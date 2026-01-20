【参加者募集中】2月21日（土）開催「さがみはら生物多様性シンポジウム」生物多様性の保全から再生へ

相模原市役所

さがみはら生物多様性ネットワーク*では、生物多様性の恵みを次世代につなぐため、生物多様性の大切さを知り、私たち一人ひとりができることを考える「さがみはら生物多様性シンポジウム」を開催します。

今回は設立10周年を記念して、ネットワークの会員から、生物多様性の専門家である坂田 昌子さんに基調講演を、「NPO法人緑のダム北相模」と「北里大学海洋生命科学部 北里アクアリウムラボ」に活動事例紹介をしていただきます。

＊さがみはら生物多様性ネットワーク：地域の生物多様性を保全し、その恵みを将来にわたり享受する社会を実現するために、個人・団体・事業者・行政など様々な立場の人たちで構成された団体です。

・開催概要

■日時：2026年2月21日（土）午後1時30分～午後4時30分（午後1時開場）■会場：相模原教育会館3階 大会議室（相模原市中央区富士見6-6-13）

＜アクセス＞

JR横浜線「相模原駅」下車

南口から徒歩20分

または神奈川中央交通バス「市民会館前」または

「ウェルネスさがみはら前」下車徒歩約3分

※周辺の駐車場は駐車可能な台数に限りがありますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。

■主催：さがみはら生物多様性ネットワーク■申込方法

https://logoform.jp/form/oWjU/1363604

または、右の二次元コードからお申込みください。

申込期間 2月18日（水）まで

※定員（120名）になり次第受付終了となります。

・プログラム

<第１部> 基調講演「生物多様性の保全から再生へ ―ネイチャーポジティブの実現に向けて―」

講師：坂田 昌子 さん（一般社団法人 コモンフォレスト・ジャパン理事）

<第２部> 活動事例発表・トークセッション◆「相模湖・若者の森づくりとSTEAM教育」

NPO法人 緑のダム北相模

◆「人を育てる水族館へようこそ！― 学生が主役の北里大学水族館」

北里大学海洋生命科学部 北里アクアリウムラボ 教授 三宅 裕志 さん

【登壇者の紹介】

坂田 昌子さん

（一般社団法人コモンフォレスト・ジャパン理事）

高尾山の自然環境保全を中心に生物多様性を守り伝えるためネイチャーガイド、生物多様性をテーマにしたイベントやワークショップ、勉強会を多数主催。全国各地で生態系を読み解きながら行う伝統的手法による環境改善ワークショップを開催しながら、生物多様性条約COPや地球サミット等の国際会議にも継続的に参加している。ローカルにしっかり足を据えながらグローバルな視点で動く環境活動家。

「これまでの自然環境の保全のあり方は、保護区の認定、絶滅危惧種や天然記念物の指定などに頼ってきました。しかし、残念ながら生物多様性の損失は止まりません。傷んだ自然を再生していくためにはどんな方法あるのか？具体的な実践方法についてお話します。」

（参考URL）

・基礎からわかる生物多様性

https://youtu.be/524Nza4IV2o?si=WlxL2K3LamFhtA6b

・世界の目標ネイチャーポジティブとは？（いきものコラム）

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/1026489/kankyo/1026504/seibutsu/1012728/1032003.html

NPO法人緑のダム北相模

NPO法人緑のダム北相模は、緑区相模湖周辺で活動する森林ボランティアです。月２回中学生から大人まで多様な参加者で活動しています。主な活動は間伐という人工林でスギやヒノキを伐採し、明るく生物多様性がある森林を目指して活動しています．

参加する中高生たちは東京学芸大Explyground推進機構という団体と連携した間伐材を使ったデジタルものづくりや森林をテーマにした様々な探求活動に取り組んでいます。今回は相模原市でも増加しているシカについて探究している高校生が活動を紹介します。

第52回相模原市民桜まつり さがみはら生物多様性ネットワークブースの様子北里大学海洋生命科学部 北里アクアリウムラボ

北里大学海洋生命科学部ミニ水族館「北里アクアリウムラボ」は、学生が立案・企画・運営のすべてを担う全国的にも珍しい取り組みをしています。単なる展示にとどまらず、展示の目的や意義、方法、期待される成果までを考え抜き、限られた予算の中で最大限の効果を生む企画を実践しています。

また、地域と連携した催し物も行い、社会との接点を意識した学びの場となっています。ここで培われた経験は社会に出てからも活かされ、卒業生は各方面で活躍しています。常設展示に加え企画展示も行っており、観覧は無料です。ぜひお立ち寄りください。

・昨年の「生物多様性シンポジウム」

・基調講演「窓辺から始める自然回復～ビオトープガーデンのススメ～」

泉 健司さん（山岳環境研究所理事、NPO法人GreenWorks顧問）

https://youtu.be/Ez9FS1xmLrg?si=ewavHH1OShxv33OG

・活動事例発表「ホトケドジョウの保全活動～ホトケドジョウをほっとけない！～」

神奈川県立上溝南高等学校 生物探究部

https://youtu.be/iJI7Cq7wAS8?si=lGVehJSK9CLblznJ

・「わくわく！緑区の里山保全」

青山学院大学シビックエンゲージメントセンター藤野プロジェクト

https://youtu.be/f3bq0-QeucE?si=9Z4yX-cNrcKhg17B

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/1026489/kankyo/1026504/seibutsu/1012728/1032704.html

【さがみはら生物多様性ネットワーク】

泉 健司さん上溝南高等学校 生物探究部青山学院大学シビックエンゲージメントセンター藤野プロジェクト会場の様子

地域の生物多様性を保全し、その恵みを将来にわたり享受する社会を実現するために、個人・団体・事業者・市が会員となり、生物多様性の保全を推進する活動を行うため、2016年2月に「さがみはら生物多様性ネットワーク」を設立しました。

さがみはら生物多様性シンポジウムのほか、「さがみはら生物多様性ネットワークニュース」の発行や、会員交流会を実施するなどの活動を行っています。事業やイベントに積極的に参加していただける会員を募集しています。

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/1026489/kankyo/1026504/seibutsu/1012705/index.html