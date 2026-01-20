「日本生命協賛こころだま公演」オンライン版 第1弾｜ 難病児・障がい児らと歌とダンスで世界を旅する時間を届けました｜ 第2弾は、心をつなぐスペシャルコンサートを開催します

特定非営利活動法人 心魂プロジェクト

特定非営利活動法人心魂プロジェクト（以下、心魂プロジェクト）は、日本生命保険相互会社の協賛のもと、「日本生命協賛こころだま公演」オンライン版の第1弾を2025年12月25日に開催しました。心魂プロジェクトは、難病や障がいのある子どもたち、きょうだい児とそのご家族に向け、本格的な舞台芸術を通じて心が動く体験を届ける活動を国内外で展開しています。

重い病気や障がいのある子どもたちにとって、実際に旅行へ出かけることは簡単ではありません。そこで第1弾公演では、「歌とダンスでめぐるワールドツアー」をテーマに、世界各国をイメージした映像や歌にパフォーマンスを組み合わせ、病室や自宅にいながら“ワクワクする旅”を体験できるオンライン公演を実施しました。公演の冒頭では、空港から飛行機に乗り込む映像演出に加え、演者が機内をイメージしたベストを身に着けるなど、飛行機の中の様子まで想像できる演出を取り入れ、旅の始まりをより実感できる工夫を行いました。

飛行機に乗ったことのない子どもたちが、機内の窓からの景色を想像できるよう工夫した映像演出

公式Facebookページで配信することで、当事者だけでなく支援者や一般の方々にも広く開かれた形とし、初めて心魂プロジェクトの公演に触れる方にもご覧いただくことができました。公演中にはコメントを通じたやり取りが行われ、演者がコメントを読み上げたり、寄せられた声にメッセージで応えるなど、オンラインでありながら双方向に心と心を通わせる時間が生まれました。

公演中には、コメント欄に歌詞や掛け声が飛び交い、「子どもが一生懸命画面を追っていた」といった様子を伝えてくださる声も寄せられました。また、「明日からも頑張れる」「元気をたくさんもらった」「まだまだ家族で頑張れそう」「家族で一緒に歌った」など、多くの前向きなコメントをいただくことができました。

第2弾オンライン公演 開催のお知らせ

歌を通して、心をつなぐオンライン公演

このたび「日本生命協賛 こころだま公演」オンライン版 第2弾の開催が決定しました。第2弾は、子どもたちから寄せられたリクエスト曲を交えた、より参加型のスペシャル・オンラインコンサートとしてお届けします。

本公演では、事前にお申込みいただいた方のお名前（ニックネーム可）を公演中に呼びかけるなど、観るだけでなく、声を届け合いながら一緒につくっていく時間を大切にしています。

第2弾はYouTube限定公開で開催することで、病院やご自宅から、はじめての方もより安心して参加できる形としています。

また、これまで全国の特別支援学校や病院・施設で心魂プロジェクトの公演に出会ってくださった皆さまにとっては、「また会えたね」と言葉を交わせる再会の場として、一度きりではなく、つながりが続いていく場所とであってほしいと願っています。

■開催概要

公演名：日本生命協賛 こころだま公演 オンライン版 第2弾

スペシャル・オンラインコンサート

日時：2026年2月23日（月・祝）14:00～15:00 ※状況により延長する場合があります。

視聴方法：YouTube限定公開（要申込）

※視聴URLはお申込みいただいた方にお知らせします。

対象：１.20歳未満の難病児・障がい児・きょうだい児

２.心魂プロジェクトが過去に公演を実施した

全国の特別支援学校、病院、施設、難病児関係の団体

料金：無料

公演内容：子どもたちからのリクエスト曲を交えたスペシャル・オンラインコンサート

申込先 ▶ https://forms.gle/ArfYbxqStth2sR6d7

問合せ ▶ info＠cocorodama.com

■特典について

第2弾公演では、第1弾以上に参加型の時間を大切にしています。

事前にお申込みいただいた方へは、以下の特典をご用意しています。

- 観劇の記念となる特別招待状（ポストカード）プレゼント ※2026年1月31日締切- 本公演限定、リクエスト曲の募集 ※2026年1月31日締切- 公演中にお子さんのお名前（ニックネーム可）を呼びかけ- 何度でもご覧いただけるスペシャルアーカイブ公演をプレゼント

本公演が、子どもたちやご家族にとって、心に残る時間となり、

「ひとりじゃない」と感じてもらえたら嬉しいです。

NPO法人 心魂(こころだま)プロジェクト 団体概要

- 理 念：【ワクワク・ドキドキ・感動】を、難病児・障がい児・きょうだい児とそのご家族に届けたい- 法人名：特定非営利活動法人 心魂プロジェクト- 所在地：神奈川県横浜市西区北幸1-11-1 水信ビル7階- 設 立：2014年1月（活動12年目）- 共同代表：寺田真実（総合プロデューサー）、寺田（有永）美奈子（代表理事）- 事業内容：１.劇団四季や宝塚歌劇団出身の俳優が中心となり、本格的なパフォーマンスを届ける「公演事業」２.本格的なパフォーマーを育てる「育成事業」３.子ども・ご家族同士がつながる「オンライン（コミュニティ）事業」４.活動を通して得た学びを広げる「普及啓発事業」- 受賞歴：2025年 第64回 社会貢献者表彰、 第56回 博報賞2024年 第76回保健文化賞、 第22回読売福祉文化賞2023年 第4回SDGsジャパンスカラシップ岩佐賞

URL ：https://www.cocorodama.com

SNS: https://www.facebook.com/cocorodama/

E-mail：info@cocorodama.com