ÅÅÆ°¹©¶ñ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖHiKOKI(¥Ï¥¤¥³ー¥)¡×¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÅ£ÂÇ¤Á¤ò¡¢¥¬¥¹¤Ê¤·¤Ç¡£¥³ー¥É¥ì¥¹¥³¥ó¥¯¥êー¥ÈÅ£ÂÇµ¡ NC1840DA 2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÈ¯Çä³«»ÏÍ½Äê
¹©µ¡¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ µÈÅÄÃÒÉ§¡¢°Ê²¼¡¢¹©µ¡¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Ï¡¢ÅÅÆ°¡¦¶õµ¤¹©¶ñ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖHiKOKI¡Ê¥Ï¥¤¥³ー¥¡Ë¡×¤«¤é¡¢¥³ー¥É¥ì¥¹¥³¥ó¥¯¥êー¥ÈÅ£ÂÇµ¡¡ÖNC1840DA¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤ÎÅÅÆ°¹©¶ñ¼è°·ÈÎÇäÅ¹¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥É¥ì¥¹¥³¥ó¥¯¥êー¥ÈÅ£ÂÇµ¡¡ÖNC1840DA¡×
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢Åö¼Ò½é¤Î¥¨¥¢¥¹¥×¥ê¥ó¥°Êý¼°¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥³ー¥É¥ì¥¹¥³¥ó¥¯¥êー¥ÈÅ£ÂÇµ¡¤Ç¤¹¡£¥¬¥¹¥«ー¥È¥ê¥Ã¥¸¤¤¤é¤º¤Ç°ÂÄê¤·¤¿ÂÇ¹þ¤ßÎÏ¤ò¼Â¸½¤·¡¢ÇÓµ¤¥¬¥¹¤¬½Ð¤Ê¤¤¤¿¤á²°Æâºî¶È¤Ë¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç³¾Æ¼°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢´¨ÎäÃÏ¤ä¹âÃÏ¤Ê¤É¤Î´Ä¶¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¯¡¢°ÂÄê¤·¤¿ºî¶È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢H·Á¹Ý¤Ê¤É¤Î¹Ýºà²¼ÃÏ¤Ë¤âÄ¾ÀÜÂÇ¹þ¤ß¤¬²ÄÇ½¤Ê¥Ñ¥ïー¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆâÁõ»Ü¹©¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Éý¹¤¤»Ü¹©¥·ー¥ó¤Ç³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£1½¼ÅÅ¤¢¤¿¤ê Ìó620ËÜ¡¢ÃÇÂ³ºî¶È Ìó1.5ËÜ¡¿ÉÃ¢¨¤Îºî¶ÈÎÌ¤Ë¤è¤ê¡¢°ÂÄê¤·¤¿Ï¢Â³ºî¶È¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯12·î¸½ºß¡£¹ñÆâ¸þ¤±À½ÉÊ(¥³ー¥É¥ì¥¹¥³¥ó¥¯¥êー¥ÈÅ£ÂÇµ¡)¤Ë¤ª¤¤¤Æ
Ì¾¾Î¡§¥³ー¥É¥ì¥¹¥³¥ó¥¯¥êー¥ÈÅ£ÂÇµ¡ NC1840DA
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡ËÍ½Äê
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
NC1840DA¡Ê2XPZ¡Ë¡§133,000±ß¡Ê¥Þ¥ë¥Á¥Ü¥ë¥ÈÃßÅÅÃÓ BSL36A18X¡ß2¡¢µÞÂ®½¼ÅÅ´ï¡¢¥±ー¥¹ÉÕ¡Ë
NC1840DA¡ÊNN¡Ë¡§90,000±ß¡ÊÃßÅÅÃÓ¡¦½¼ÅÅ´ï¡¦¥±ー¥¹ÊÌÇä¡Ë
¥í¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÊÊÌÇä¡Ë¡§15,900±ß¡Ê¥³ー¥ÉNo.0038-2819¡Ë¶áÆüÈ¯ÇäÍ½Äê
¼ç¤Ê»ÅÍÍ¡¦Ãí°Õ»ö¹à
»ÈÍÑÅ£¡§¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯Ï¢·ëÅ£¡ÊÅö¼Ò»ØÄêÅ£¤Î¤ß»ÈÍÑ²Ä¡Ë
ÂÐ±þÃßÅÅÃÓ¡§¥Þ¥ë¥Á¥Ü¥ë¥ÈÃßÅÅÃÓ¡ÊBSL36A18X¤Û¤«¡Ë
