株式会社クリプトリエ、2026年1月最新の国内・海外のWeb3市場の最新動向レポートを無料公開

株式会社クリプトリエ

法人向けにWeb3ソリューションを展開する株式会社クリプトリエ（所在地:東京都中央区、代表取締役 CEO:手塚 康夫、以下 クリプトリエ）は、2025年に国内外で起きたWeb3・暗号資産領域の主要な動向をまとめた「国内・海外Web3市場最新動向レポート」を本日公開いたしました。 本レポートでは、最新の市場動向や活用事例を20,000字・40ページを超える大ボリュームで網羅的にカバーしています。Web3領域に新規参入を検討される企業の皆さまの事業戦略の立案や業界情報の調査に、ぜひお役立てください。

◆ レポート公開の背景

2025年は暗号資産業界にとって転換点となる1年でした。国内では改正資金決済法の成立や暗号資産税制の申告分離課税への移行決定、USDCの日本市場ローンチなど、制度面で大きな進展がありました。海外においても、米国トランプ政権による暗号資産推進政策、EUのMiCA規制完全施行、ビットコインの史上最高値更新など、市場に大きな影響を与える出来事が相次ぎました。

本レポートは、こうした激動の1年を振り返り、Web3・暗号資産領域に関心をお持ちの事業者様や投資家の皆様に、今後の動向を見通すための情報を提供することを目的として作成いたしました。

◆ レポートの主な内容

【国内動向】

- NTT Digitalと他22社共同によるWeb3を活用したキャンペーン「はぴウェル応援団」の実施- メルカリがNFTマーケットプレイス事業を開始- USDCの日本市場正式ローンチとSBIVCトレードのライセンス取得- JPYCの資金移動業登録とメガバンク3行の共同発行計画- 改正資金決済法の成立- 金融庁による暗号資産制度の見直しとその動向- 自民党による 「Web3提言2025」の内容と暗号資産税制改正の動向- EXPO2025の開催と行われたWeb3施策- メタプラネット、 アジア最大 世界第4位のBTC保有企業へ- TORICO、 日本初のイーサリアムのDATを開始

【海外動向】

- EU、MiCA規制を施行- 米国トランプ大統領による暗号資産推進改革- 大手取引所Bybitにて、 史上最大級のハッキング事件が起こる- 香港でもステーブルコイン条例が可決され実施へ- ビットコインが史上最高額を超え、 そして暴落する- 香港で世界初の100%現物ソラナETF、米国でもステーキング対応ソラナETFが取引開始へ

【当社事例紹介】

- アパレルブランド「ヒステリックグラマー」のデジタルマーケティング戦略- 神奈川県の「北斎冨嶽令和景プロジェクト」の寄付制度創出の実証事業に「MintMonster」 を提供- 全国規模のデジタルスタンプラリー「JAPAN100」におけるNFT活用で「MintMonster」を提供- レゾナックによる社内の大規模学習イベント 「ラーニングフェス」に「MintMonster」 を提供- 東芝デジタルソリューションズによる社内ツールの検証に 「MintMonster」を提供

◆レポートダウンロード方法

本レポートは、以下のウェブサイトの「資料ダウンロード」のフォームよりご請求いただけます。

ぜひホワイトペーパーをご覧の上、今後のNFTのビジネス活用の戦略立案にお役立てください。

▼「MintMonster」のサービスサイト

https://mint-monster.io/

※上記サービスサイトの「資料ダウンロード」のフォームより必要事項をご入力いただくと、資料のダウンロードリンクが記載されたメールをお送りいたします。

◆過去に公開したレポートはnoteで順次公開予定

2023年、2024年、2025年に公開したレポートはnoteで順次公開予定です。現在は2023年度、2024年度のレポートが以下のnoteで公開中です。近日中に2025年度のレポートもnoteで公開予定です。

▼[2023年度]最新動向と活用事例から知るWeb3ビジネス

https://note.com/yasuotezuka/n/nc967788e9abe

▼[2023年度]マーケティング担当者に見てほしいNFT活用の最新事例

https://note.com/yasuotezuka/n/nafc419a9795b

▼[2024年度]NFTマーケティング解体新書

https://note.com/yasuotezuka/n/n77e22eac8328

▼[2024年度]NFTマーケティング 国内外最新事例レポート

https://note.com/yasuotezuka/n/nd139be6bc89f

◆ 株式会社クリプトリエについて

株式会社クリプトリエは、「ビジネスにWeb3という選択肢を」というミッションのもと、法人向けのWeb3ソリューションを提供する企業です。NFTマーケティング・プラットフォーム「MintMonster(ミントモンスター)」の提供の他、Web3領域のコンサルティングや受託開発サービスも展開しています。

会社名:株式会社クリプトリエ

本社:〒104-0061 東京都中央区銀座1-12-4N&E BLD.7階

設立:2023年(令和5年)3月13日

資本金:109,995,001円(資本準備金を含む)

代表取締役:手塚 康夫

URL:https://www.cryptolier.co.jp/

◆ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社クリプトリエ E-mail: info@cryptolier.co.jp