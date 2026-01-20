ファッション性×機能性を両立したマスクブランド『MASCODE（マスコード）』の「グリッターシリーズ」がUVカット機能付きに進化して登場

株式会社サン・スマイル

株式会社サン・スマイル（本社：東京都港区／代表取締役社長：田中徳也）は、ファッション性と機能性を両立させたマスクブランド『MASCODE（マスコード）』より、2024年秋に誕生した「マスコード3Dマスク グリッターシリーズ」のUVカット機能付きを発売いたします。今シーズンのトレンドカラーであるピンクを中心としたカラー展開（3色・Mサイズのみ）で、春先の紫外線対策とファッション性を両立しました。

1月20日（火）より、サン・スマイル公式ECサイト（SUNSMARCHE）およびSUNSMARCHE楽天市場店にて先行予約を開始し、2月2日（月）に同ストアにて先行発売、3月2日（月）より全国のバラエティショップ※2および公式オンラインストアにて一般発売いたします。

※1 UVカット率はシリーズ、色によって異なります。 ※2 一部お取り扱いのない店舗もございます。

商品特徴

口もと立体構造で快適なつけ心地を追求した「3Dシリーズ」に、オリジナルのグリッター紐を採用した「グリッターシリーズ」が、新たにUVカット機能付きに進化しました。

１.UVカット機能（紫外線カット率94％※1）

年々高まる紫外線対策へのニーズに合わせて、発売以来大好評の「グリッターシリーズ」にUVカット機能をプラス。日々の紫外線から肌を守り、快適なUV対策を叶えます。

２.MASCODE独自開発のグリッター紐

繊細にきらめくグリッター紐は、カラーごとに異なる色のグリッター糸を織り込んでいます。

紐の美しさを追求したデザインで、アクセサリー感覚で身につけることができます。

カラー展開

マスク本体は着用するとそれぞれ雰囲気が異なる絶妙な3色展開、紐はトレンド感のあるピーチブロンズグリッターとなっています。

【商品概要】

ブランド名：MASCODE（マスコード）

商品名：マスコード 3Dマスク UVカット グリッター

種類：Mサイズ3種（ライトモカブラウン×ピーチブロンズ紐、ライトグレージュ×ピーチブロンズ紐、ピンクベージュ×ピーチブロンズ紐）

価格：1袋7枚入り 各660円（税込）

素材：本体（ポリプロピレン・ポリエチレン）／耳ひも部（ナイロン・ポリウレタン・ポリプロピレン）

発売日／取扱店舗

＜先行＞2026年2月2日（月）／サン・スマイル公式ECサイト（https://sunsmarche.jp/shop/pages/mascode）、2026年1月20日（火）より先行予約受付開始

※ 先行予約はサン・スマイル公式ECサイト（SUNSMARCHE）およびSUNSMARCHE楽天市場店のみとなります。

＜一般＞2026年3月2日（月）／全国バラエティショップ※、および公式オンラインストア

※ 一部お取り扱いのない店舗もございます。

「MASCODE」とは

ファッション性と機能性を両立させた「MASCODE（マスコード）」は、「理想の『美しさ』を表現できるドレスコードブランド」として、TPOや服装、その日の気分、なりたい印象に合わせて選べる衛生マスクとアイライナーを取り扱っているブランドです。

Brand Concept

Create Beauty Models and Beyond.

「美しさ」は、理想を追い求める姿そのものではないか？

MASCODE の価値は、あなたが存在する“その瞬間”、“その場所”、“そのシーン” における最適解を創造していく機能とデザイン。 性別や流行、さらには価値観を飛び超えて、走り続けるあなたのために。 理想の「美しさ」を表現できるドレスコードブランド。