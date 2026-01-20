「そばは食事」の常識を超える ー。「そば粉のフロランタン」2026年1月21日販売開始

北澤スイーツ

小麦粉を使用しないグルテンフリーは健康志向の高まりとともに注目され、近年ではライフスタイルや価値観に寄り添う食の選択肢のひとつとして定着しつつあります。

そば粉は、グルテンフリーという特性に加え、日本では江戸時代から庶民に親しまれてきた伝統的な食材でもあります。

北澤スイーツは、そのそば粉の持つ風味と背景に着目し、フロランタンの味わいと価値をあげる素材であると考えました。

賞味期限は、常温で製造日より30日間あり、ギフトとしてもお使いいただけます。

【公式ECサイト】https://www.sobapudding-sweets.com/

そば粉のフロランタン

なぜフロランタンにそば粉を使ったのか？

北澤スイーツでは、開業当初よりそば粉の持つ個性や魅力に着目してきました。そば粉は栄養面（※下記参照）だけでなく、焼成することで香ばしい香りが立ち上がり、ザクっとした食感になります。

フロランタンの表面に敷き詰めたキャラメリゼナッツの甘さとコクを引き立て、さらに後味をスッキリとまとめてくれる素材としても、そば粉は非常に相性が良いと感じました。

【そば粉の主な効能】（※）

l ルチンが豊富な穀物として知られている

l 低GI食品のため太りにくく健康志向、大人層に親しまれている

l 良質なたんぱく質を含む

l 食物繊維が豊富なことが知られている

l ミネラル・ビタミンを含む

l グルテンフリー食材

厚生水産省

https://www.maff.go.jp/j/heya/kodomo_sodan/0301/01.html

食品の効果効能辞典

https://www.kounoujiten.com/syokuhin/soba.html#google_vignette

価格

■そば粉のフロランタン

価格：810円（税込）／3個入り

箱サイズ 95ｍｍ×95ｍｍ×40ｍｍ

※本製品ははちみつを使用しているため1歳未満のお子様は召し上がりいただけません。

オンラインサイトにて1月21日より販売開始https://www.sobapudding-sweets.com/

商品開発のきっかけはお客様からの「グルテンフリーのお菓子が欲しい」のお声から

開発担当 北澤由美

「そば粉のフロランタン」を開発するきっかけとなったのは、お客様からの「グルテンフリーで日持ちするスイーツないかしら？」のお声からでした。そのお客様に詳細を伺っていくと、グルテンで調子が悪くなる体質とのことで、困っておられるご様子でした。こういうご相談を直接お客様からお受けできるのは個人店ならではの強みだと思っております。

そこで、グルテンフリーで日持ちがする焼き菓子の開発に着手することにしました。

もともと北澤スイーツではそば粉の高い効能に着目していましたが、日持ちする焼き菓子の開発は初めての挑戦でした。開発をしていく中でそば粉は熱を加えるとバリっとした独特の香ばしい食感を持つことに気がつきました。保存料を使用せず日持ちする焼き菓子を実現するまで約2年の試作と調整を重ねました。

ぜひ多くの方に召し上がっていただきたい逸品です。

これまでの商品例と今後の展望 ──大切な人にはよいものを──

当店は「大切な人にはよいものを」をコンセプトに、自分の大切な家族や子供におやつを作るようにお客様にも同じ目線で商品のご提供をしたいという思いから生まれました。

また当店は、ここでしか買えない商品、日本らしさの感じられる商品構成も大切にしています。

小さな工房だからこそできることを、最大限の強みに。

2026/2/4～2026/2/6、３日間、東京ビッグサイトで開催されます「第３９回ギフトショー」にて新商品発表会を行います。

会期：２０２６年２月４日より２月6日の3日間

時間：10：00-18：00（最終日は17：00まで）

会場：東京ビッグサイト

小間：東棟4-T 02-40

これまでに開発した商品例、受賞例

・「プヂン（世田谷みやげ2026）認定」、「そばプリン」、「白と抹茶のそばプリン」、「ブリガデイロ」など

2024年 日本最大級お取り寄せサイト「おとりよせネット」にて審査員太鼓判を受賞

2025年 講談社発刊「おとなの週末」2月号 バレンタイン覆面実食ランキングにて2位を獲得

2026年 世田谷みやげ2026に認定

世田谷みやげ2026認定

北澤スイーツ について

東京都世田谷区の小さな工房で、保存料、着色料、白砂糖を使用しない商品づくりを基本に素材が本来持つ個性、香りや味わいを大切にしたオリジナルのスイーツづくりを行っています。

そば粉を使用したグルテンフリー商品、ブラジル発祥のお菓子など独自性のある商品ラインナップを強みとします。

量産ではお届けできない日本の食文化の奥深さ、唯一無二の逸品をお届けいたします。

【会社概要】

社名：北澤スイーツ

本社所在地：東京都世田谷区奥沢8-3-2

代表：北澤由美

事業内容： スイーツの製造・販売

設立： 2022年9月23日

公式サイトHP： https://www.sobapudding-sweets.com/

