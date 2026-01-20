【数量限定】持ち運びに特化したミニマル発想のメイクブラシセット「Pocket Atelier（ポケフルブラシ）」が2026年1月26日(月)登場

LaLa Project

外出先、旅行、デスクまわり。

フルサイズを持ち歩くほどではないけれど、妥協したくない瞬間にこそ活躍する。



2026年1月26日、ミニマルな発想から生まれたメイクブラシセット

「Pocket Atelier（ポケフルブラシ）」 がAmazon独占で数量限定発売。

Pocket Atelier (ポケフルブラシ)

本製品は、サイズ感・構成・実用性に徹底的に向き合い、

「今、本当に必要なメイク工程」だけカバーすることを目的に設計されたミニサイズのブラシセット。

“小さい”ことを目的にしない、使うためのミニマル設計

Pocket Atelier（ポケフルブラシ）は、

普段メイク／外出先でのメイク直し／旅行／サブ使い／デスク常備など、

日常の中で自然に使われるシーンを想定。



対応できるメイク範囲は、

・ アイメイク全般

・ 眉

・ コンシーラー

・ ノーズシャドウ

・ ハイライト

・ リップメイク

必要十分な構成に絞ることで、

「持ち歩けること」ではなく「持ち歩きたくなる」ことを目指した。

サイズ感・構成・実用性のバランスを追求

ミニサイズでありながら一本一本の役割を明確に使い分けられるよう、実用性を重視した構成を追求。

数ある選択肢の中から外出先でのメイク直しや旅行時に「これさえあれば完結する」と思える、機能的な9本を厳選。

全９本セットの内容

肌あたりの良さと粉含みのバランスを考慮した毛質、そして持ち運びを妨げない軽やかな操作感。

特定のブランドイメージに縛られず、クリエイターの視点で「使いやすさ」と「携帯性」の最適解を形にした。

コンパクトで終わらせない、仕上がり基準の9本

また、Pocket Atelier（ポケフルブラシ）は、サイズの小ささではなく、仕上がりを基準に設計されたミニサイズのブラシセット。

肌あたりのやさしさと、密度のある毛量、程よいコシを両立し、パウダーをしっかり含みながらも、力を入れずにコントロールできる使用感を実現。

アイシャドウブラシ使用

ふわっと色をのせたいときも、発色を重ねたいときも狙った仕上がりに応える。

薄く整えられたヘッドはアイライナーとしても使える操作性を持ち、9種類の異なる形状が、目元だけでなく、頬、鼻、口元まで幅広い工程をカバー。

日常使いから細部の調整まで、用途を限定しない実力を備える。

ディテールとしてのラインストーン

画像左:フィンガーブラシ使用 画像右:ナギナタブラシ使用

そして、初回生産限定の特別仕様として、ケースにはスワロフスキーのラインストーンをあしらい、さりげなく日常に特別感を添える。

控えめながらの存在感のあるデザインは、手に取るたびに楽しさと上質さを感じられる仕上がりに。

初回限定仕様は在庫がなくなり次第、通常デザインに切り替わる予定

商品概要

商品名：Pocket Atelier（ポケフルブラシ）

内容：メイクブラシ 9本セット

価格：2,280円（税込・送料込）

発売日：2026年1月26日

販売：Amazonで数量限定発売

Pocket Atelier SNS :https://www.instagram.com/lalaproject_official/

企画・制作について

LaLa 初のコスメプロダクト「Pocket Atelier（ポケフルブラシ）」は、

企画段階からデザイン、ビジュアル制作、プロモーション戦略まで、すべてLaLa自身が手がけた一貫制作。



日常で使いやすく持ち運びに便利なミニブラシセットとしての構成を考え、

使う人が触れるたびに特別感を感じられるデザインや素材のバランスにこだわった。

Pocket Atelier (ポケフルブラシ) ビジュアル



プロダクトの世界観は、SNS映えするビジュアルや洗練されたパッケージデザインにも反映され、

単なるコスメではなく、日常に小さな喜びを添えるアイテムとして表現されている。

プロフィール

LaLa（美容系インフルエンサー／クリエイター）

SNSで美容情報を発信し、多くのフォロワーから支持を得る一方、

企業向けのプロモーション動画やビジュアルコンテンツの企画・制作も手がける。

今回、自身の構想をもとに企画から形にしたコスメアイテム「Pocket Atelier（ポケフルブラシ）」を発表。

美容を軸に、企画や制作を行っているクリエイター。