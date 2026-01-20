近大×和歌山県の共同研究が生んだ“霜降り豚”が愛知に上陸。「とんかつ知多家」にて、科学が実証した旨みを味わう「熊野ポークロースかつ御膳」を1月20日より期間限定販売

チタカ・インターナショナル・フーズ株式会社

チタカ・インターナショナル・フーズ株式会社（本社：愛知県北名古屋市）が運営する

「とんかつ知多家金城店」は、2026年1月20日（火）から3月31日（火）までの期間限定で、

和歌山県産の希少銘柄豚を使用した「熊野ポークロースかつ御膳（150g）」を販売いたします。

本企画は、単なるグルメフェアではありません。近畿大学生物理工学部と和歌山県畜産試験場の長年の共同研究により、理論的に美味しさを高められた「熊野ポーク」の実力を、とんかつ専門店として最大限に引き出す挑戦です。

「熊野ポーク」の正体：サシ（霜降り）の量は通常の約1.4倍熊野ポークロースかつ

今回使用する「熊野ポーク」最大の特徴は、圧倒的な「脂の甘み」と「柔らかさ」です。近畿大学らが開発したエコで美味しい豚肉の効率的な生産技術の実用化により、通常は2～3%程度と言われる豚肉の筋肉内脂肪（サシ）を、4～9%（一般的な豚肉の約1.4倍以上）まで高めることに成功しました。赤身の中にきめ細かなサシが入ることで、調理後もパサつかず、噛むほどに肉汁が溢れる「霜降り豚肉」となっています。

チョコレートや麺類を食べて育つ！？ 美味しさとSDGsの両立

熊野ポークの驚くべき肉質は、そのユニークな「餌」によって作られています。飼料には、食品製造過程で発生する規格外の「中華麺」や「チョコレート」などを活用した「エコフィード」を配合。これらを活用する「カロリーアップ法」と「アミノ酸比率法」の効果的な併用により、豚にストレスを与えず健康的に脂の乗りを良くしています。食品ロスの削減に貢献しながら（飼料コストを20～30%削減）、極上の肉質を実現した、まさに次世代のブランド豚です。

とんかつ知多家の「引き算」の調理

素材自体が非常に濃厚な旨みを持っているため、奇をてらった味付けは一切行いません。

サシ（脂）に含まれるオレイン酸由来の「口どけの良さ」を損なわないよう、知多家の熟練職人が最適な温度と時間を見極め、シンプルに揚げてご提供。

科学の力で生まれた「素材のポテンシャル」を、創業以来培ってきた「職人の技」でストレートにお届けします。

商品概要

・商品名 ：熊野ポークロースかつ御膳（150g）

・販売価格：2,180円（税込）

・販売期間：2026年1月20日（火）～2026年3月31日（火）

・販売店舗：とんかつ知多家 金城店

※数量限定のため、なくなり次第終了となる場合がございます

熊野ポークロースかつ御膳店舗概要外観

◇とんかつ知多家金城店◇

電話： 052-912-2211

住所：〒462-0847 愛知県名古屋市北区金城4丁目2-1

アクセス：地下鉄名城線 名城公園1番出口 徒歩8分

営業時間：11:00～15:00 17:00～22：00

※営業時間は変動する場合がございます。

定休日：なし

公式サイト：http://www.chitaka.co.jp/tonkatsu/

チタカ・インターナショナル・フーズ株式会社について

チタカ・インターナショナル・フーズ株式会社は、「食を通じて社会に貢献し続ける」「ホスピタリティインダストリーを目指し続ける」を経営理念に、東海圏と関東圏で外食事業を展開。

ケンタッキー・フライド・チキンなどのFC事業の運営と並行してオリジナル業態の開発に力を注ぎ、今後もお客様に新しい食体験をお届けします。

本件に関するお問い合わせ先

チタカ・インターナショナル・フーズ株式会社

担当：櫻井（さくらい）

会社電話番号：0568-23-3301

携帯電話番号：090-6766-9903

メールアドレス：ns_04422@chitaka.co.jp