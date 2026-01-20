【新機能追加】ポイント施策キャンペーンでポイントランキング機能を提供開始！

山陽ファースト株式会社

山陽ファースト株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役：山野 雅俊）は、ポイント施策キャンペーンをより盛り上げる新機能として、「ポイントランキング機能」 をONEBUCKET（ワンバケット）にて提供開始しました。

これにより、キャンペーンで獲得したポイントが順位として可視化され、顧客の購買意欲や参加意識を掻き立てる仕組みを実現します。

「ポイントを付与して、応募して終わり。」

そんなキャンペーンから、もう一段階“盛り上がる仕掛け”を。

こんなキャンペーンのお悩み、感じたことはありませんか？

「応募は悪くないけど、もうひと押し欲しい…」

「参加者の温度感が見えづらい…」

「ポイント付与だけでは差別化しづらい…」

そんな悩みから生まれたのが、キャンペーンを盛り上げる「ポイントランキング機能」です。

First-Reciri ポイントランキング機能の特長

ランキング操作を手動で行う必要はなく、運用負荷を抑えた活用が可能です。

活用シーン：購入後の行動を促進するポイントランキングキャンペーン

- 自動集計：ポイントに応じてランキングを自動生成- リアルタイム性：ユーザーの行動結果が即座に順位へ反映画像サンプル：スマートフォン画面で見た場合のマイページ

購入 → 商品にあるシリアル登録（QRコード読込）→ ポイント加算 → 順位がリアルタイム更新

例）貯めたポイント数を参加者同士で競うランキング形式

ポイント獲得数が多い上位参加者には、目玉となる景品を用意することで、購買後の行動意欲をさらに高めます。

また、参加者は「自分がエントリーしている参加者の中で現在何位に位置しているのか」を随時確認可能です。



ランキングはポイント獲得に応じて自動更新され、その結果がキャンペーンLPにリアルタイムで反映されます。

これにより、

「もう1回買ってポイントを増やしたい」

「順位を上げたい」

といった継続的な参加動機を生み出すキャンペーン設計が可能となります。

ポイントランキング機能の詳細や活用方法については、こちら(https://sanyo-fast.com/reciri/)よりお気軽にご相談ください。

ONEBUCKET（ワンバケット）※旧レシリ

「ONEBUCKET」は、レシート画像のアップロード、シリアルコード入力、アンケート回答、スタンプラリー、診断コンテンツなどを通じてユーザー参加型のキャンペーンを簡単に実施できるデジタル販促システムです。企業のマーケティング活動において、購買促進・顧客エンゲージメント向上・データ収集をスムーズに行うことができるため、多くの企業様に導入いただいています。

「ONEBUCKET」の強み

「ONEBUCKET」は、キャンペーン施策と購買データ分析を一体型で提供できる国内唯一級のデジタル販促プラットフォームです。今回のAIxバスケット分析により、キャンペーン実施 → 購買データ収集 → AI分析 → 売場・施策改善 という一連のサイクルをワンストップで実現できます。

今後の展望

山陽ファーストでは、今後さらにデータに基づいた販促DXを加速させ、小売・メーカー双方の売上拡大と顧客体験の向上を支援してまいります。

会社概要

山陽ファースト株式会社

＜東京オフィス＞〒102-0072東京都千代田区飯田橋1-7-10 山京ビル本館202号

＜大阪オフィス＞〒542-0063 大阪府大阪市中央区東平2丁目5-7 上六ビル602

TEL: 06-6768-8708

Email: contact@sanyo-fast.com

Website: https://sanyo-fast.com/

事業内容：デジタル販促システム「ONEBUCKET ワンバケット（旧レシリ）」の開発・提供

UGC自動収集システム「タカハッシュ」の開発・提供