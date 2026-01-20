【累計発行部数6.7万部突破！】チョコレートにまつわる最新情報から問題集まで、試験対策に役立つ記事が満載！『チョコレート検定 公式テキスト 2026年版』発売
株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年1月19日（月）に『チョコレート検定 公式テキスト 2026年版』を発売いたしました。
▼『チョコレート検定 公式テキスト 2026年版』
https://www.amazon.co.jp/dp/4058026715/(https://www.amazon.co.jp/dp/4058026715/)
■チョコレートをもっと楽しみたい人、仕事に活かしたい人が大注目！
10周年を迎える「チョコレート検定」公式テキストの最新版
2016年にスタートし、累計延べ約2.1万人（※）が受検した話題の検定試験「チョコレート検定」の公式テキストの最新版。チョコレートの原料となるカカオの生態から、チョコレートの製造法、種類、歴史、健康効果にいたるまで、カカオ・チョコレートの奥深い世界に触れることができる一冊です。
巻頭では、フランスのショコラ愛好家のクラブ「CCC」による品評会で金賞を受賞した「キャトルエピス」「プレスキルショコラトリー」のインタビュー記事と、カカオ・チョコレート業界のSDGs関連レポートを特集。チョコレート好きなら見逃せない、日本でたのしめるBean to Barブランド、カカオ産地とのつながりが深いブランド、主なクーベルチュールメーカーおよびブランド、海外＆国内の有名ショコラティエの情報もアップデートして解説。さらに、国別カカオ豆生産量や、ショコラの権威あるソサエティー、コンクールなど、チョコレートにまつわる最新情報が満載です。
巻末には、検定試験の傾向と対策がわかる問題集と、チョコレート香味評価のコミュニケーションツール「フレーバーホイール」付き。チョコレート検定の受検者はもちろん、チョコレートが好きな方なら、どなたでもたのしめること、うけあいです。
※株式会社 明治 チョコレート検定委員会調べ
【本書の主な内容】
2026年度 チョコレート検定 概要
■第1章 チョコレートとは何か■
■第2章 チョコレートの主原料「カカオ豆」に迫る■
■第3章 さまざまなチョコレート■
■第4章 チョコレートの世界史■
■第5章 チョコレートの日本史■
■第6章 チョコレートの健康効果とたのしみ方■
【CHOCOLATE Report】
・カカオ本来の個性を生かす Bean to Bar
・チョコレートの表示規約を知っておこう
・世界&日本 チョコレート市場あれこれ
・海外&国内の有名ショコラティエ
【CHOCOLATE column】
・カカオ豆は「貨幣」だった
・カカオ豆と人類との出合い
・カカオ豆の発酵の不思議
・チョコレート工場のお悩みは「香り」!?
・チョコレートのハウスフレーバー
・チョコレートのアロマを表現する仕事
・チョコレート工場イチの高額機械
・生産者はチョコレートを知らない!?
・カカオの品種に新説!?
・ココア(Cocoa)とカカオ（Cacao）の違い
・ココアバターは発芽のエネルギー
・簡易的テンパリング
・チョコレート作りに役立つ道具
・幻のカカオ ～ホワイトカカオ～
・ヨーロッパに根づく型抜きチョコレート
・屋号としての「ショコラティエ」
・保湿成分「カカオセラミド」とは？
・チョコレートとスパイスは相性抜群！
・ヨーロッパでの通り名は「石畳」
・チョコレートとコーヒーは蜜月の仲
・ベルサイユで花開いたチョコレート
・チョコレートは水といっしょに!?
・各国で「チョコレート税」導入
・チョコレートソースで作る煮込み料理
・ココアの製造工程
・ショパンが愛した「ショコラ・ショー」ほか
【特別付録】
「チョコレート検定」問題集
【巻末特別企画】
チョコレート香味評価のコミュニケーションツール
「フレーバーホイール」
◆チョコレート検定とは◆
不思議な魅力があふれるチョコレートについてのさまざまな知識が身につく検定試験です。チョコレートが好きな方ならどなたでも受検でき、合格者には「チョコレート スペシャリスト」（初級）、「チョコレート エキスパート」（中級）、「チョコレート プロフェッショナル」（上級）の認定証が進呈されます。
CBT（Computer Based Testing）方式により、全国47都道府県を網羅した約200か所のテストセンターで受検が可能です。とくに、初級レベルの「チョコレート スペシャリスト」、中級レベルの「チョコレート エキスパート」の試験問題は、本書からの出題が中心となるので、受検者にとっては必携の一冊といえます。
【監修者プロフィール】
株式会社 明治 チョコレート検定委員会
「2016年9月13日 明治ミルクチョコレート発売90周年」を記念して設立。チョコレート検定を主催。チョコレート検定は、不思議な魅力あふれるチョコレートのさまざまな知識が身につく検定です。
▼チョコレート検定 公式ホームページ
https://www.kentei-uketsuke.com/chocolate/
［商品概要］
『チョコレート検定 公式テキスト 2026年版』
監修：株式会社 明治 チョコレート検定委員会
定価：2,090円（税込）
発売日：2026年1月19日（月）
判型：A5判／216ページ
電子版：あり
ISBN：978-4-05-802671-7
発行所：株式会社 Gakken
学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/2380267100(https://hon.gakken.jp/book/2380267100)
【本書のご購入はコチラ】
・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4058026715/(https://www.amazon.co.jp/dp/4058026715/)
・楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18436458/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18436458/)
・セブンネット https://7net.omni7.jp/detail/1107669181(https://7net.omni7.jp/detail/1107669181)
＜電子版＞
・Kindle https://www.amazon.co.jp/dp/B0G7RK6YMC/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0G7RK6YMC/)
・楽天Kobo https://books.rakuten.co.jp/rk/4e6583ca807d38d2bed723b67d987042/(https://books.rakuten.co.jp/rk/4e6583ca807d38d2bed723b67d987042/)
■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）
https://www.corp-gakken.co.jp/
・代表取締役社長：南條 達也
・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）
・資本金：50百万円
・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、
園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開
■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）
https://www.gakken.co.jp/
・代表取締役社長：宮原 博昭
・法人設立年月日：1947年3月31日
・資本金：19,817百万円
・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）
東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）
・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・電話番号：03-6431-1001（代表）
・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社
教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、
学習教材などの出版・コンテンツ事業、
教科書・保育用品などの園・学校事業など
医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、
認知症グループホーム事業、
保育園・学童などの子育て支援事業など
グローバル：150か国以上で活動・事業展開