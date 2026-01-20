【累計発行部数6.7万部突破！】チョコレートにまつわる最新情報から問題集まで、試験対策に役立つ記事が満載！『チョコレート検定 公式テキスト 2026年版』発売

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年1月19日（月）に『チョコレート検定 公式テキスト 2026年版』を発売いたしました。

▼『チョコレート検定 公式テキスト 2026年版』

https://www.amazon.co.jp/dp/4058026715/(https://www.amazon.co.jp/dp/4058026715/)

■チョコレートをもっと楽しみたい人、仕事に活かしたい人が大注目！

10周年を迎える「チョコレート検定」公式テキストの最新版

2016年にスタートし、累計延べ約2.1万人（※）が受検した話題の検定試験「チョコレート検定」の公式テキストの最新版。チョコレートの原料となるカカオの生態から、チョコレートの製造法、種類、歴史、健康効果にいたるまで、カカオ・チョコレートの奥深い世界に触れることができる一冊です。

巻頭では、フランスのショコラ愛好家のクラブ「CCC」による品評会で金賞を受賞した「キャトルエピス」「プレスキルショコラトリー」のインタビュー記事と、カカオ・チョコレート業界のSDGs関連レポートを特集。チョコレート好きなら見逃せない、日本でたのしめるBean to Barブランド、カカオ産地とのつながりが深いブランド、主なクーベルチュールメーカーおよびブランド、海外＆国内の有名ショコラティエの情報もアップデートして解説。さらに、国別カカオ豆生産量や、ショコラの権威あるソサエティー、コンクールなど、チョコレートにまつわる最新情報が満載です。

巻末には、検定試験の傾向と対策がわかる問題集と、チョコレート香味評価のコミュニケーションツール「フレーバーホイール」付き。チョコレート検定の受検者はもちろん、チョコレートが好きな方なら、どなたでもたのしめること、うけあいです。

※株式会社 明治 チョコレート検定委員会調べ

【本書の主な内容】

2026年度 チョコレート検定 概要

■第1章 チョコレートとは何か■

■第2章 チョコレートの主原料「カカオ豆」に迫る■

■第3章 さまざまなチョコレート■

■第4章 チョコレートの世界史■

■第5章 チョコレートの日本史■

■第6章 チョコレートの健康効果とたのしみ方■

【CHOCOLATE Report】

・カカオ本来の個性を生かす Bean to Bar

・チョコレートの表示規約を知っておこう

・世界&日本 チョコレート市場あれこれ

・海外&国内の有名ショコラティエ

【CHOCOLATE column】

・カカオ豆は「貨幣」だった

・カカオ豆と人類との出合い

・カカオ豆の発酵の不思議

・チョコレート工場のお悩みは「香り」!?

・チョコレートのハウスフレーバー

・チョコレートのアロマを表現する仕事

・チョコレート工場イチの高額機械

・生産者はチョコレートを知らない!?

・カカオの品種に新説!?

・ココア(Cocoa)とカカオ（Cacao）の違い

・ココアバターは発芽のエネルギー

・簡易的テンパリング

・チョコレート作りに役立つ道具

・幻のカカオ ～ホワイトカカオ～

・ヨーロッパに根づく型抜きチョコレート

・屋号としての「ショコラティエ」

・保湿成分「カカオセラミド」とは？

・チョコレートとスパイスは相性抜群！

・ヨーロッパでの通り名は「石畳」

・チョコレートとコーヒーは蜜月の仲

・ベルサイユで花開いたチョコレート

・チョコレートは水といっしょに!?

・各国で「チョコレート税」導入

・チョコレートソースで作る煮込み料理

・ココアの製造工程

・ショパンが愛した「ショコラ・ショー」ほか

【特別付録】

「チョコレート検定」問題集

【巻末特別企画】

チョコレート香味評価のコミュニケーションツール

「フレーバーホイール」

◆チョコレート検定とは◆

不思議な魅力があふれるチョコレートについてのさまざまな知識が身につく検定試験です。チョコレートが好きな方ならどなたでも受検でき、合格者には「チョコレート スペシャリスト」（初級）、「チョコレート エキスパート」（中級）、「チョコレート プロフェッショナル」（上級）の認定証が進呈されます。

CBT（Computer Based Testing）方式により、全国47都道府県を網羅した約200か所のテストセンターで受検が可能です。とくに、初級レベルの「チョコレート スペシャリスト」、中級レベルの「チョコレート エキスパート」の試験問題は、本書からの出題が中心となるので、受検者にとっては必携の一冊といえます。

【監修者プロフィール】

株式会社 明治 チョコレート検定委員会

「2016年9月13日 明治ミルクチョコレート発売90周年」を記念して設立。チョコレート検定を主催。チョコレート検定は、不思議な魅力あふれるチョコレートのさまざまな知識が身につく検定です。



