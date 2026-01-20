Cloudflare、初版となる「アプリイノベーションレポート」を発表

クラウドフレアジャパン株式会社

（2026年 1月 14日 太平洋標準時6:00本国発表）

誰もが接続しやすいコネクティビティクラウドのリーディングカンパニーであるCloudflare（クラウドフレア）は、本日、初版となる「アプリイノベーションレポート（2026年版）」を発表しました。本レポートの調査結果から、アプリケーションのモダナイゼーション（近代化／旧式システムから脱却するための技術スタックの更新）を優先する企業は、AIを活用してセキュリティを確保できる一方、技術的な負債を抱えたままの企業は、競合への遅れやコストの増大に直面するという格差が明らかになりました。本レポートは、アプリケーションのモダナイゼーションは単なるIT目標ではなく、あらゆる業界の企業が競争優位性を維持するための鍵であるということを浮き彫りにしています。

アプリケーションのモダナイゼーションが急務であることは明確です。市場全体が加速する中でモダナイゼーションを実行しないということは、停滞ではなく後退を意味します。旧来のシステムに固執する企業は、AIのイノベーションを阻害する障壁に直面し、サイバー攻撃に対しても脆弱なままになります。先進的な企業が成長に投資する一方で、遅れを取る企業は高額な保守費用と人材流出の悪循環に悩まされ、IT予算の大半をシステムの現状維持に費やし、競合他社との落差は広がる一方です。

Cloudflareの共同創設者兼最高経営責任者（CEO）であるマシュー・プリンス（Matthew Prince）は、「AIで成功を収めるためには、近代的で安全な基盤が必要不可欠です。本レポートでは、モダナイゼーションを優先する企業は迅速で大規模なイノベーションを実現できる一方で、そうではない企業は脅威アクターの次なる標的になりやすいことが示されています。AIを導入し、次のサイバー攻撃の波に対応できるようにビジネスを近代化しなければ、それは現状維持ではなく、急速に遅れを取ることになります。現代のインターネットにおける勝者は、最終的にそのインフラによって決まるのです」と述べています。

「アプリイノベーションレポート（2026年版）」の主なハイライトは以下の通りです。

- 最新のインフラがAI成功の鍵

アプリケーションを最新化している企業は、AI投資で明確なROI（費用対効果）を達成できる可能性が3倍高いことが分かりました。実際、リーダー企業の93%が、「ソフトウェアの更新こそがAI活用を強化するための最も重要な要素である」と回答しています。

- AIに対する考え方は「導入」から「統合」に移行

AIは、単に使用する段階から、既存システムに深く組み込む段階に移行しています。リーダー企業の91%はすでに既存のポートフォリオにAIを組み込んでおり、74%が今後1年間で統合を倍増する計画を有しています。

- セキュリティは成長の推進力

セキュリティは単なる盾に留まらず、成長の推進力としての存在になり得ます。セキュリティをモダナイゼーションの一環として取り組んでいる企業は、高度なAI成熟度に到達する可能性が4倍高いことが示されています。

- 行動しないことには大きなコストが伴う

更新を先延ばしにすることは、大きなリスクです。モダナイゼーションが遅れている企業は、自社のインフラに対する信頼度が85%低下しており、多くの場合、セキュリティ侵害が発生してから事後対応的にモダナイゼーションを行っています。

- 多すぎる技術ツールに対する懸念はどの企業にも共通

シンプルこそが正義の時代です。企業の96%が複雑な技術スタックに悩まされている一方、リーダー企業の85%は、重複するツールやシャドーITの削減を積極的に進め、迅速な移行を実現しています。

「アプリイノベーションレポート（2026年版）」の詳細は、以下のリソースをご覧ください。

Cloudflare アプリイノベーションレポート（2026年版）

https://www.cloudflare.com/resource/g/app-innovation-report/2026/

調査方法

Cloudflareは、Qualtricsと提携し、NAMER（北米）、EMEA（欧州、中東・アフリカ）、APAC（アジア太平洋）地域のターゲット国に居住する企業のリーダー職に聞き取り調査を行いました。インタビュー対象者は、現在、取締役、バイスプレジデント、経営幹部、または組織の所有者、IT、セキュリティ、製品、エンジニアリングのフルタイム勤務者、およびITインフラまたはベンダーの意思決定に少なくとも何らかの影響力を持つ方に限定しました。従業員数が1,000名未満の企業に勤務する方は、本調査の対象外になりました。本調査は2025年6月13日から7月21日までの期間で実施し、そこで得られた2,351名の組織のリーダーの回答からレポートを作成しました。

