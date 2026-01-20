【Dior】ディオールを纏うセレブリティ @”THE 31ST LUMIÈRE AWARDS CEREMONY”
クリスチャン・ディオール合同会社
(C) Getty Image
(C) Getty Image
(C) Getty Image
ディオールを纏う華やかなセレブリティ。
2026年1月18日、パリにて開催された ”THE 31ST LUMIÈRE AWARDS CEREMONY” にて、ナディア・テレスキウィッツ、ナディア・メリティ、メラニー・ティエリーがディオールを纏い登場しました。
(C) Getty Image
ナディア・テレスキウィッツは、2026年フォール コレクションより、ブラックシルククレープとサテンのジャケットとスカートを着用し、ディオールのシューズを合わせました。
(C) Getty Image
ナディア・メリティは、ブラックシルクのスーツにホワイトコットンシャツ、そしてディオールのシューズを合わせました。
(C) Getty Image
メラニー・ティエリーは、ブルーのコットンシャツに2026年サマー コレクションのブラックシルクジャケットを羽織り、ベージュのシルククレープパンツを合わせた装いで登場しました。
＠Dior #Dior #ディオール