¢¨½¾Íè¤ÎBSL3620¡¿3625¡¿3626¡¿3660¤ª¤è¤ÓBSL14XX¥·¥êー¥º¤Ï»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó
¢¨¡§BSL36A18X»ÈÍÑ»þ¡£¿ôÃÍ¤Ï»²¹ÍÃÍ¤Ç¤¹¡£»ÈÍÑ´Ä¶¤äÃßÅÅÃÓ¤Î¾õÂÖ¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ç¤ÊÀ½ÉÊÆÃÄ¹¡Û
¡ã¿·µ¡Ç½¡ä
1¡¥¥¬¥¹¥«ー¥È¥ê¥Ã¥¸¤¤¤é¤º¤Ç °ÂÄê¤·¤¿ÂÇ¹þ¤ßÎÏ
2¡¥1½¼ÅÅ¤¢¤¿¤ê Ìó620ËÜ¢¨£²
3¡¥H·Á¹Ý¤Ê¤É¤Î¹Ýºà²¼ÃÏ¤Ë¤âÄ¾ÀÜÂÇ¹þ¤á¤ë¥Ñ¥ïー
4¡¥¤Þ¤Ã¤¹¤°ÂÇ¤Æ¤ë ³«ÊÄ¼°¥¹¥¿¥Ó¥é¥¤¥¶
5¡¥ºàÎÁ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ »Å¾å¤¬¤ê¤òÄ´À°
6. °Å½ê¤Ç¤âºî¶ÈÉô¤ò¾È¤é¤»¤ëLED
7. »ý¤Á±¿¤Ó¤äÊÝ´É¤¬ ¥¹¥Þー¥È¤Ë¤Ç¤¤ë¡Ê2XPZ»ÅÍÍ¤Î¤ß¡Ë
¡ãÀ½ÉÊ¤ÎÆÃÄ¹¡ä
1¡¥¥¬¥¹¥«ー¥È¥ê¥Ã¥¸¤¤¤é¤º¤Ç °ÂÄê¤·¤¿ÂÇ¹þ¤ßÎÏ
Åö¼Ò½é¢¨1¤Î¥¨¥¢¥¹¥×¥ê¥ó¥°Êý¼°¤òºÎÍÑ¡£¥¬¥¹¥«ー¥È¥ê¥Ã¥¸¤Î¸ò´¹¤¬ÉÔÍ×¤Ç¡¢²°Æâ¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¶õµ¤°µ¶îÆ°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥í¥¹¤Î¾¯¤Ê¤¤¸úÎ¨Åª¤ÊÂÇ¹þ¤ß¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ï½ÆË¤Åá·õÎà½ê»ýÅù¼èÄùË¡¤Îµ¬À©ÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¢¨1 2025Ç¯12·î¸½ºß¡£¹ñÆâ¸þ¤±À½ÉÊ(¥³ー¥É¥ì¥¹¥³¥ó¥¯¥êー¥ÈÅ£ÂÇµ¡)¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¡
2¡¥1½¼ÅÅ¤¢¤¿¤ê Ìó620ËÜ¢¨£²
¥Þ¥ë¥Á¥Ü¥ë¥ÈÃßÅÅÃÓ¡ÊBSL36A18X¡Ë»ÈÍÑ»þ¡¢1½¼ÅÅÅö¤¿¤êÌó620ËÜ¤ÎÂÇ¹þ¤ß¤¬²ÄÇ½¡£ÃÇÂ³ºî¶È¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿ºî¶È¥Úー¥¹¤ò°Ý»ý¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨2 BSL 36A18X»ÈÍÑ»þ¡£¿ôÃÍ¤Ï»²¹ÍÃÍ¤Ç¤¹¡£»ÈÍÑ´Ä¶¤äÃßÅÅÃÓ¤Î¾õÂÖ¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
3¡¥H·Á¹Ý¤Ê¤É¤Î¹Ýºà²¼ÃÏ¤Ë¤âÄ¾ÀÜÂÇ¹þ¤á¤ë¥Ñ¥ïー
¥³¥ó¥¯¥êー¥È²¼ÃÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹Ýºà²¼ÃÏ¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜÂÇ¹þ¤ß¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢ÆâÁõ»Ü¹©¤äÀßÈ÷¸ÇÄê¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÍÑÅÓ¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
4¡¥¤Þ¤Ã¤¹¤°ÂÇ¤Æ¤ë ³«ÊÄ¼°¥¹¥¿¥Ó¥é¥¤¥¶
¿âÄ¾Êý¸þ¤Ø¤ÎÂÇ¹þ¤ß¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë³«ÊÄ¼°¥¹¥¿¥Ó¥é¥¤¥¶¤òÁõÈ÷¡£ÉÔÍ×¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¤¹¤Ð¤ä¤¯ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ºî¶ÈÀ¤òÂ»¤Ê¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
5¡¥ºàÎÁ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ »Å¾å¤¬¤ê¤òÄ´À°
