「ASUENE LCA」に部品表データ「BOM」連携機能を追加。部品の階層構造を保ったまま管理可能になり、CFP算定を効率化

アスエネ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：西和田 浩平、以下「当社」）は、CFP（カーボンフットプリント）およびLCA算定に対応したクラウドサービス「ASUENE LCA」において、製品の部品構成を示すBOM（Bill of Materials）データを階層構造のまま管理・連携できる新機能を追加しました。

LCA（ライフサイクルアセスメント）は、製品やサービスの生産から消費、廃棄に至るまでのライフサイクル全体における環境負荷を定量的に算出する手法です。本機能により、製品を構成する部品や原材料の親子関係を保持したままLCA算定を行うことが可能となり、製造業を中心とした企業のCFP算定、および環境情報開示業務の効率化を支援します。

「ASUENE LCA」にBOM連携機能を追加の背景

近年、製品単位での環境負荷の把握と情報開示に対する要請が、国内外で急速に高まっています。欧州では「欧州電池規則」により電池製品を中心にCFPの算定・開示が求められているほか、「CBAM（炭素国境調整措置）」の導入により、製品の製造過程におけるCO2排出量の把握が貿易実務にも影響を及ぼし始めています。

日本においても、サステナビリティ基準委員会（SSBJ）による開示基準の策定が進み、今後は製品レベルでの環境情報の整備や、算定プロセスの透明性が企業に求められる見通しです。特に製造業やアパレル、建設業など、多数の部品や原材料から製品が構成される業種では、部品単位の排出量データを整理し、正確に積み上げて算定することが不可欠となっています。

一方で、LCA算定に必要な製品構成情報は、BOM（Bill of Materials）として各企業が個別の形式で管理していることが多いため、部品の階層構造や仕様が各社大きく異なります。そのため、従来はデータ登録や構造整理に多大な工数がかかり、数万点規模の製品を扱う企業では算定作業そのものが大きな負担となっていました。

当社はこうした課題に対し、顧客企業から寄せられた「BOMデータをそのまま活用したい」「製品構成を維持したままLCA算定を行いたい」という要望を受け、「ASUENE LCA」におけるBOM連携機能を開発しました。

BOM連携機能の内容

今回追加したBOM連携機能では、製品を構成する部品や原材料の情報を、BOMの階層構造を保持したまま「ASUENE LCA」に取り込むことが可能です。これにより、親子関係を含むツリー構造で管理できるようになりました。

本機能では、BOMデータを一括登録し、製品、主要部品、サブ部品、原材料といった階層ごとに排出量データを紐づけ、構成要素ごとの環境負荷を積み上げて算定できます。これにより、製品単位のCFP算定に加え、部品レベルでの排出量の内訳の把握や、設計変更時の影響分析も容易になります。また、製品がリニューアルされた時に部品の構成における変更や差し替えが生じた際にも、「ASUENE LCA」での作業は、変更があった箇所のみの変更となります。これにより、複雑な製品構成を持つ製造業やアパレル、建設業などにおいて、算定作業の効率化とデータの一貫性確保に貢献し、企業の脱炭素経営を後押しします。

本機能は、当社が指定するCSVフォーマットによるBOMデータの取り込みから提供を開始します。また、AIを活用したデータ取り込みの自動化や、部品・原材料ごとの排出原単位の自動紐づけ機能の開発を進め、LCAおよびCFP算定業務のさらなる効率化に対応します。

「ASUENE LCA」について

アスエネLCAは、SuMPO独自開発の原単位を世界初搭載した算定サービスです。

初心者の方でも簡単に算定・分析・報告書作成が可能です。

ASUENE LCAサービスサイト：https://asuene.com/lca

