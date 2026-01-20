2026年にチャンスを掴む ITスキルミックスとは？ー LF Education 1月のキャンペーン

The Linux Foundation Japan

キャリアを飛躍させるITスキルを習得しましょう！ほぼ全ての製品が 35% OFF ｜クーポンコード：SKILLSMIX26

2026年のIT求人市場は、勢いが衰えることなく、より質の高い人材を求める傾向が強まっています。 これからの時代にチャンスを掴めるのは「最適なスキルミックス」を持つエンジニアです。





AI、クラウドネイティブ プラットフォーム、セキュリティ・バイ・デザイン プラクティス、オープンソース インフラストラクチャ - これらは現在、ほぼすべてのITロールにおいて交差しています。役割の境界が曖昧になる中、企業は以下のようなエンジニアを求めています。- フルスタックに対応できる- ツールやアーキテクチャの進化に適応できる- 実際の現場環境でスキルを応用できる- 信頼性の高いベンダーニュートラルな認定で能力を証明できる

次のキャリアへの扉を開くために必要なスキルを習得しましょう。Linux Foundation Educationの1月のキャンペーンは、進化するIT環境に対応するための学びの機会を後押しします。

- キャンペーンサイト : https://training.linuxfoundation.org/ja/january-2026/- キャンペーン期間 : 2026年1月28日 8:59AM (日本時間) まで- 割引コード : SKILLSMIX26 (35%割引)購入時にCoupon Code欄に割引コードを入力してください

日本語版の製品一覧はこちら(https://training.linuxfoundation.org/ja/full-catalog/?_sft_solution_type=japanese-training-certification&trp-form-language=ja)をご覧ください。



制限事項 : 本プロモーションは、2026年1月20日から2026年1月27日 23:59 (UTC) までの期間中に、対象クーポンを適用して上記対象商品をご購入いただいた方に限りご利用いただけます。他のコースまたは認定試験との組み合わせには適用されません。割引価格の適用は新規購入および個人購入のみに限ります。他の割引との併用はできません。THRIVE-ONE サブスクリプション、Yocto Project(R) Super Practical Online Course (LFD461-JP)、FinOps 関連のコース・認定試験は対象外です。