seal260120#main)

2026年で、24周年を迎える「シールDEネーム」のECショップ

2002年にお名前シールなどの入園・入学準備アイテムを中心に名入れグッズを取り扱うECサイトをスタート。

『毎日のお仕事や育児に追われている、パパ・ママのお手伝いが少しでもできれば…』という想いで、24年にわたりお名前シールをはじめ名入れ商品の販売を通じて、仕事や育児に多忙な保護者のみなさまの入園・入学準備のお手伝いをしてまいりました。これからもさまざまなアイデアを発信し、名前つけをラクに楽しく、使う人々が笑顔になるアイテムを作り続けてまいります。

▼オンラインショップ

【本店】https://www.seal-de-name.com/

▼SNS

【Instagram】https://www.instagram.com/seal_de_name/ （@seal_de_name）

【X（Twitter）】https://twitter.com/seal_de_name

【Facebook】https://www.facebook.com/sealdename

【LINE】https://page.line.me/bhb5651p

【コラム】https://www.seal-de-name.com/mamalove/

▼関連記事

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000086.000086877.html （名前シール・2025新デザイン）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000087.000086877.html（名前シール・ふじもとめぐみさんデザイン）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000066.000086877.html （名前シール・アルコイリスデザイン）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000058.000086877.html （布用ノンアイロン名前シール）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000028.000086877.html （タグ用名前シール）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000064.000086877.html （算数セット用名前シール）

■会社概要

社名：株式会社サンアドシステム

所在地：大阪市中央区谷町九丁目1-22NK谷町ビル5F

代表取締役：山根 昭二

設立：1991年2月7日

事業内容： EC事業、クリエイティブ事業

会社HP：https://www.sunad-s.co.jp/