【MAWSIMよりスピリッツの新シリーズ】引き算の美学が辿り着いた、バーテンダーのための香りの素材「SINGLE NOTE」始動。

株式会社サンウエスパ

株式会社サンウエスパ（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役：原 有匡）は、「MAWSIM」ブランドより、単一素材が放つ香りの本質に光を当てた新スピリッツシリーズ「MAWSIM SINGLE NOTE（マウシム・シングルノート）」をリリースいたします。そして、その第一弾として、カカオの真価を提案する新商品を販売いたします。

■ SINGLE NOTEとは何か？

数百に及ぶ蒸留の「途中」から生まれた、プロフェッショナルユースを意識したスピリッツシリーズです。開発過程では、約300種に迫るボタニカルを蒸留し、その香りを記録してきました。その中で私たちが目撃したのは、複雑な調和を求めるジンの「完成形」には組み込まれなかったものの、単独で蒸留することで、むしろ香りの本質が鮮やかに際立つ素材の姿でした。

素材そのものの圧倒的な強さに注目した結果、辿り着いたのは「洗練」と「引き算」の考え方です。あえて複雑なレシピから離れ、余計なものを削ぎ落とす。そうすることで、ジンという多層的な構成の裏側で沈黙していた香りに、もう一度新たな価値と息吹を与える“香りのアーカイブ”が完成しました。

■ 洗練の象徴としての「アルミボトル」と、氷を必要としない「純粋な状態」

ボトルの仕様においても、私たちは「引き算」を追求しました。重厚なガラス瓶ではなく、あえて軽快でミニマルな「アルミボトル」を採用しています。

この選択は、単なるデザインの対比ではありません。アルミ特有の高い熱伝導率を活用することで、提供スタイルから「氷」という要素さえも削ぎ落とすことが可能になりました。

バーテンダーの感性を解き放つ自由度： アルコール度数は高めに設計。あえて甘さや濃度を規定しない「引き算の設計」にすることで、バーテンダーが自らの意図に応じて、加水・加糖・ブレンドを自在にコントロールできる、クリエイティビティのための素材となります。

■ 現場に寄り添うセカンドラインとしての価値

本シリーズは、3,900円（税込）という手に取りやすい価格帯に設定しました。レシピ開発コストを削ぎ落としたからこそ実現したこの価格は、飲食店様にとっての採用しやすさと、より実験的で多様なメニュー開発をサポートします。

■氷点下のピュア・エクスペリエンス

冷凍庫でボトルごと急速に冷やし、氷を使わずに提供する。これにより、カクテルが薄まることを防ぎ、香りとアルコールの輪郭を保ったまま、素材の「純粋な状態」をお客様に楽しんでいただくことができます。

■ シリーズ第一弾：MAWSIM SINGLE NOTE | Cacao

「SINGLE NOTE」シリーズの幕開けとして、2026年1月20日より「Cacao」の販売を開始いたします。カンボジア産カカオの芳醇な個性を無濾過で封じ込めた一瓶。バレンタインを控えたこの時期、プロバーテンダーの技術によって引き出される「カカオの真価」を提案します。

■ 推薦する2つの「Chill Experience」

Velvet Shot（ベルベット・ショット）

ボトルごと冷凍庫で極限まで冷やし、とろみがついた「MAWSIM SINGLE NOTE | Cacao」を

ショットグラスへ。

アルコール度数43%だからこそ凍らずに生まれるシルクのようなテクスチャー。

唇に触れた瞬間の冷たさと、体温で一気に開花するカカオの香りの温度差をお楽しみください。

Frozen Cacao Affogato（フローズン・カカオ・アフォガート）

バニラアイスに、冷凍庫で冷やした「MAWSIM SINGLE NOTE | Cacao」を

そのまま回しかける。

アイスの甘みと、氷点下のカカオスピリッツのキレが合わさった大人のデザート。

■ 商品概要

シリーズ名 ：MAWSIM SINGLE NOTE（マウシム・シングルノート）

製品名 ：MAWSIM SINGLE NOTE | Cacao（マウシム・シングルノート・カカオ）

内容量 ：500ml

アルコール分 ：43% vol

ボタニカル ：ローストカカオ（ニブ、ハスク）

一般販売価格 ：3,900円（税込）

発売日 ：2026年1月20日（火）12:00より当社ECサイトにて販売開始

今後の展開 ：SINGLE NOTEシリーズとして「Coffee」などを順次リリース予定

■お問い合わせ

株式会社サンウエスパ/MAWSIM

Tel : 080-7589-1796（嶋田） e-mail：k.shimada@mawsim.net

当社について

当社は、1969年に岐阜県下における古紙等再生資源の回収および卸売業として創業し、現在では従来の事業に加え、カンボジアにおける未利用バイオマスからのエタノール製造事業、そこから派生したクラフトジン製造販売事業などを手がける環境課題ソリューション企業です。「MAWSIM GIN」は2020年より開発をスタートし、2022年6月に製品化、同年9月よりECサイトにて販売を開始しました。

MAWSIM概要

ブランドサイト：https://mawsim.net

ECサイト：https://mawsim.shop

X：https://twitter.com/mawsim_gin

Instagram：https://www.instagram.com/mawsimjp

会社概要

商 号：株式会社サンウエスパ

代表者：代表取締役 原 有匡

所在地：〒501-3156 岐阜県岐阜市岩田西3丁目429番

創 業：1969年3月

事業内容：再生資源卸売業

資本金：3,000万円

URL：https://sunwaspa.com