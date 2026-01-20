TVアニメ「私を喰べたい、ひとでなし」×「伊予水引」のコラボレーションアイテムの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「私を喰べたい、ひとでなし」×「伊予水引」のコラボレーションアイテムの受注を開始いたします。




株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「私を喰べたい、ひとでなし」×「伊予水引」のコラボレーションアイテムの受注を1月15日（木）より開始いたしました。



▼水引根付キーホルダー







※画像は「八百歳比名子 水引根付キーホルダー」を使用しております。



八百歳比名子、近江汐莉、社 美胡のイメージカラーをもとに、一点一点丁寧に仕立てた伊予水引のキーホルダーです。
水引とは、祝儀袋や贈答品の包みに用いられてきた、日本の伝統的な結び紐。
中でも伊予水引は、紙の産地として知られる愛媛県四国中央市で育まれ、しなやかさと発色の美しさを特徴とする伝統工芸品です。
本商品は、そんな伊予水引をキャラクターカラーと融合させ、和の趣と現代カルチャーが調和したデザインに仕上げました。
主張しすぎない佇まいで普段使いしやすく、さり気なく“好き”を表現できるアイテムです。
あなたの日常に、新たな彩りをお加えください。



▽仕様


価格　：各 \1,650(税込)


種類　：全3種（八百歳比名子、近江汐莉、社 美胡）


サイズ：本体：（約）直径20mm


素材　：和紙、レーヨン巻




▼伊予水引とは


江戸時代の元結に始まった宇摩郡(現：四国中央市）の水引は、


四国山脈の豊かな水と三椏、楮など上質の和紙原料の自然の恵みによって発展してきました。


四国中央市では水引細工の伝統を守り、進化させ続けております。



水引には「美しく心と心を結ぶ」という意味があり、先様への想いを結びに込めて真心を伝えます。



水引の里で作られた梅結びの水引細工は、丸い形で、円満・安寧を意味し、


美しい結びが、日々の安寧と喜びを象徴します。




https://amnibus.com/products/title/1715?utm_source=press


https://x.com/AMNIBUS


「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。



(C)2024 苗川 采/KADOKAWA/わたたべ製作委員会