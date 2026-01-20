【武蔵野大学】昨年は約1,000人が参加！熱い一日が今年も！！世界のすべてが、わたしの舞台だ。「EMC GLOBAL SUMMIT2026」を１月31日（土）に開催！

学校法人武蔵野大学

武蔵野大学アントレプレナーシップ学部（所在：東京都西東京市、学長：小西 聖子）とアントレプレナーシップ教育を国内外で推進する一般社団法人EMC GLOBALは、グローバルアントレプレナーの祭典「EMC GLOBAL SUMMIT2026」を2026年１月31日（土）にベルサール新宿南口にて開催します。

EMC GLOBAL SUMMITは、武蔵野大学アントレプレナーシップ学部（EMC）の学生による全プロジェクトの集大成と、アントレプレナーシップ教育を国内外で推進する一般社団法人EMC GLOBALが世界各地で展開してきたグローバルアントレプレナー育成プログラムの成果発表の２つの要素が込められた「学生×アントレプレナーシップ×グローバル」の最前線を目撃できるイベントです。日本・アジアを中心とした国内外の学生・教育関係者・起業家が一堂に会し、それぞれの挑戦と学びを共有し、未来を語り合う場でもあります。

昨年の「EMC GLOBAL SUMMIT」では、現地参加約800名、オンライン参加200名超、合計1,000名以上が参加しました。アジア各国から来日した学生、日本全国の大学生、海外大学関係者、教育関係者、企業・行政関係者が集い、100件を超えるポスターセッションや国内外学生によるピッチ、分科会などを実施し、会場全体が「学びと挑戦の熱気」に包まれました。今年も世界をより良いものにするために集い、高め合い、共創する「EMC GLOBAL SUMMIT2026」の参加者を募集します。

※本学における「アントレプレナーシップ（起業家精神）」とは、高い志と倫理観に基づき、失敗を恐れずに踏み出し、新たな価値を見出し、創造していくマインドを指します

※EMC = Entrepreneurship Musashino Campus アントレプレナーシップ学部の愛称です

【本件のポイント】

- 武蔵野大学アントレプレナーシップ学部と一般社団法人EMC GLOBALが共催する「EMC GLOBAL SUMMIT2026」が2026年１月31日（土）にベルサール新宿南口にて開催- 国内外の学生によるプロジェクトピッチ・ポスターセッション、英語・日本語の両言語での発表・ディスカッションを実施- 昨年は現地・オンライン合わせて1,000名超が参加- 教育・起業・グローバルを横断する交流の場を創出

【EMC GLOBAL SUMMIT2026の開催概要】

■当日のスケジュール（予定※）

◆本編

◆懇親会

【コメント】

■伊藤 羊一（武蔵野大学アントレプレナーシップ学部 学部長）

EMC GLOBAL SUMMIT2026は、武蔵野大学アントレプレナーシップ学部の学生、EMC GLOBALの仲間、そして教育・起業の最前線にいる皆さんが、国境を越えて出会う共創のステージです。動いてはじめて見える景色がある。英語も日本語も関係なく、プロジェクトの熱をぶつけ、フィードバックで磨き、次の挑戦へつなげる。2026年１月31日、新宿で、世界を変える仲間と出会い、次の一歩を踏み出そう。皆さんの参加を心からお待ちしています。

■アントレプレナーシップ学部について

武蔵野大学アントレプレナーシップ学部は、日本で唯一のアントレプレナーシップ学部として2021年に開設しました。以来、『世界の幸せをカタチにする。』という武蔵野大学のブランドステートメントに基づき、高い志と倫理観を持ち、失敗を恐れずに挑戦し、新たな価値を見出し、創造していくアントレプレナーシップを持つ人材を育成しています。

【武蔵野大学について】

武蔵野大学武蔵野キャンパス

1924年に仏教精神を根幹とした人格教育を理想に掲げ、武蔵野女子学院を設立。武蔵野女子大学を前身とし、2003年に武蔵野大学に名称変更。2004年の男女共学化以降、大学改革を推進し13学部21学科、13大学院研究科、通信教育部など学生数13,000人超の総合大学に発展。2019年に国内私立大学初のデータサイエンス学部を開設。2021年に国内初のアントレプレナーシップ学部を開設し、「AI活用」「SDGs」を必修科目とした全学共通基礎課程「武蔵野INITIAL」をスタートさせる。2023年には国内初のサステナビリティ学科を開設。2024年には創立100周年を迎え、世界初のウェルビーイング学部を開設した。2050年の未来に向けてクリエイティブな人材を育成するため、大学改革を進めている。

