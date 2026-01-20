【2月9日(月)19:30開催】採用難時代に“エースが辞めない会社”をつくる｜人事部長・経営者向け「採用の仕組み化」少人数会食

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）が運営する渋谷道玄坂の『KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR』では、人と人とを繋ぐユニークな取り組みを行い多くのビジネスチャンスを生み出している。今回、2026年2月9日(月)19:30～採用の仕組み化について語る決裁者少人数会食を開催すると発表した。

2026年2月9日(月)19:30～【人事部長～経営者向け】採用の仕組み化について語る会

【2月9日(月)19:30~】人事部長～経営者向け/採用の仕組み化について語る会/主催:本田 正和 (縁 代表) & 田中 磨生(Abin 代表)

「エースが辞めない会社」をつくる採用の仕組み化勉強会

人材の流動化が進み、優秀な人ほど突然いなくなる──そんな悩みを抱える企業が増えています。次の成長フェーズに進むために必要なのは、場当たり的な採用ではなく、右腕・幹部人材を“再現性をもって採る設計”です。本イベントでは、採用単価を約30％削減しながらも、質を落とさず即戦力の右腕を迎えてきた企業の共通点や、CEO・人事部長が張り付かなくても判断と実行が回る人事の仕組みを解説。ハイクラス人材が条件ではなく“未来”で会社を選ぶ理由にも踏み込み、承諾率・定着率を高める採用ブランディングと組織設計を共有します。採用競争が激化する今だからこそ、属人化した人事を仕組み化し、エースが辞めない会社へ。経営者・人事責任者が次の一手を見つけるための、実践的な対話の場です。

スタッフもマッチングをお手伝いします！人と人を繋ぐクラフトビール KOBUSHI BEER

コワーキングとバーが一体となった新感覚のスペース「KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR」。行ったことがある方はもちろん、前から興味があったけど機会が無かったというような方も、是非この機会にKOBUSHI BEERのコミュニティやビジネスマッチングを体感してみよう。

2026年2月9日(月) 19:30～

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR

東京都渋谷区道玄坂2-17-2 トップ美奄 2F

03-6679-3642

・法人の執行役員以上 (個人事業主・士業NG)

※上場企業は事業部部長以上（予算決済権有り）でご参加可

・人事部／人材開発部／経営企画部の部長職、または役員以上（※人材紹介業・人材紹介の営業目的での参加はご遠慮ください）

・営業系職種NG(保険、投資不動産、MLM、宗教、スピリチュアル、ブローカー)

参加費＋クラフトビール&カクテルスペシャル飲み放題＋ガッツリ勝負飯(事前決済)10,000円

参加費＋クラフトビール&カクテルスペシャル飲み放題＋ガッツリ勝負飯(当日決済)11,000円

※参加資格を満たさない場合は参加費に+1万円が必要となります。

ビジネスイベントに付き、名刺のご持参をお願いいたします。

保険、投資不動産・人材紹介業・人材紹介などの営業目的の方、MLM及び宗教関連の方の参加はお断りしております。

一度注文されたチケットは主催者都合によるイベントキャンセルの場合を除き返金は出来ませんので、ご了承の上お申し込みください。

株式会社縁 代表取締役 本田 正和

株式会社縁 代表取締役 本田 正和

海外専門学校卒業後、個人事業主として開業、3.5年間に渡りコミュニティ事業運営。 その後、2013年に株式会社リクルートへ転職、東京23区内売買領域に携わる地場不動産会社を対象に広告営業として従事。2016年に株式会社Hajimariに入社。 ITエンジニアの業務委託マッチング事業の立ち上げ、人事機能の立ち上げを兼務。 新卒/中途採用を行い10→130名規模に至るまでの採用業務に従事。プロフェッショナル人事のマッチング事業 営業統括責任者として累計200社以上の人事課題解決支援に従事。兼務にて経営者及び人事担当向けメディア運営責任者として100名規模のセミナーを毎月2回の頻度で企画開催。2022年6月に株式会社縁を設立。 "誰もが働きがいのある社会を創る。持続可能な経済発展に貢献する。"をビジョンに、「人が辞めない、強い組織づくり」を採用面から支援する採用代行支援サービス「TACHiAGE」を運営。

株式会社Abin 代表取締役 田中 磨生

株式会社Abin代表取締役、株式会社プロベル取締役、株式会社NYマーケティング執行役員 大学卒業後、HR系のベンチャー企業に入社。物流業界に特化したメディアの立ち上げ時に拡販に携わる。 その後、Webマーケティングの支援会社に転職し、クライアントのマーケティング支援だけではなく、自社のマーケティング、採用まで幅広く従事。 また、AI関連の上場企業では、Web広告・SEO・CVR改善・リードナーチャリングなど多岐に渡るマーケティングを担当。 2023年7月にマーケティング支援会社の株式会社Abinを設立。

株式会社Abin 代表取締役 田中 磨生

KOBUSHI BEERのラインナップKOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた4,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業をなど約70社が参加している。