Cloudflare（クラウドフレア）について

Cloudflare, Inc.（NYSE:NET / https://www.cloudflare.com/ja-jp/ ）は、より良いインターネットの構築の支援を使命に掲げる、誰もが接続しやすいコネクティビティクラウドのリーディングカンパニーです。Cloudflareのコネクティビティクラウドは、世界中のあらゆる組織や個人、アプリケーション、ネットワークを高速かつ安全にするとともに、複雑性やコストの削減を実現する、フル機能かつ統一された業界最先端のクラウドネイティブ製品と開発者ツールプラットフォームを提供しています。

世界最大規模かつ最も相互接続されているネットワークのひとつであるCloudflareは、日々何十億もの脅威をオンラインでブロックしており、大企業からスタートアップ、中小企業、非営利団体、人道支援団体、政府機関まで、世界中の何百万もの組織から信頼されています。

Cloudflareのコネクティビティクラウドの詳細については https://www.cloudflare.com/ja-jp/connectivity-cloud/ 、インターネットの最新トレンドとインサイトについては https://radar.cloudflare.com をご覧ください。

Follow us: Blog(https://blog.cloudflare.com/) | X(https://twitter.com/cloudflare) | LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/cloudflare/) | Facebook(https://www.facebook.com/Cloudflare/) | Instagram(https://www.instagram.com/cloudflare)

将来予想に関する記述

本プレスリリースには、将来予想に関する記述（1933年米国証券法第27A条および1934年米国証券取引所法21E条（いずれもその後の改正を含む）に該当）があり、それらには重大なリスクおよび不確定要因が含まれています。将来予想に関する記述は、「場合があります」、「つもりです、するでしょう」、「はずです」、「見込まれます」、「可能性を探ります」、「する計画です」、「予想します」、「かもしれません」、「意図しています」、「目標とします」、「見積ります」、「検討します」、「考えます」、「推測します」、「予測します」、「潜在的」、「引き続き」、またはそれらの否定表現、あるいはCloudflareの予想、戦略、計画、または意図に関わるその他同様の用語もしくは表現によって識別できる場合があります。しかし、すべての将来予想に関する記述にこうした語句が含まれているわけではありません。本プレスリリースで明示または黙示されている将来予想に関する記述には、Cloudflareが公共部門のセキュリティ認証取得を目指すための計画および目標に関する記述、Cloudflareが公共部門のセキュリティ認証を取得した場合にCloudflareおよび同社のお客様に与える影響に関する記述、Cloudflareの製品およびテクノロジーを使うことで公共部門およびそれ以外のお客様が得られるメリットに関する記述、Cloudflareの製品およびテクノロジーに期待される機能や性能に関する記述、Cloudflareのグローバルネットワーク、Cloudflareの技術開発、今後の運営、成長、イニシアチブまたは戦略に関する記述や、Cloudflare日本のバイスプレジデントなどによるコメントが含まれますが、これらに限定はされません。実際の結果は、将来予想に関する記述で表明または示唆された内容と大きく異なる可能性があります。その要因には、Cloudflareが米国証券取引委員会（SEC）に提出した2025年10月30日付のForm 10-Qを含む書類、およびCloudflareが随時SECに提出するその他の書類に記載されたリスクが含まれますが、これらに限定されません。

本プレスリリースに含まれる将来予想に関する記述は、あくまで記述当日現在の事象についてのみ言及しています。Cloudflareは、法律で義務付けられた場合を除き、本プレスリリースの日付以降の事象や状況を反映するために、あるいは新しい情報や予期しない事象の発生を反映するために、将来予想に関する記述を更新する義務を負いません。Cloudflareが将来予想に関する記述で開示した計画、意図、予想は実際に実行・達成されない場合があるため、Cloudflareの将来予想に関する記述に過剰に依存すべきではありません。

(C) 2026 Cloudflare, Inc. All rights reserved. Cloudflare、Cloudflareのロゴ、およびその他のCloudflareのマークは、米国およびその他の法域におけるCloudflare, Inc. の商標や登録商標です。本書に記載されているその他の商標および名称は、各所有者の商標である可能性があります。