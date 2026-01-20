介護の仕事をVTuberと学ぶ子ども向け動画コンテンツ『介護にキュン(ハート)V』の第二弾を公開

NPO法人Ubdobe■ 大阪府における介護の現状と課題

介護サービスの職業の有効求人倍率大阪は、令和2年6月以降、4倍強で推移しています。※1（全職種平均は1倍台）

また、大阪府の推計では、2026年には、約2.4万人の介護職員の不足が見込まれています。※2

※1出典：大阪労働局「職種別有効求人倍率及び求人求職賃金」

※2出典：大阪府高齢者計画2024 令和6年3月策定

■ 若年層に届けたい、“介護の本当の魅力”

「介護＝大変」というイメージを持つ子どもたちに、“人の人生を支える”仕事の本質的な魅力を届けたい。そんな思いから誕生したのがVtube動画シリーズ『介護にキュン(ハート)V』です。

オリジナルVTuberがナビゲーターとなり、介護の仕事の魅力をわかりやすく、親しみやすく紹介します。

今回はそのシリーズ第二弾の動画をリリースいたしました。

動画サムネイル動画【介護にキュン(ハート)V】介護の仕事ってどこでしているの？

＜動画概要＞

VTuber（ブイチューバ―）といっしょに勉強する動画コンテンツ【介護にキュン(ハート)V】シリーズ第二弾！

「介護（かいご）の仕事」って、どこでしているの？」

介護の仕事をしている場所は、実は一つじゃありません。

おうち、施設、まちの中・・・

人の暮らしによりそいながら、

介護の仕事をする人はいろいろな場所で活躍しています。

きっと、あなたの中の“介護”のイメージが変わるはず。知らなかった介護の仕事の一面を、いっしょに見つけてみませんか？

https://youtu.be/D1bsg-0368Q

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=D1bsg-0368Q ]

動画サムネイル第一弾動画【介護にキュン(ハート)V】介護の仕事ってどんな仕事？

https://youtu.be/I1btR6pew4Y

さらに、今後もシリーズとして新たなテーマの動画を順次公開予定です。介護の多様な現場や働き方、そして人と人とのつながりの魅力を、子どもたちにも伝わりやすい形で発信していきます。

企画の背景

介護人材の確保には、社会人や高校生、大学生だけでなく、進路を考え始める小中学生の時期から介護に興味を持つきっかけづくりが重要です。本事業では「未来の介護に、希望（ワクワク）を。」をコンセプトに、子どもと保護者が一緒に、これまで縁遠かった介護の世界を楽しく学べるコンテンツを展開しています。

【オリジナルの冊子もWEBで公開中】

マンガや大阪府の介護施設のインタビューなどを掲載した、子ども向け冊子をWEBで公開しています。

カイゴのしごとまるわかりBOOK

https://www.pref.osaka.lg.jp/o090040/houjin/kaigo_jinzaikakuho/r7kaigo-miryoku.html

＜委託元＞

大阪府

＜受託者＞

NPO法人Ubdobe

＜お問い合わせ＞

info@ubdobe.jp（NPO法人Ubdobe事務局）

【NPO法人Ubdobe（ウブドベ）について】

NPO法人Ubdobeは、医療や福祉の専門性と難病や障害の当事者性を活かしたコンテンツづくりを通じてあらゆる人々の積極的社会参加を実現する、社会課題解決型クリエイティブ・カンパニーです。

病気や障害をテーマとしたクラブイベントや謎解きイベントの企画、福祉施設でインターンを行う国内留学制度の運営、重度訪問・居宅介護・移動支援事業所の運営まで、幅広い分野で活動中。

医療福祉情報の啓発・人材獲得等を目的としたプロジェクトを全国の行政・企業・団体と共に実施しています。