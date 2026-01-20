「AIエージェント開発者養成講座」、人材開発支援助成金の申請サポートを開始。研修費用の最大75％を助成

株式会社ジェネラティブエージェンツ

株式会社ジェネラティブエージェンツ（本社：東京都港区、代表取締役CEO：西見 公宏、以下「当社」）は、当社が提供する教育・研修サービス「AIエージェント開発者養成講座」において、「人材開発支援助成金」の申請手続きを代行する助成金申請サポートの提供を開始したことをお知らせいたします。

このサポートは、社会保険労務士法人sumac（本社：東京都港区、代表社員：須田修巳、以下「sumac」）との連携により実現しました。本取り組みにより、助成金制度の活用に伴う煩雑な事務手続きの負担を軽減し、企業が安心してAIエージェント開発者の人材育成に取り組める環境の整備を支援します。

■助成金申請サポートの概要

生成AIの業務活用が進む中、AIエージェント開発者を育成する当社研修へのお問い合わせを多くいただいておりますが、その中には「助成金を活用したいが、申請手続きが複雑」、「制度要件の理解や書類作成に十分なリソースを割けない」といった声も多く寄せられていました。

そのため、助成金申請に強みを持つsumacとの連携体制を構築し、当社がsumacをご紹介することで、助成金活用に関する相談から「人材開発支援助成金」の申請手続きまでを一貫してご支援できるようになりました。

これにより、研修導入をご検討の企業様は、事務手続きの煩わしさを軽減し、今までより手軽に助成金を活用した人材育成が可能になります。（助成の可否や助成率は企業規模や条件により異なります。）

【主なサポート内容】

- 助成金要件・活用可否の確認- 申請スケジュールの整理- 書類作成・申請手続き支援- 労働局対応・修正対応- 助成金交付決定までの進行管理

※上記手続きはsumacと企業様の当事者間で契約締結のうえ実施されます。別途、sumacに手続きを委託する費用が発生します。当社とsumacの間で金銭の授受はありません。

助成金申請・講座に関するお問い合わせ :https://www.generative-agents.co.jp/contact/

■「AIエージェント開発者養成講座」の研修費用を最大75%助成

「人材開発支援助成金」は、事業主が雇用する労働者に対し、職務に関連する専門的知識・技能を習得させる職業訓練を実施した場合に、訓練経費や賃金の一部を助成する制度です。

「AIエージェント開発者養成講座」は、LLMアプリケーション開発やAIエージェント開発を体系的に学ぶ実践型プログラムであり、この助成金制度を活用することで研修費用の最大75%が助成されます。

※助成の可否や助成率は企業規模や条件により異なります。

この講座は、AIとは何か？から始まり、シンプルなRAGアプリケーションとAIエージェントを開発することをゴールとした1.5日間の「入門コース」と、本格的なAIエージェントの実装方法やデザインパター

ン、LLMアプリ開発の最新トピックを身につける3日間の「実践コース」に分かれています。これまでに約200名の方に受講いただき、多くの方にご満足いただいております。

【直近の受講者アンケート結果】

講座終了時の受講者アンケートにおける「本研修の満足度を５段階から選んでください」の回答結果

AIエージェント開発者養成講座を含む、当社の教育サービスの詳細は以下よりダウンロード可能です。

https://www.generative-agents.co.jp/contact/education-service

人材開発支援助成金について詳細は下記、厚生労働省の公式ページをご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

助成金申請・講座に関するお問い合わせ :https://www.generative-agents.co.jp/contact/

■社会保険労務士法人sumacについて

社会保険労務士法人sumacは、助成金申請に強みを持つ労務の専門家集団です。毎月100社以上の助成金申請をサポートし、助成金申請社労士のトップランナーとして企業の成長と人事労務の最適化を実現します。豊富な実績と最新情報で、企業の制度活用を最大限に支援します。

＜法人概要＞

法人名：社会保険労務士法人sumac

代表者：須田修巳

所在地：〒108-0075

東京都港区港南2丁目16₋1 品川イーストワンタワー7階

電話番号：03-6894-2162

営業時間：9:00～17:30

定休日：日曜日・土曜日・祝日

■株式会社ジェネラティブエージェンツについて

株式会社ジェネラティブエージェンツは「AIエージェントと協働する世界をつくる」をテーマに、最新のAI技術を活用したAIエージェントの開発・利用促進に取り組む会社です。

主な事業：AIエージェント技術を軸とした生成AIアプリケーション開発支援、コンサルティング、教育・研修サービスの提供

設立年月日：2024年3月14日

本店所在地：東京都港区

代表取締役：西見 公宏

Webサイト: https://www.generative-agents.co.jp/(https://www.generative-agents.co.jp/)