【導入事例】株式会社バンズダイニング、急速凍結機「ゼロカラ」の導入でEC事業が急成長。包装が追いつかないほどの圧倒的な生産性と、リピーターを生む「鮮度維持」を実現。

株式会社ゼロカラ

株式会社ゼロカラ（以下「ゼロカラ」）は、食肉加工・飲食事業を展開する株式会社バンズダイニング（本社：東京都千代田区、代表取締役：塙 良太郎、以下「バンズダイニング」）が運営する「伊達のくら」へ急速凍結機を導入し、EC事業における品質向上と生産性拡大を支援いたしました。

■ 導入の背景：コロナ禍でのEC参入と「肉の品質」へのこだわり

厚切り大トロ牛たん国産牛もつ鍋セット牛たんしゃぶしゃぶセット

コロナ禍により実店舗の休業を余儀なくされたバンズダイニングは、冷凍加工品をメインとしたEC事業への本格参入を決定しました 。同社は肉の品質に強いこだわりを持っており、冷凍による品質劣化を防ぐため急速凍結機の導入を検討 。セントラルキッチンの限られたスペースに設置可能であること、そして高い生産性を確保するための「凍結スピード」を基準に選定を進めた結果、圧倒的なスピードを誇るゼロカラの液冷式凍結機の導入に至りました 。

■ 導入後の効果：嬉しい悲鳴、凍結スピードに「包装」が追いつかない事態に

ゼロカラの凍結機導入により、以下のような成果が得られています。

品質向上とリピーター獲得：圧倒的な凍結スピードにより、細胞破壊を抑え、解凍時のドリップ（旨味成分の流出）を抑制 。お肉の色味も維持されるため、お客様から「冷凍とは思えない」と品質を高く評価され、リピート購入が急増しています 。

「包装機を新設」するほどの劇的な生産性向上：液冷式による均一かつ高速な凍結により、当初の卓上型包装機4台では凍結スピードに追いつかなくなる事態に 。現在はベルトコンベア式の真空包装機を新たに導入し、ピークに合わせた計画生産を実現しています 。

全商品への適用と連続生産の実現：独自の熱交換技術により、連続生産時でも液体の温度上昇がなく、安定した稼働が可能 。当初は一部商品に限定していましたが、現在は全ての商材をゼロカラで凍結しています 。

■ 今後の展望：魚介類への展開とブランディングの強化

人気の厚切り大トロ牛たん液体急速凍結の仕組み 通常の凍結では氷結晶が肥大化し細胞を破壊しますが（左）、ゼロカラの液体急速凍結は短時間で凍結させるため細胞破壊が起きにくく、冷凍前の品質に近い状態で保存が可能です 。

現在、EC事業は順調に成長し、店舗の売上もコロナ前を上回る水準まで回復しています 。今後は肉だけでなく、グループで扱う魚の冷凍加工品販売も構想中です 。バンズダイニングとゼロカラは今後も協力し、さらなる商品開発と「凍結品質」を武器にしたブランディングを推進してまいります 。

■ 株式会社バンズダイニングについて

「伊達のくら」を中心に、こだわりの肉料理を提供する飲食・EC事業を展開。鮮度と味に妥協しない商品作りで多くのファンを獲得しています。

所在地：東京都千代田区外神田5-4-3

公式HP：https://bonds-dining.com/index.html

EC：https://datenokura.jp/

■ 株式会社ゼロカラについて

圧倒的No.1の凍結スピードで最高の品質維持が可能な超高速凍結機をを通じて、お客様の課題を解決致します。

弊社併設のキッチンにて持ち込み・郵送凍結テスト及び試食提供も可能となっております。

また、購入に際して助成金の取得やリース対応など可能で、

大型機の取り扱いもあるため、大量生産にも対応できます。

所在地：神奈川県横浜市港北区新吉田東3-31-11

設立：平成29年11月1日

公式HP：https://zerokarainc.com/