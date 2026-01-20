新感覚のギターエフェクトコントローラーを一般販売開始

カシオ計算機株式会社DIMENSION SHIFTER

カシオ計算機は、ギターストラップに装着し、直感的な操作で音を変化できる新感覚のエフェクトコントローラー『DIMENSION SHIFTER(ディメンションシフター)』を、1月29日に発売します。

当社は、「驚きを身近にする力で、ひとりひとりに今日を超える歓びを。」というパーパスのもと、それまでの常識を覆す製品を世に送り出してきました。本製品は、開発者が「ギター演奏に新しい表現を生み出したい」という思いから、企画から開発まで自らがプロジェクトを推進。2023年に「DIMENSION TRIPPER」として実施したクラウドファンディングでは、多くのギタリストから支持を集め、目標金額を達成しました。

この度、「直感的な操作で新しい音楽表現を可能にする」というコンセプトをより明確に伝えるため、『DIMENSION SHIFTER』に名称を刷新。ギターストラップに装着することで、演奏中にもエフェクターを操作できる新しいタイプのエフェクトコントローラーとして一般販売を開始します。

従来のフットペダルとは異なり、体の動きと連動した直感的な操作が可能で、機材に縛られない自由な演奏表現を実現します。ストラップの張力とバネの反発力を利用した独自の操作システムにより、本体を伸ばすと“ギュイーン”と音が変化するなど、視覚的にも分かりやすい操作感が特徴です。手持ちのフットペダルと併用すれば、2つのパラメータを同時に操作でき、より複雑で立体的な音作りが可能になります。また、操作情報は無線で送信されるため、ライブステージのさまざまな場所からペダルボード上のエフェクターを操作でき、演奏自由度はさらに高まります。

クラウドファンディングで寄せられたユーザーの声を反映し、よりコンパクトで使いやすい設計に刷新。ストラップへの取り付けをワンタッチ化し、Bluetooth(R)セットアップも簡略化することで、初めて使う方でもスムーズに演奏を始められます。

なお、1月22日より米国カリフォルニア州アナハイムで開催される楽器見本市「2026 NAMM Show」で『DIMENSION SHIFTER』を展示します。当社ブースにて、本製品を使用したギターの演奏を体験いただけます。

製品名：DIMENSION SHIFTER

価格：36,300円（税込）

発売日：1月29日

【プロモーション動画】

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=XnQ9CNVCZTE ]

【チュートリアル動画】

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=QYhsTGNgkTM ]

【各部名称】

レシーバートランスミッターシリコンカバー

【セットアップ例】

- トランスミッターをギターに取り付けます。- レシーバーとエフェクターのEXP/CTL端子を接続します。- トランスミッターとレシーバーの電源を入れると自動でペアリングが完了します。

※ギター本体への傷防止用にトランスミッター用のシリコンカバーが付属しています。必要に応じてご使用ください。

※エフェクターとの接続には市販の標準ステレオケーブルをご使用ください。

【関連リンク】

・『DIMENSION SHIFTER』に関する詳細な情報はこちら

https://www.casio.com/jp/dimensionshifter/



・Bluetooth(R) ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、カシオ計算機(株)はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。

