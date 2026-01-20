【“猫の日”限定ケーキ】累計販売数5万個突破※1の犬型スイーツが今だけねこの姿になって新登場！2/22に向けて国産苺とホイップクリームでふわふわな口溶けに仕上げた『ニャンティちゃん』を期間限定で発売！

株式会社オールハーツ・カンパニー

全国にベーカリー＆パティスリーを展開する株式会社オールハーツ・カンパニー（東京本社：東京都目黒区、名古屋本社：愛知県名古屋市、代表取締役 社長 CEO：四方田 豊、以下：オールハーツ・カンパニー）は、スイーツショップ「PÂTISSERIE PINÈDE（パティスリーピネード、以下：ピネード）」にて、2026年2月22日（日）の“猫の日”に向けた新商品を期間限定で販売いたします。

オ―ルハーツ・カンパニーが展開する「ピネード」は、オリジナルのイラストやメッセージが描けるチーズケーキ、記念日をさらに楽しく盛り上げるデコレーションケーキなど、お客様のストーリーに寄り添った商品をご提案するスイーツブランドです。そしてこのたび、“猫の日”限定のスイーツをお届けいたします。

■シリーズ累計販売数５万個※１を突破した人気の犬型スイーツが期間限定でねこの姿に！

国産の苺×ふわふわホイップクリームを楽しめる、“猫の日”限定スイーツ『ニャンティちゃん』が新登場！

2026年2月16日（月）より、“猫の日”に向けた限定スイーツ『ニャンティちゃん』を新発売いたします。

つぶらな瞳の愛らしい犬をモチーフにした大人気スイーツ「シャンティちゃん」が、期間限定でねこの姿になって登場！国産の苺でねこの耳を表現し、全体はふんわりと口溶けのよいホイップクリームで仕上げました。中には、チョコムースとバナナを合わせ、キャラメリゼしたアーモンドをアクセントにプラス。見た目の可愛さだけでなく、食感や味わいのバランスもこだわった一品です。ご自宅のねこちゃんと一緒に写真を撮って楽しんだり、ねこ好きな方への手土産や自分へのご褒美スイーツにもおすすめ。

“猫の日”限定でしか楽しめない、今だけの特別な『ニャンティちゃん』をぜひこの機会にお楽しみください。

オールハーツ・カンパニーは、たくさんの人々を笑顔にすることができる「しあわせの一皿」を通して、お客様にしあわせをお届けしていきます。

●“猫の日”限定商品 概要

*すべての商品、一部取り扱いのない店舗、価格が異なる店舗がございます。

*すべての商品、原材料の状況により予告なく販売期間および仕様が変更する可能性がございます。

ニャンティちゃん

販売期間：2026 年2月16日（月）～2月22日（日）

価 格：630円（税込）

こだわり：シリーズ累計販売数5万個※１を突破した犬モチーフの人気スイーツが、期間限定でねこの

姿になって新登場！ふんわりと口溶けのよいホイップクリームで仕上げた真っ白なビジュア

ルに、国産苺でねこの耳を表現しました。中にはチョコムースとバナナを重ね、キャラメリ

ゼしたアーモンドをアクセントにプラス。ホイップクリームのやさしい口あたりと、素材そ

れぞれの風味や食感をお楽しみいただけます。思わず目を引く、愛らしいねこの姿は、年に

一度の“猫の日”を楽しむスイーツにぴったり。ねこ好きの方へのギフトや自分へのちょっと

したご褒美スイーツにもおすすめです。今だけの特別な『ニャンティちゃん』をぜひお楽し

みください。

●定番商品「シャンティちゃん」について

「ピネード」の定番人気商品「シャンティちゃん」。つぶらな瞳が可愛らしい、犬モチーフのケーキです。真っ白なビジュアルは、ふんわり口溶けの良いホイップクリームで仕上げ。ハロウィンやクリスマスなどのイベントでは、限定の装いになった「シャンティちゃん」もお楽しみいただけます。

※１：2023年10月～2025年11月の累計販売個数（社内調べ）

●PINEDE ピネードブランド概要

ストーリーを大切にし、スイーツを通して多くの方に楽しさを提供するパティスリーブランドです。手土産やギフトにもおすすめのオリジナルのイラストやメッセージが描けるチーズケーキ、記念日をさらに楽しく盛り上げるデコレーションケーキなどお客さまのストーリーに寄り添った商品をご提案いたします。シンプルながらもこだわったケーキや焼き菓子、ホスピタリティあふれる接客を大切にし、皆さまのご来店をお待ちしています。

＜公式HP＞ https://pinede.co.jp

＜公式インスタグラム＞ https://www.instagram.com/pinede_official

※画像はすべてイメージです。

●オールハーツ・カンパニー会社概要

会社名：株式会社オールハーツ・カンパニー

代表者：代表取締役 社長 CEO 四方田 豊

東京本社：東京都目黒区下目黒2-3-23 1階

名古屋本社：愛知県名古屋市中区栄2-4-18 岡谷鋼機ビルディング1階

関西支社：滋賀県守山市浮気町7-2

設立日：2012年9月3日

資本金：1億円

事業内容：直営店のパン製造販売業務、各店への商品供給、新商品の開発

コーポレートサイト：https://allheartscompany.com

