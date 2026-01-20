Viltrox Spark Z3 カメラコンパクトフラッシュ 新発売

映像嵐 株式会社

映像嵐株式会社は、 Viltrox（ビルトロックス）のSpark Z3 カメラコンパクトフラッシュを2026年1月20日(火)に発売いたします。

メーカー希望小売価格：\11,800(税込)

対応カメラシステム：富士フイルム、ニコン

製品概要

Viltrox Spark Z3 カメラコンパクトフラッシュは、軽量コンパクトながら高出力と多機能を備えたオンカメラフラッシュです。最大出力26W/s、7段階の光量調整（1/64～1/1）に対応し、TTL自動調光により被写体やシーンに応じて最適なライティングを実現します。リサイクルタイムは最短1秒と高速で、動きのある撮影でも確実に光を届けます。1回の充電で約650回の発光が可能な大容量バッテリーを内蔵し、USB Type-Cによる約70分の急速充電に対応。充電中の使用も可能なため、長時間の撮影でも安心して利用できます。S1/S2ワイヤレス発光モードに対応し、オフカメラライティングも柔軟にコントロール可能です。未来的な「サイバーパンクデザイン」を採用し、ガンメタルグレーとツンドラグリーンの2色を展開。軽量約144gのコンパクトボディに、多彩な機能を凝縮したフラッシュユニットです。

主な特長

・TTL自動調光に対応したインスタントレスポンスモード

・最大出力26W/s、7段階の光量調整（1/64～1/1）

・リサイクルタイム最短1秒、フラッシュ回数 約650回/充電

・9つの操作部を備えた直感的なユーザーインターフェース

・1/S2トリガーモードによるオフカメラ発光制御

・3.7V/1800mAhバッテリー内蔵、USB Type-C 約70分急速充電対応

・軽量約144gのコンパクト設計、持ち運びやすさ抜群 ・ガンメタルグレー／ツンドラグリーンの2色展開

仕様

・出力レベル：7段階（1/1～1/64）

・色温度：6500±200K

・パネル表示：出力＝フル、1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64

・最大出力（フル出力時）：26W/s

・リサイクルタイム：1秒

・発光時間 （T0.5）：1/3000秒～1/30000秒

・発光モード：M:マニュアルモード/A:TTL自動調光モード

・バッテリー容量：3.7V / 1800mAh

・発光回数：約650回（フル出力時）

・充電時間：Type-C 5V/2A (約70分)

・本体サイズ（mm）：78.4 x 67.2 x 55.9mm

・付属品：ディフューザー、保証書

・重量：約144g

・メーカー保証：1年間(自然故障が対象)

※充電の際は、5V/2A対応のType-Cケーブルをご使用ください。なお、本製品にはType-Cケーブルは

付属しておりませんので、別途ご用意ください。

※仕様・外観は予告なく変更となる場合があります。

【作例画像】

【作例動画】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=h-j9FDZ7kNY ]

【 Viltrox NP-Fシリーズ交換バッテリー 販売ストア 】

日本オフィシャルストア：https://viltroxjapan.jp/

E&Iクリエイション様の通販サイト：https://2ndfocus.com/collections/viltrox

※２０２6年1月20日（火）各大量販店にリリースされます。

映像嵐株式会社について

映像嵐株式会社は、Viltroxブランド、Marsaceブランドの高品質な撮影機材を取り扱う、日本唯一の正規代理店です。私たちは、国内でのアフターサービスや修理サービスを通じて、お客様に安心と信頼をお届けしています。未知の世界を探求し、新しい驚きと感動を解き放つために。すべては、私たち映像嵐が、あなたの撮影体験をより美しく、より鮮やかに彩ります。

取り扱いブランド：Viltrox、Marsace

今後も、弊社は「Viltrox」の魅力を最大限に引き出し、日本のユーザーの皆様により良い製品とサービスを提供してまいります。また、定期的なキャンペーンやイベントを通じて、より多くのお客様に

「Viltrox」の魅力をお伝えさせていただく予定です。

会社名：映像嵐株式会社

所在地：名古屋市名東区文教台2丁目203-2 ・3F

代表取締役：陳京、陸孜豪

事業内容：カメラ関係商品の輸入販売および輸出販売

公式サイト：https://eizoarashi.co.jp/

本件に関するお問い合わせ

メールアドレス：info@eizoarashi.co.jp

電話番号：052-778-8866