¥¢¥¸¥ã¥¹¥¿¥ì¥Ðー¤Ë¤è¤êÂÇ¹þ¤ß¿¼¤µ¤ò´ÊÃ±¤ËÄ´À°²ÄÇ½¡£ºàÎÁ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»Å¾å¤¬¤ê¤òÀ°¤¨¡¢²á¾ê¤ÊÂÇ¹þ¤ß¤òËÉ»ß¤·¤Þ¤¹¡£
6¡¥°Å½ê¤Ç¤âºî¶ÈÉô¤ò¾È¤é¤»¤ëLED
LED¥é¥¤¥È¤òÆâÂ¢¤·¡¢°Å½ê¤Ç¤âºî¶ÈÉô¤ò¾È¤é¤·¤Æ»ëÇ§À¤ò³ÎÊÝ¡£°ÂÁ´¤ÇÀµ³Î¤Êºî¶È¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
7¡¥»ý¤Á±¿¤Ó¤äÊÝ´É¤¬ ¥¹¥Þー¥È¤Ë¤Ç¤¤ë¡Ê2XPZ»ÅÍÍ¤Î¤ß¡Ë
¹©¶ñ¤äÃßÅÅÃÓ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¼ýÇ¼¤Ç¤¤ëÀìÍÑ¥±ー¥¹¤òÉÕÂ°¤·¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤äÊÝ´É¤ò¥¹¥Þー¥È¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£»ÅÍÍ
¢¨1 ½¾Íè¤ÎÃßÅÅÃÓ(BSL 3620/3625/3626/3660¤ª¤è¤ÓBSL 14XX¥·¥êー¥º)¤Ï¤´»ÈÍÑ¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨2 ½¼ÅÅ»þ´Ö¤Ï¼þ°Ï²¹ÅÙ¤äÃßÅÅÃÓ¤Î¾õÂÖ¤Ë¤è¤êÄ¹¤¯¤Ê¤ë»þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¹©µ¡¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¹©µ¡¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¹©µ¡¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÆüËÜ»ö¶ÈÅý³çËÜÉô¤È¹©µ¡ÈÎÇä³ô¼°²ñ¼Ò¤òÅý¹ç¤·2021Ç¯4·î1Æü¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹©µ¡¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬´ë²è¡¦À½Â¤¤¹¤ëÅÅÆ°¡¦¶õµ¤¹©¶ñ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖHiKOKI(¥Ï¥¤¥³ー¥)¡×¤ÎÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ª¤è¤ÓÈÎÇä¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òÅý³ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://www.hikoki-powertools.jp/
¢£KOKI Group¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
KOKI Group¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¢¥É¥ê¥ë¤Ê¤ÉÌó1,300 µ¡¼ï¤ÎÅÅÆ°¹©¶ñ¡¢Å£ÂÇµ¡¤Ê¤É¤Î¶õµ¤¹©¶ñ¡¢´¢Ê§µ¡¤ä¿¢ÌÚ¥Ð¥ê¥«¥ó¤Ê¤É¤Î±à·Ý¹©¶ñ¡¢¥¯¥êー¥Ê¤ä¹â°µÀö¾ôµ¡¤Ê¤É¤Î²ÈÄíÍÑÅÅ²½À½ÉÊ·²¤òÀ½Â¤ÈÎÇä¤¹¤ë¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£70Í¾Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿¹â¤¤¿®ÍêÀ¤ÈÀ¤³¦ºÇ¹â¿å½à¤Îµ»½ÑÎÏ¤ò¸Ø¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢²¤½£¡¢ÊÆ½£¡¢¥¢¥¸¥¢¡¢¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¡¢Ãæ¶áÅì¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¤ª¤è¤ÖÀ¤³¦126¥õ¹ñ¤ÇÈÎÇä¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
