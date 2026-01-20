【1名から導入可能】一人ひとりに伴走する「パーソナライズ人材育成」サービスを提供開始

フライングカラーズ株式会社https://personalized-jinzaiikusei.net/

本サービスは、これまで当社が実践してきた人材育成・組織開発の知見を再構築し、「人数が揃わなければ育成できない」「一定規模でなければ導入できない」「人を一律に育てる」という従来型の発想から脱却し、“たった一人からでも、人は本気で育てられる”という考え方を起点に設計された育成モデルです。

当社は2008年の創業（法人化は2015年）以来、個別伴走型の人材育成に一貫して特化し、役職・業界・組織フェーズの異なる数多くの現場に向き合ってきました。

大人数向けの研修を設計するのではなく、目の前の一人の課題・葛藤・意思決定に深く入り込み、その人の思考や行動が変わり、実務が変わるところまで伴走する。そうした関わりの積み重ねこそが、私たちの人材育成の原点です。その中で蓄積されてきたのは、汎用的なフレームワークやノウハウではありません。「この人には、今、何が必要か」を見極め、現場の課題や役割に即した形で実務へと落とし込むための知見・経験、そして対話の型でした。

一方で、こうした支援は属人的になりやすく、企業として継続的に導入・展開することが難しいという課題も存在していました。そこで今回、これまでの実践知を整理・言語化し、さらにAIを活用することで、個別性を保ちながらも再現性のある形へと再設計。属人的な支援に留めず、企業が導入しやすい人材育成サービスとして体系化したのが「パーソナライズ人材育成」です。

これにより、「特定の講師やコンサルタントの力量に依存しない」「企業ごとの課題や人材特性に柔軟に適応できる」「継続的な育成・内省・行動変容を支援できる」人材育成モデルとして、企業導入を可能にしました。

本サービスは、受講生1名から導入可能でありながら、将来的な展開・横展開にも耐えうる設計となっています。部署単位・選抜型・次世代リーダー候補など、「まずは一人から試したい」という企業ニーズにも対応可能です。

■ パーソナライズ人材育成とは

多くの企業が人材育成に投資する一方で、現場からは次のような声が聞かれます。

・研修をしても、現場での行動が変わらない

・学びが「その場限り」で終わってしまう

・個々人の成長スピードや課題に差がありすぎる

これらの背景には、「人はそれぞれ違う」という当たり前が、育成設計に十分反映されていないという現実があります。

フライングカラーズ株式会社は、人が本当に成長するのは、「自分の状況に合った問いと支援が提供されたとき」だと考え、人材育成の在り方そのものを見直しました。その答えとして生まれたのが、一人ひとりに合わせて育成を設計し、成長を実務成果につなげる「パーソナライズ人材育成」です。

■3つの特徴

「パーソナライズ人材育成」は、育成内容・関わり方・対話の深さを、一人ひとりに合わせて設計する

個別伴走型の人材育成サービスです。特徴は大きく3つあります。

1．画一的なカリキュラムを前提にしない

本サービスは、受講人数に関係なく、一人ひとりの状況から育成設計を行います。そのため、受講生1名からでも導入が可能です

2．「教える」よりも「伴走する」育成スタイル

知識やノウハウを一方的に与えるのではなく、対話・内省・振り返りを通じて、本人が自ら考え、行動を選び取れる状態をつくります。

3．個人の成長を、組織成果につなげる設計

個人の変化で終わらせず、マネジメント・評価・チーム運営と連動させることで、組織全体の推進力向上につなげます。

■ 代表コメント

従来の人材育成や研修は、企画から実施まで、どうしても会社都合で設計・提供されることが多かったように感じています。それは、人を育てるという営みを、あまりにもプロダクトアウトの視点だけで捉えてきた結果ではないでしょうか。

一方で、マーケティングの世界では、顧客起点で考える「マーケットイン」や、一人ひとりに向き合う「１to１」の考え方は、すでに当たり前になっています。にもかかわらず、人材育成の領域では、いまだに画一的な設計が主流であることに、私たちは強い違和感を持ってきました。人を育てるという行為も、本来は「誰に、今、何を届けるべきか」を徹底的に考える営みであるはずです。

人材育成においてもマーチャンダイジングの視点を持ち、個の状況や成長段階に合わせて設計を突き詰めていけば、自然と「パーソナライズ人材育成」という考え方に行き着く。私たちは、そう信じて取り組んできました。

2008年の創業以来、一人ひとりに向き合う個別伴走型の育成を続けてきましたが、その実践知を、今回あらためて新サービスとして再編し、創業の日にこのリリースを迎えられたことに、深い感謝の気持ちを抱いています。これからも、人と組織の成長に真正面から向き合いながら、本当に成果がでる人材育成の姿を追求していきたいと考えています。

■ サービス概要

サービス名：パーソナライズ人材育成

提供開始日：2026年1月20日

提供形態：法人向け（オンライン／対面）

対象：若手～管理職・次世代リーダー

URL：https://personalized-jinzaiikusei.net/

（会社概要）

会社名：フライングカラーズ株式会社

所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿1-12-15 東洋新宿ビル5階

代表者：森山かずお

事業内容：人財育成・組織開発支援、キャリア支援サービスの企画・運営 等

URL：https://flyingcolors.co.jp/

（本件に関するお問い合わせ先）

フライングカラーズ株式会社 広報担当まで

E-mail：info@flyingcolors.co.jp