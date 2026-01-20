【1日20瓶限定】缶詰ではありません。熱を加えず“生”のまま閉じ込めた宝石箱。希少な「天使のいちご（白いちご）」入り『いちごの食べ比べ』1月20日解禁

株式会社ながせ

「蓋を開ければ、そこは季節の彩りを閉じ込めた宝石箱。」 保存料を使わず、熱も加えない「生きている『生のフルーツデザート』」をお届けするフルーツ専門店「フルッティア」（代表：長瀬昌行／山形県天童市）は、フルーツポンチ「フルーツポンチッチ」の新作、『いちごの食べ比べ～Winter Jewel～』の販売を2026年1月20日（火）よりオンラインストアにて開始いたします。 本商品は、全て手作業によるカッティングと品質保持のため、【1日20瓶限定】での製造・販売となります。

生のフルーツデザート「フルーツポンチッチ」

■ 開発背景：遅れてやってきた「白の宝石」

昨今の気候変動の影響を受け、今季の山形県産いちご、特に希少品種である「天使のいちご（白いちご）」の生育に遅れが生じておりました。しかし、生産者との密な連携により、ようやく納得のいく品質の果実が収穫されました。 待っていただいたお客様へ、最高の状態でお届けしたい。その想いから、最も品質が高まる1月20日を「解禁日」とし、数量限定でお届けすることを決定いたしました。

■ 商品の特徴

1. 缶詰ではありません。熱を加えない「生のデザート」です。

左：ポンチッチFamily（1.5L）右:ポンチッチFriend(1L）

通常の缶詰とは異なり、「熱も加えず（非加熱）」に仕上げることで、フレッシュな果実の食感と香りをそのまま閉じ込めました。作りたてはフレッシュに、日が経つにつれてシロップと果汁が馴染み、美味しくなる「熟成」をお楽しみいただけます。

2. 希少な「天使のいちご（白いちご）」との食べ比べ（※たっぷりバージョン限定）

山形県産「天使のいちご」

酸味と甘みのバランスが絶妙な「赤いいちご」と、上品な甘さが特徴の「白いちご」。紅白のいちごを一度に味わえる贅沢な仕様です。

※白いちごは、「フルーツポンチッチいちご食べ比べ」”たっぷり”バージョンに限定封入されます。

3. 1日20瓶の約束

包丁はいりません。蓋を開けるだけで、彩り豊かな時間が始まります。

機械による大量生産ではなく、プロがその日の果実の状態を見極め、手作業で一つひとつカットします。品質を保証できる限界数が「1日20瓶」です。

https://fruttier.com/pontiti/

■ フルッティアについて 「青果のプロ（目利き）× 洋菓子職人（技術）」

写真提供／山形新聞社

【ブランドコンセプト】

「パパ、ポンチッチがいい！」 今から20年前、当時4歳だった娘の一言からこのブランドは生まれました。 私たちが瓶に詰めたかったのは、ただの果物ではなく、その時の娘の笑顔のような「家族を包む幸せな空気」です。

商品の核となるのは、二人のプロフェッショナルな経験の融合です。

代表（夫）： 代々続く青果店を継ぎ、厳しい選果眼を持つ「目利き」。

製造責任者（妻）： 素材の扱いを知り尽くした「洋菓子職人」としての「技術」。

夫婦それぞれの経験をすべて注ぎ込み、保存料を使わず、熱も加えず、ひたすらに「果実が一番活きる瞬間」を閉じ込めました。

【実績】

1950年の創業以来、フルーツ王国・山形県天童市にて青果店、加工原料、フルーツ専門店として代々フルーツに携わり地元・全国のお客様に愛され続けてまいりました。

【会社概要】

社名：株式会社ながせ

店名：フルッティア

代表者：長瀬 昌行

所在地：〒994-0033 山形県天童市三日町1-4-2

事業内容：フルーツギフトの企画・製造・販売、カフェ運営

公式HP：https://fruttier.com/

ポンチッチ公式インスタグラム：https://www.instagram.com/pontiti_2525/