invox発行請求書、APIによる請求書PDFの自動取り込みが可能に

株式会社invox

株式会社invox（本社：東京都新宿区、代表取締役：横井 朗）が開発・運営する「invox発行請求書(https://invox.jp/send/)」において、請求書PDFをAPIで自動取り込みできる機能の提供を開始しました。

本機能により、既存の販売管理・基幹システムで作成した請求書をシームレスにinvox発行請求書に連携して送付・管理できます。

本機能の提供を開始した背景

販売管理システムや基幹システムで請求書を作成している企業では、請求書の「作成」は現行のまま、送付・履歴管理・データ保管・入金消込といった「後工程」だけを効率化したいニーズがあります。

しかし、請求書PDFをinvox発行請求書で送付・管理するには手動でのアップロードが必要になり、工数やミスの増加、属人化の原因となっていました。

こうした課題を解決するため、invox発行請求書では、請求書PDFをAPIで自動取り込みできる機能を提供開始しました。

本機能は、プロフェッショナルプランで利用できる標準機能です。

月額基本料金の値上げや、本機能の利用による従量課金は発生しません。

特に、以下のような企業におすすめです。

- 請求書は既存の販売管理・基幹システムで作成しながら、作成後の送付・履歴管理などの後工程だけをinvox発行請求書にまとめたい企業- 拠点やシステムが複数あり請求書が分散しているため、PDFの集約・登録をAPIで自動化して、抜け漏れを防ぎたい企業- 請求書の件数が多く、PDFの手動アップロードが負担になっているため、システム連携で手作業をなくし、運用を標準化したい企業

機能概要

本機能は、販売管理システムや基幹システムなど、他システムで作成した請求書PDFを、API経由でinvox発行請求書に自動で取り込む機能です。

PDFを自動で取り込んだ後は、invox発行請求書上で請求書送付、履歴管理、データ保管、入金消込などの後工程を一元的に運用できます。

▽機能の詳細は下記をご参照ください。

API連携による請求書データ・添付ファイルの取込（APIドキュメント）(https://invox.jp/send/api)

invoxは今後も、請求業務をはじめとするバックオフィス業務の省力化と生産性向上に繋がる機能開発に積極的に取り組んでまいります。

invox発行請求書 について

invox発行請求書（https://invox.jp/send/）は、請求書の作成から送付・入金管理まで一連の請求業務を自動化する業界最安水準のクラウド型請求書発行システムです。個人事業主から上場企業まで幅広い事業者において、経理・営業部門の請求業務を効率化します。

【主な特長】

・請求書や納品書など、さまざまな書類を自由なレイアウトで作成可能

・販売管理システムなどで作成したPDFを取り込み、転記・入力作業を自動化

・郵送・メール送付・FAX送付・SMS送付など、取引先に合わせた送付方法を選択可能

・オンラインバンクと連携し、入金の自動消込や督促メールの送信に対応

・電子帳簿保存法・インボイス制度に標準対応

株式会社invox について

株式会社invoxは「事業を通じて子どもたちが生きる未来を明るくする」ことを目指し、経理業務の自動化を通じて蓄積したデータを活用して事業価値を向上する「invox」シリーズを開発・運営しています。

創業当初から「値上げしない方針」を貫き、価格を抑えて誰もが気軽に利用できるソリューションの提供により社会全体の生産性を高め、豊かで持続可能な社会の実現を目指しています。

【私たちが目指すこと】

事業を通じて子どもたちが生きる未来を明るくする

【私たちの取り組み】

「価値ある時間を増やし、豊かな社会をつくる」

価格を抑え、どなたでも気軽に利用できるソリューションの提供を通じ

生産性を高めて価値ある時間を増やし、豊かな社会の実現を目指します。

「環境負荷の軽減と再生に取り組み、持続可能な社会をつくる」

事業者の脱炭素経営を推進するソリューションの提供による環境負荷の軽減、

環境再生の支援を通じ、持続可能な社会の実現を目指します。

「子どもたちが必要な支援を受けられる社会をつくる」

請求書（書類）1件につき1円を子どもに関する課題解決に取り組むNPOへ寄付し

子どもたちが安心して生活ができ、十分な食事や教育・支援を受けられる社会の実現を目指します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-UrxRoRR-vQ ]

【会社概要】

会社名：株式会社invox（invox Inc.）

設立：2019年2月1日

本社所在地：東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル49F +OURS

invoxスキャンセンター所在地：静岡県静岡市葵区紺屋町11-17 桜井・第一共同ビルディング6階

代表者：代表取締役 横井 朗

資本金：1億円（2021年11月時点）

従業員数：80名（2025年11月時点）

事業内容：invoxの開発・運営

URL：https://invox.co.jp

取得認証等：電子決済等代行業 関東財務局 第79号、電子インボイス推進協議会 正会員、ISMS（ISO27001）認証、令和3年改正法令基準 JIIMA認証