クロスエモーション、札幌、福岡支社新設し全国4拠点体制へ 地域密着型のマーケティングサービスを展開。

クロスエモーション合同会社

全国の中小企業・自治体の成長を、Webマーケティングとクリエイティブ支援で伴走するクロスエモーション合同会社（本社：東京都港区 代表：江原 徹、以下「クロスエモーション」）は、2025年12月付で札幌支社、福岡支社を開設したことをお知らせいたします。

これにより 本社（東京）・東北（盛岡）・札幌・福岡の4拠点体制となり、地域に根ざしたマーケティング支援をさらに強化してまいります。

※拠点数のカウント方法について（2025年12月時点）

支社：営業および地域伴走型の事業活動を行うオフィス … 4拠点 その他拠点：新設準備中の関西支社（仮称） … 1拠点（予定）

オンラインに加えオフラインサポート体制も全国的に強化

■ エリア拠点を開設する理由 クロスエモーションは、「マーケティングを文化に」を掲げ、全国の中小企業の課題に寄り添い、地域ごとに異なるマーケティング環境への最適解を提供することを重視しています。 私たちは、拠点を構えることに大きな意味があると考えています。それは、オンラインだけではなく、直接会い、地域の空気を感じながら課題に向き合うことで、より深い信頼関係を築けると考えているからです。

■ 支社開設の背景 広告代理店事業を軸に様々なコモンサービスを展開。 より一層、Webマーケティングを身近に感じていただけるサービスを開発し ただの代理店業だけでなく、地域の事業者様に喜んでいただけるよう尽力していきます。

・マーケコモン（マーケティング領域特化型顧問サービス）

・カイセキコモン（解析するだけでは終わらないマーケティング会社の解析サービス）

・SEOコモン（AI時代を見据えた専任顧問伴走型SEOサービス）

・MEOコモン（実店舗集客に強くなるためのGoogleマップ（Googleビジネスプロフィール）最適化伴 走支援サービス）

2025年12月クロスエモーションは、こうした地域特性・成長機運に合わせて福岡を新たな拠点として設立。 東北・札幌・福岡・東京本社との連携体制を取りながら、九州全域の企業へのマーケティング支援を強化してまいります。

■ 全国4拠点による連携体制の強化 Webマーケティング支援 広告運用 ブランド戦略立案 クリエイティブ制作（LP/デザイン） データ分析 上記のサービスを各拠点で一気通貫して提供する体制を構築しました。 さらに、2026年は関西支社（仮称）の開設に向けた準備を進行中で、今後は全国5拠点としてのネットワーク強化を計画しています。 ■ 今後の展望 クロスエモーションは、全国の地域企業・自治体との連携を深め、 「地方からマーケティング文化を広げる」取り組みをさらに推進していきます。 今後も、地域に寄り添う“伴走型マーケティング支援”を軸に、全国の中小企業の成長に貢献してまいります。

■運営会社概要

会社名：クロスエモーション合同会社

所在地：東京都港区

代表者：代表社員 江原 徹

事業内容：マーケティング伴走支援、広告運用、データ分析、LP制作・改善、セミナー企画・運営 ほか

URL：https://www.cross-emo.jp/