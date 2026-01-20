レゴランド(R)・ディスカバリー・センター東京 × よこはま動物園ズーラシア 親子で楽しむ体験型イベント 「レゴ(R)アニマルアドベンチャー」2月6日（金）スタート！
レゴ(R)ブロックをモチーフにした屋内型アトラクション施設 レゴランド(R)・ディスカバリー・センター東京（運営：マーリン・エンターテイメンツ・ジャパン株式会社）は、よこはま動物園ズーラシアと連携し、親子で楽しめる体験型イベント「レゴ(R)アニマルアドベンチャー ～あそびのインスピレーションで広がるどうぶつの世界～」を、2026年2月6日（金）～4月19日（日）の期間限定で開催いたします。本イベントは、ズーラシアが大切にしている「いのちとの出会い」や自然への学びと、レゴ(R)ブロックが持つ自由な発想で創造する楽しさを掛け合わせ、子どもたちが「つくる」・「あそぶ」・「発見する」 体験を通して、動物への興味や好奇心、想像力を育むことを目的とした取り組みです。
レゴランド(R)・ディスカバリー・センター東京では、ズーラシアの動物たちをテーマにしたビルド体験に加え、世界に30人しかいないレゴ(R)職人「マスター・モデル・ビルダー」が手がけた特別なレゴ(R)モデル展示などを通じて、どうぶつの世界を楽しむことができます。さらに本イベント期間中には、ズーラシア園内にて レゴランド(R)・ディスカバリー・センター東京による出張レゴ(R)ワークショップを開催いたします。
親子でレゴ(R)ブロックを使いながら、オカピやホッキョクグマなど、ズーラシアで人気の動物をモチーフにした作品づくりを体験することで、動物への理解や関心を深めるきっかけをお届けします。あそびから広がる新たな発見と学びを、ぜひご家族みなさまでお楽しみください。
★★ レゴランド(R)・ディスカバリー・センター東京 × よこはま動物園ズーラシア 「レゴ(R)アニマルアドベンチャー」 イベント★★
【日程】 2026年2月6日（金）～4月19日（日）
【会場】
レゴランド(R)・ディスカバリー・センター東京 (東京都港区台場1-6-1 デックス東京ビーチ アイランドモール3階 ）
【イベント詳細】
https://www.legolanddiscoverycenter.com/tokyo/what-s-inside/events/2026-animal-adventure/
【内容】
■ どうぶつビルド
ズーラシア園内にいる動物２種、『オカピ』と『キリン』をレゴ(R)ブロックでつくるビルド体験エリアを展開。
レゴ(R)モデル『オカピとキリン』
■ ズーラシアのどうぶつをさがそう！
世界に30人しかいないレゴ(R)職人「マスター・モデル・ビルダー」が、ズーラシアで人気の動物をレゴ(R)ブロックで制作した特別展示。各動物を紹介するパネルを設置し、作品とあわせて楽しみながら、ズーラシアの動物たちへの理解を深めることができます。
【ミニランド展示動物 全10種】
オカピ、インドゾウ、キリン、ライオン、ホッキョクグマ、セスジキノボリカンガルー、テングザル、レッサーパンダ、オオアリクイ、ミーアキャット
ミニランド
レゴ(R)モデル『インドゾウ』
■ 限定ワークショップ
「マスター・モデル・ビルダー」が考案した、『キツネ』をつくるワークショップを開催。完成した作品はお持ち帰りいただけます（有料）
ワークシップレゴ(R)モデル『キツネ』
■ イベントキット
「レゴ(R)︎アニマルアドベンチャー」イベントをさらに楽しめる、期間限定のイベントキットを販売。
「マスター・モデル・ビルダー」が考案した、『レッサーパンダ』を組み立てることができます。創造力を育みながら、親子で楽しめる内容となっております。
完成した作品はお持ち帰りいただけます（有料）
イベントキット レゴ(R)モデル『レッサーパンダ』
■ SNSキャンペーン
イベント期間中、よこはま動物園ズーラシアまたは、レゴランド(R)・ディスカバリー・センター東京にて、イベント体験の様子や制作した作品、園内での写真などをインスタグラムに投稿すると参加できるSNSキャンペーンを実施します。
ご参加いただいた方の中から、抽選で3名様にレゴ(R)商品をプレゼントいたします。
※参加方法、投稿条件、対象SNS、指定ハッシュタグ等の詳細は、レゴランド(R)・ディスカバリー・センター東京公式サイトにてご案内します。
■ 来場者特典キャンペーン：
イベント期間中、レゴランド(R)・ディスカバリー・センター東京および、よこはま動物園ズーラシアにて、来場者を対象とした特典キャンペーンを実施します。
ズーラシアの入園半券（紙チケット・電子チケット・年間パスポートを含む) をレゴランド(R)・ディスカバリー・センター東京の窓口にてご提示のうえ、当日券をご購入いただくと、入場料が当日料金より1,000円割引となります。※本割引は窓口でのチケット販売のみ対象となります。
また、レゴランド(R)・ディスカバリー・センター東京の入場チケット画面をズーラシア入園窓口にてご提示いただいた方には、レゴランド東京オリジナルステッカーをプレゼントします。※数量限定の為、なくなり次第終了となります。
■ よこはま動物園ズーラシアでの出張レゴ(R)︎ワークショップ
イベント期間中、よこはま動物園ズーラシア園内にて、レゴランド(R)・ディスカバリー・センター東京による出張レゴ(R)ワークショップを開催します。ワークショップでは、親子でレゴ(R)ブロックを使いながら、オカピまたはホッキョクグマなどズーラシアの動物をモチーフにした作品づくりを体験することができます。動物の特徴や魅力に触れながら、自分の手で「つくる」体験を通して、どうぶつへの興味や理解を深めるきっかけをお届けします。
出張レゴ(R)ワークショップモデル『オカピとホッキョクグマ』
【開催日程】
2026年2月7日（土）、8日（日）、11日（水・祝）、14日（土）、15日（日）、28日（土）、3月1日（日）、7日（土）、8日（日）、14日（土）、15日（日）※各回の開催時間・参加方法などの詳細は、レゴランド(R)・ディスカバリー・センター東京およびよこはま動物園ズーラシアの公式サイトにてご案内します。
【会場】
よこはま動物園ズーラシア 〒241-0001 神奈川県横浜市旭区上白根町1175-1
【参加費】
無料（※別途、よこはま動物園ズーラシアの入園料が必要です）
★★ レゴランド(R)・ディスカバリー・センターについて ★★
レゴランド(R)・ディスカバリー・センターは、レゴ(R)ブロック工場見学、レゴ(R)教室、小さいお子様も楽しく遊べるデュプロ(R)のプレイグラウンド、東京や大阪の街並みを再現したミニランドなど、300万個を超えるレゴ(R)ブロックがいっぱいの屋内型施設です。
他にもシューティングゲームや、飛び出す映像にアッ！とおどろく仕掛けがついた4Dシネマなど多彩なアトラクションをご用意しており、3歳から10歳までのお子様とそのご家族が楽しんでいただけるコンテンツが盛りだくさんです。当施設は2007年にベルリンで初めて設けられてから、その後アメリカに6都市、カナダやイギリスなどにもオープン。現在日本国内では2か所で展開をしています。（2012年東京オープン、2015年大阪オープン）
★★ レゴランド(R)・ディスカバリー・センター東京 概要 ★★
【場所】 東京都港区台場1-6-1デックス東京ビーチ アイランドモール3階
【営業時間】 平日10時～18時（ショップ11 時～18時）、土日祝日10時～19時（ショップ11 時～19時）
※大人（16歳以上）のみ、または子供（15歳以下）のみでのご入場はできません。
【公式ウェブサイト】https://tokyo.legolanddiscoverycenter.jp/
★★ マーリン・エンターテイメンツ・グループについて ★★
MERLIN ENTERTAINMENTS (マーリン・エンターテイメンツ)はレゴランド(R)・ディスカバリー・センター、レゴランド(R)、マダム・タッソー、SEALIFEなど、世界24ヵ国で約140の屋内外アトラクション施設を展開する、世界第2位のエンターテイメント企業です（2021年9月時点）。日本においては6つの施設（レゴランド(R)・ディスカバリー・センター東京、レゴランド(R)・ディスカバリー・センター大阪、マダム・タッソー東京、レゴランド(R)・ジャパン、シーライフ名古屋、レゴランド(R)・ジャパン・ホテル）を運営しており、世界中でおよそ6,000万人のお客様にご利用いただいております。
【公式ウェブサイト】 https://merlinentertainments.biz